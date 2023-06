Pentagon’un Kiev’e 325 milyon dolarlık güvenlik yardımı: ‘ABD’nin bu kadar silah üretime imkanı yok'

“Ama durumu çok değiştirecek bir şey değil. Çünkü ABD şu an barış şartlarında üretim yapıyor. Savaş üretimine geçmemiş vaziyette. Barış şartlarında üretebilecekleri kadar üretiyorlar ama bu da bilindiği kadarıyla yeterli değil. Şu an ABD’nin ne kendisine yeterli ne de Ukrayna’nın da içerisinde olduğu diğer istek sahibi olanlara verebilecek kadar büyük bir üretim imkanı var. ABD’nin geçmişte çok büyük bir üretim kapasitesi vardı ama o zaman savaş ekonomisi sürdürüyordu. Şu an barış ekonomisi sürdürdüğü için optimize olmuş bir üretim bantları çalıştığı için, bu paraların ellerinde olmaları; bu paraların Ukrayna'ya doğrudan doğruya garanti edilmiş olması anlamına gelmemesi lazım. Bunlar sadece başlangıç ve yasallığını sağlamış oluyorlar. Bugünü ve yarını değiştirmez. Şu an ABD’de gönderilmek üzere veya kendi kuvvetleri tarafından ihtiyaç olan ve üretilmeyi bekleyen birçok silah var ama üretemiyorlar. Çünkü kapasitelerin ölçüsü var o kapasitenin dışında üretemiyorlar.”