https://sputniknews.com.tr/20230615/jorge-jesustan-ali-koc-hakkinda-yaptigi-iddia-edilen-aciklamaya-yalanlama-1072500883.html

Jorge Jesus'tan Ali Koç hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaya yalanlama

Jorge Jesus'tan Ali Koç hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaya yalanlama

Fenerbahçe’den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, yazılı basında Ali Koç hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaya dair “Bugün gazetedeki yazı yalandan başka... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T17:42+0300

2023-06-15T17:42+0300

2023-06-15T17:45+0300

jorge jesus

spor

ali koç

fenerbahçe

yalanlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072501366_0:0:1019:574_1920x0_80_0_0_34deac5f6697f0a7c725146e0619f81e.jpg

Fenerbahçe’den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, kendisinin Ali Koç hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaya dair değerlendirmelerde bulundu.Jesus, yazılı basında yer alan haberi yalanlayarak, “Fenerbahçe’deki ilk günümden beri Başkan Ali Koç’tan tam, koşulsuz destekten başka bir şey almadım. Basına olumsuz bir açıklama yapmadım, verdiğim tek röportaj indiğimde kulüp ve ülke hakkında iyi konuştuğum da oldu. Bu nedenle bugün gazetedeki yazı yalandan başka bir şey değildir. Başkan Ali Koç benim ailem için yaptıkların için sana çok minnettarım” ifadelerini kullandı.Fenerbahçe: Yalan ve iftiralarla dolu bir haberÖte yandan Fenerbahçe de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Kulüp, Twitter'dan paylaştığı yazısında şu ifadelere yer verdi:"Bugün tarihli Cumhuriyet gazetesinde yer alan ve Jorge Jesus’tan Ali Koç’a eleştiri: ‘Güvensem Kalırdım’ başlıklı 'haber' yalan ve iftiralarla dolu bir haberdir. 'Habere' ilişkin eski teknik direktörümüz Jorge Jesus kendi resmi hesabından yaptığı açıklamada 'İstanbul’dan ayrılırken hiçbir kimseye bu yönde bir beyanı olmadığını' da ifade etmiştir. Hal böyle iken muhabir Hilmi Türkay tamamen hayal ürünü olan bu kurgusu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmak zorundadır. Hiçbir gazetecilik etiğine uymayan, kaynağı belli olmayan yalan ve iftiralarla dolu bu metnin Cumhuriyet gibi köklü bir yayın organına yakışmadığı da açıktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyet Gazetesinden tekzip beklediğimizi belirtir, haber içeriğinin spor kamuoyunca dikkate alınmamasını rica ederiz."

https://sputniknews.com.tr/20230613/jorge-jesus-ali-koc-bir-gun-geri-doneceksin-dedi-1072393878.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jorge jesus, ali koç, fenerbahçe, yalanlama