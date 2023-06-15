https://sputniknews.com.tr/20230615/kiev-belgorod-bolgesinde-kullandigi-silahlara-iliskin-bruksele-rapor-verecek-1072510707.html
‘Kiev, Belgorod bölgesinde kullandığı silahlara ilişkin Brüksel'e rapor verecek’
‘Kiev, Belgorod bölgesinde kullandığı silahlara ilişkin Brüksel'e rapor verecek’
Kiev’in Belçika tarafından tedarik edilen silahların Rusya’nın Belgorod bölgesinde kullanımına ilişkin Brüksel'e rapor vereceği belirtildi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T23:08+0300
2023-06-15T23:08+0300
2023-06-15T23:08+0300
ukrayna krizi
belgorod
rusya
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rapor
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Belga haber ajansının kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Kiev, Belgorod bölgesinde Ukraynalı sabotajcı gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda Belçika tarafından tedarik edilen silahların kullanımına ilişkin soruşturma yürütecek ve sonucunu Brüksel'e bildirecek.Ajansın kaynağına göre, soruşturma başlamış durumda.Ayrıca, Belçika hükümetinin Kiev'deki Belçika Büyükelçisi'ne 'Ukrayna'ya, silahların hangi ilkeler çerçevesinde tedarik edildiğini hatırlatması ve Brüksel’in durumla ilgili endişelerini dile getirmesi' talimatı verdiği kaydedildi.Daha önce Brüksel, Kiev'e Belgorod bölgesindeki saldırılarda Belçika yapımı silahların kullanılmasına ilişkin iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istediği resmi bir talep göndermişti, ancak Ukrayna tarafı talebi yanıtsız bırakmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230606/belcikanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disislerine-cagrildi-1072103572.html
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belgorod, rusya, ukrayna, rapor
belgorod, rusya, ukrayna, rapor
‘Kiev, Belgorod bölgesinde kullandığı silahlara ilişkin Brüksel'e rapor verecek’
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Kiev’in Belçika tarafından tedarik edilen silahların Rusya’nın Belgorod bölgesinde kullanımına ilişkin Brüksel'e rapor vereceği belirtildi.
Belga haber ajansının kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Kiev, Belgorod bölgesinde Ukraynalı sabotajcı gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda Belçika tarafından tedarik edilen silahların kullanımına ilişkin soruşturma yürütecek ve sonucunu Brüksel'e bildirecek.
Ajansın kaynağına göre, soruşturma başlamış durumda.
Ayrıca, Belçika hükümetinin Kiev'deki Belçika Büyükelçisi'ne 'Ukrayna'ya, silahların hangi ilkeler çerçevesinde tedarik edildiğini hatırlatması ve Brüksel’in durumla ilgili endişelerini dile getirmesi' talimatı verdiği kaydedildi.
Daha önce Brüksel, Kiev'e Belgorod bölgesindeki saldırılarda Belçika yapımı silahların kullanılmasına ilişkin iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istediği resmi bir talep göndermişti, ancak Ukrayna tarafı talebi yanıtsız bırakmıştı.