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https://sputniknews.com.tr/20230606/finlandiya-9-rus-diplomati-sinirdisi-ediyor-1072099170.html
Finlandiya 9 Rus diplomatı sınırdışı ediyor
Finlandiya 9 Rus diplomatı sınırdışı ediyor
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Geçici Maslahatgüzarı'na 9 Rus diplomatın sınırdışı edileceğinin bildirildiğini açıkladı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T19:32+0300
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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Fin Dışişleri, Rusya'nın Geçici Maslahatgüzarı'nı bugün bakanlığa çağırdı.Fin bakanlık yetkilileri, görüşme sırasında Rusya'nın Helsinki Büyükelçiliği'nde görevli 9 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini tebliğ etti.Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de, Moskova'nın Helsinki'nin kararını yanıtsız bırakmayacağını vurguladı.
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finlandiya, rus, diplomat, sınırdışı, avrupa
finlandiya, rus, diplomat, sınırdışı, avrupa

Finlandiya 9 Rus diplomatı sınırdışı ediyor

19:32 06.06.2023 (güncellendi: 19:33 06.06.2023)
© AFP 2023Finlandiya - trafik
Finlandiya - trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023
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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Geçici Maslahatgüzarı'na 9 Rus diplomatın sınırdışı edileceğinin bildirildiğini açıkladı.
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Fin Dışişleri, Rusya'nın Geçici Maslahatgüzarı'nı bugün bakanlığa çağırdı.

Fin bakanlık yetkilileri, görüşme sırasında Rusya'nın Helsinki Büyükelçiliği'nde görevli 9 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini tebliğ etti.

Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de, Moskova'nın Helsinki'nin kararını yanıtsız bırakmayacağını vurguladı.
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