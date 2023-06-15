https://sputniknews.com.tr/20230615/abdde-gorulen-mammatus-bulutlari-hayran-birakti-1072481015.html
ABD’de görülen mammatus bulutları hayran bıraktı
ABD’de görülen mammatus bulutları hayran bıraktı
ABD’nin Teksas eyaletinde görülen mammatus bulutları ilgi çekti. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T12:35+0300
2023-06-15T12:35+0300
2023-06-15T12:51+0300
dünya
bulut
fırtına
video
mammatus
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ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Fornay’de mammatus bulutları görüldü. Genellikle şiddetli fırtına öncesinde ya da sonrasında görülen mammatus bulutları, görenleri kendine hayran bıraktı. Kesecik benzeri desenler oluşturan mammatus bulutları, bilimsel olarak 'mammatokümülüs' şeklinde nitelendiriliyor.
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ABD’de görülen mammatus bulutları hayran bıraktı
ABD’de görülen mammatus bulutları hayran bıraktı
2023-06-15T12:35+0300
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PT0M32S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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bulut, fırtına, video, видео, mammatus
bulut, fırtına, video, видео, mammatus
ABD’de görülen mammatus bulutları hayran bıraktı
12:35 15.06.2023 (güncellendi: 12:51 15.06.2023) Abone ol
ABD’nin Teksas eyaletinde görülen mammatus bulutları ilgi çekti.
ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Fornay’de mammatus bulutları görüldü.
Genellikle şiddetli fırtına öncesinde ya da sonrasında görülen mammatus bulutları, görenleri kendine hayran bıraktı.
Kesecik benzeri desenler oluşturan mammatus bulutları, bilimsel olarak 'mammatokümülüs' şeklinde nitelendiriliyor.