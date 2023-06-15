https://sputniknews.com.tr/20230615/kremlinden-zelenskiyin-danismani-podolyaka-tepki-kendi-askerlerinden-bahsetmis-olabilir-1072508757.html

Kremlin’den Zelenskiy’in danışmanı Podolyak’a tepki: Kendi askerlerinden bahsetmiş olabilir

Kremlin’den Zelenskiy’in danışmanı Podolyak’a tepki: Kendi askerlerinden bahsetmiş olabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'azami sayıda asker öldürmeyi' planladıklarını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Danışmanı Mihail Podolyak’ın... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T22:20+0300

2023-06-15T22:20+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

dmitriy peskov

kremlin

mihail podolyak

rusya

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Basın mensuplarının Podolyak’ın 'azami sayıda asker öldürme' planı sorulan Peskov, “Kendi askerlerinden bahsetmiş olabilir” dedi.Peskov’a ayrıca, Podolyak’ın henüz Ukrayna ordusunun taarruz başlatmadığı yönündeki sözleri de soruldu. Kremlin Sözcüsü, “Savunma Bakanı değil. Bildiğini sanmıyorum” yorumunda bulundu.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun henüz taarruza geçmediğini, sadece 'ilerleme fırsatı yaratan' test çalışmalar yaptığını dile getirmişti.Podolyak, “Tek planımız var. Azami derecede sert ilerleme, bu güzergâhta azami sayıda Rus öldürme” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230614/pentagonun-kieve-325-milyon-dolarlik-guvenlik-yardimi-abdnin-bu-kadar-silah-uretime-imkani-yok-1072455734.html

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