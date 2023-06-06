https://sputniknews.com.tr/20230606/belcikanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disislerine-cagrildi-1072103572.html
Belçika'nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri'ne çağrıldı
Belçika'nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri'ne çağrıldı
Rusya’nın Belgorod kentine yönelik saldırılarda Belçika yapımı silahların kullanılmasıyla ilgili olarak Belçika Moskova Büyükelçisinin Rusya Dışişleri... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T21:53+0300
2023-06-06T21:53+0300
2023-06-06T21:53+0300
ukrayna krizi
rusya
belçika
protesto notası
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belçika'nın Moskova Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılarak, Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının Belgorod kentine yönelik saldırılarda Belçika yapımı silahlar kullanmaları nedeniyle protesto notası verildiği belirtildi. Açıklamada, Rusya’nın Brüksel'e Kiev rejiminin teröristlere destek verdiğine dair çok sayıda kanıtı görmezden gelmeme çağrısı yaptığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230606/finlandiya-9-rus-diplomati-sinirdisi-ediyor-1072099170.html
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rusya, belçika, protesto notası, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, belçika, protesto notası, rusya dışişleri bakanlığı
Belçika'nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri'ne çağrıldı
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Rusya’nın Belgorod kentine yönelik saldırılarda Belçika yapımı silahların kullanılmasıyla ilgili olarak Belçika Moskova Büyükelçisinin Rusya Dışişleri Bakanlığa çağrıldığı açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belçika'nın Moskova Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılarak, Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının Belgorod kentine yönelik saldırılarda Belçika yapımı silahlar kullanmaları nedeniyle protesto notası verildiği belirtildi.
Açıklamada, Rusya’nın Brüksel'e Kiev rejiminin teröristlere destek verdiğine dair çok sayıda kanıtı görmezden gelmeme çağrısı yaptığı vurgulandı.