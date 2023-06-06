https://sputniknews.com.tr/20230606/belcikanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disislerine-cagrildi-1072103572.html

Belçika'nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri'ne çağrıldı

Belçika'nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri'ne çağrıldı

Rusya’nın Belgorod kentine yönelik saldırılarda Belçika yapımı silahların kullanılmasıyla ilgili olarak Belçika Moskova Büyükelçisinin Rusya Dışişleri... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T21:53+0300

2023-06-06T21:53+0300

2023-06-06T21:53+0300

ukrayna krizi

rusya

belçika

protesto notası

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belçika'nın Moskova Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılarak, Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının Belgorod kentine yönelik saldırılarda Belçika yapımı silahlar kullanmaları nedeniyle protesto notası verildiği belirtildi. Açıklamada, Rusya’nın Brüksel'e Kiev rejiminin teröristlere destek verdiğine dair çok sayıda kanıtı görmezden gelmeme çağrısı yaptığı vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230606/finlandiya-9-rus-diplomati-sinirdisi-ediyor-1072099170.html

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rusya, belçika, protesto notası, rusya dışişleri bakanlığı