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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230606/belcikanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disislerine-cagrildi-1072103572.html
Belçika'nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri'ne çağrıldı
Belçika'nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri'ne çağrıldı
Rusya’nın Belgorod kentine yönelik saldırılarda Belçika yapımı silahların kullanılmasıyla ilgili olarak Belçika Moskova Büyükelçisinin Rusya Dışişleri... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T21:53+0300
2023-06-06T21:53+0300
ukrayna krizi
rusya
belçika
protesto notası
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belçika'nın Moskova Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılarak, Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının Belgorod kentine yönelik saldırılarda Belçika yapımı silahlar kullanmaları nedeniyle protesto notası verildiği belirtildi. Açıklamada, Rusya’nın Brüksel'e Kiev rejiminin teröristlere destek verdiğine dair çok sayıda kanıtı görmezden gelmeme çağrısı yaptığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230606/finlandiya-9-rus-diplomati-sinirdisi-ediyor-1072099170.html
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rusya, belçika, protesto notası, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, belçika, protesto notası, rusya dışişleri bakanlığı

Belçika'nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri'ne çağrıldı

21:53 06.06.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Rusya’nın Belgorod kentine yönelik saldırılarda Belçika yapımı silahların kullanılmasıyla ilgili olarak Belçika Moskova Büyükelçisinin Rusya Dışişleri Bakanlığa çağrıldığı açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belçika'nın Moskova Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılarak, Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının Belgorod kentine yönelik saldırılarda Belçika yapımı silahlar kullanmaları nedeniyle protesto notası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya’nın Brüksel'e Kiev rejiminin teröristlere destek verdiğine dair çok sayıda kanıtı görmezden gelmeme çağrısı yaptığı vurgulandı.
Finlandiya - trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
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Finlandiya 9 Rus diplomatı sınırdışı ediyor
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