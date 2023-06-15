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Jorge Jesus'tan Ali Koç hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaya yalanlama
Jorge Jesus'tan Ali Koç hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaya yalanlama
Fenerbahçe’den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, yazılı basında Ali Koç hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaya dair “Bugün gazetedeki yazı yalandan başka... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T17:42+0300
2023-06-15T17:45+0300
jorge jesus
spor
ali koç
fenerbahçe
yalanlama
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Fenerbahçe’den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, kendisinin Ali Koç hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaya dair değerlendirmelerde bulundu.Jesus, yazılı basında yer alan haberi yalanlayarak, “Fenerbahçe’deki ilk günümden beri Başkan Ali Koç’tan tam, koşulsuz destekten başka bir şey almadım. Basına olumsuz bir açıklama yapmadım, verdiğim tek röportaj indiğimde kulüp ve ülke hakkında iyi konuştuğum da oldu. Bu nedenle bugün gazetedeki yazı yalandan başka bir şey değildir. Başkan Ali Koç benim ailem için yaptıkların için sana çok minnettarım” ifadelerini kullandı.Fenerbahçe: Yalan ve iftiralarla dolu bir haberÖte yandan Fenerbahçe de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Kulüp, Twitter'dan paylaştığı yazısında şu ifadelere yer verdi:"Bugün tarihli Cumhuriyet gazetesinde yer alan ve Jorge Jesus’tan Ali Koç’a eleştiri: ‘Güvensem Kalırdım’ başlıklı 'haber' yalan ve iftiralarla dolu bir haberdir. 'Habere' ilişkin eski teknik direktörümüz Jorge Jesus kendi resmi hesabından yaptığı açıklamada 'İstanbul’dan ayrılırken hiçbir kimseye bu yönde bir beyanı olmadığını' da ifade etmiştir. Hal böyle iken muhabir Hilmi Türkay tamamen hayal ürünü olan bu kurgusu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmak zorundadır. Hiçbir gazetecilik etiğine uymayan, kaynağı belli olmayan yalan ve iftiralarla dolu bu metnin Cumhuriyet gibi köklü bir yayın organına yakışmadığı da açıktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyet Gazetesinden tekzip beklediğimizi belirtir, haber içeriğinin spor kamuoyunca dikkate alınmamasını rica ederiz."
https://sputniknews.com.tr/20230613/jorge-jesus-ali-koc-bir-gun-geri-doneceksin-dedi-1072393878.html
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jorge jesus, ali koç, fenerbahçe, yalanlama

Jorge Jesus'tan Ali Koç hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaya yalanlama

17:42 15.06.2023 (güncellendi: 17:45 15.06.2023)
© fenerbahce.orgJorge Jesus, Ali Koç
Jorge Jesus, Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© fenerbahce.org
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Fenerbahçe’den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, yazılı basında Ali Koç hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaya dair “Bugün gazetedeki yazı yalandan başka bir şey değildir. Ali Koç, ailem ve benim için yaptıkların için sana çok minnettarım” dedi.
Fenerbahçe’den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, kendisinin Ali Koç hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaya dair değerlendirmelerde bulundu.
Jesus, yazılı basında yer alan haberi yalanlayarak, “Fenerbahçe’deki ilk günümden beri Başkan Ali Koç’tan tam, koşulsuz destekten başka bir şey almadım. Basına olumsuz bir açıklama yapmadım, verdiğim tek röportaj indiğimde kulüp ve ülke hakkında iyi konuştuğum da oldu. Bu nedenle bugün gazetedeki yazı yalandan başka bir şey değildir. Başkan Ali Koç benim ailem için yaptıkların için sana çok minnettarım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe: Yalan ve iftiralarla dolu bir haber

Öte yandan Fenerbahçe de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kulüp, Twitter'dan paylaştığı yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün tarihli Cumhuriyet gazetesinde yer alan ve Jorge Jesus’tan Ali Koç’a eleştiri: ‘Güvensem Kalırdım’ başlıklı 'haber' yalan ve iftiralarla dolu bir haberdir.

'Habere' ilişkin eski teknik direktörümüz Jorge Jesus kendi resmi hesabından yaptığı açıklamada 'İstanbul’dan ayrılırken hiçbir kimseye bu yönde bir beyanı olmadığını' da ifade etmiştir.

Hal böyle iken muhabir Hilmi Türkay tamamen hayal ürünü olan bu kurgusu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmak zorundadır.

Hiçbir gazetecilik etiğine uymayan, kaynağı belli olmayan yalan ve iftiralarla dolu bu metnin Cumhuriyet gibi köklü bir yayın organına yakışmadığı da açıktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyet Gazetesinden tekzip beklediğimizi belirtir, haber içeriğinin spor kamuoyunca dikkate alınmamasını rica ederiz."
Jorge Jesus, Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
SPOR
Jorge Jesus: Ali Koç, 'Bir gün geri döneceksin' dedi
13 Haziran , 16:53
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