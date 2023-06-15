https://sputniknews.com.tr/20230615/kiev-belgorod-bolgesinde-kullandigi-silahlara-iliskin-bruksele-rapor-verecek-1072510707.html

‘Kiev, Belgorod bölgesinde kullandığı silahlara ilişkin Brüksel'e rapor verecek’

‘Kiev, Belgorod bölgesinde kullandığı silahlara ilişkin Brüksel'e rapor verecek’

Kiev’in Belçika tarafından tedarik edilen silahların Rusya’nın Belgorod bölgesinde kullanımına ilişkin Brüksel'e rapor vereceği belirtildi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T23:08+0300

2023-06-15T23:08+0300

2023-06-15T23:08+0300

ukrayna krizi

belgorod

rusya

ukrayna

rapor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1c/1055910456_0:0:3129:1761_1920x0_80_0_0_537d41c7f612b5ed53e8b4c25d1768cf.jpg

Belga haber ajansının kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Kiev, Belgorod bölgesinde Ukraynalı sabotajcı gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda Belçika tarafından tedarik edilen silahların kullanımına ilişkin soruşturma yürütecek ve sonucunu Brüksel'e bildirecek.Ajansın kaynağına göre, soruşturma başlamış durumda.Ayrıca, Belçika hükümetinin Kiev'deki Belçika Büyükelçisi'ne 'Ukrayna'ya, silahların hangi ilkeler çerçevesinde tedarik edildiğini hatırlatması ve Brüksel’in durumla ilgili endişelerini dile getirmesi' talimatı verdiği kaydedildi.Daha önce Brüksel, Kiev'e Belgorod bölgesindeki saldırılarda Belçika yapımı silahların kullanılmasına ilişkin iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istediği resmi bir talep göndermişti, ancak Ukrayna tarafı talebi yanıtsız bırakmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230606/belcikanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disislerine-cagrildi-1072103572.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belgorod, rusya, ukrayna, rapor