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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230615/kremlinden-zelenskiyin-danismani-podolyaka-tepki-kendi-askerlerinden-bahsetmis-olabilir-1072508757.html
Kremlin’den Zelenskiy’in danışmanı Podolyak’a tepki: Kendi askerlerinden bahsetmiş olabilir
Kremlin’den Zelenskiy’in danışmanı Podolyak’a tepki: Kendi askerlerinden bahsetmiş olabilir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'azami sayıda asker öldürmeyi' planladıklarını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Danışmanı Mihail Podolyak’ın... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T22:20+0300
2023-06-15T22:20+0300
ukrayna krizi
ukrayna
dmitriy peskov
kremlin
mihail podolyak
rusya
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Basın mensuplarının Podolyak’ın 'azami sayıda asker öldürme' planı sorulan Peskov, “Kendi askerlerinden bahsetmiş olabilir” dedi.Peskov’a ayrıca, Podolyak’ın henüz Ukrayna ordusunun taarruz başlatmadığı yönündeki sözleri de soruldu. Kremlin Sözcüsü, “Savunma Bakanı değil. Bildiğini sanmıyorum” yorumunda bulundu.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun henüz taarruza geçmediğini, sadece 'ilerleme fırsatı yaratan' test çalışmalar yaptığını dile getirmişti.Podolyak, “Tek planımız var. Azami derecede sert ilerleme, bu güzergâhta azami sayıda Rus öldürme” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230614/pentagonun-kieve-325-milyon-dolarlik-guvenlik-yardimi-abdnin-bu-kadar-silah-uretime-imkani-yok-1072455734.html
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Kremlin’den Zelenskiy’in danışmanı Podolyak’a tepki: Kendi askerlerinden bahsetmiş olabilir

22:20 15.06.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'azami sayıda asker öldürmeyi' planladıklarını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Danışmanı Mihail Podolyak’ın muhtemelen Ukraynalı askerleri kastettiğini belirtti.
Basın mensuplarının Podolyak’ın 'azami sayıda asker öldürme' planı sorulan Peskov, “Kendi askerlerinden bahsetmiş olabilir” dedi.
Peskov’a ayrıca, Podolyak’ın henüz Ukrayna ordusunun taarruz başlatmadığı yönündeki sözleri de soruldu. Kremlin Sözcüsü, “Savunma Bakanı değil. Bildiğini sanmıyorum” yorumunda bulundu.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun henüz taarruza geçmediğini, sadece 'ilerleme fırsatı yaratan' test çalışmalar yaptığını dile getirmişti.
Podolyak, “Tek planımız var. Azami derecede sert ilerleme, bu güzergâhta azami sayıda Rus öldürme” demişti.
Mark Milley - Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
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