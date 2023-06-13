https://sputniknews.com.tr/20230613/jorge-jesus-ali-koc-bir-gun-geri-doneceksin-dedi-1072393878.html

Jorge Jesus: Ali Koç, 'Bir gün geri döneceksin' dedi

Jorge Jesus: Ali Koç, 'Bir gün geri döneceksin' dedi

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren ve ülkesine dönen teknik direktör Jorge Jesus, Başkan Ali Koç'un kendisine, "Bir gün geri döneceksin" dediğini aktardı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T16:53+0300

2023-06-13T16:53+0300

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spor

jorge jesus

ali koç

teknik direktör

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Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.beIN Sports'un Globo'dan aktardığı röportaja göre Jesus, "Türkiye'de teknik direktörlük yapmak çok güzel bir deneyimdi. Harika bir ülkede, harika bir şehirdeydim. İstanbul çok güzel bir yer. Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım. Şimdi haziran sonuna kadar neler olacağını göreceğiz, ben de bilmiyorum" sözlerini söyledi.Takımdan ayrılmadan önceki veda yemeğinde Ali Koç ile arasındaki diyaloğu da paylaşan Jesus, "Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım. Bana bir veda yemeği hazırladılar. Başkan Ali Koç bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi" ifadelerini kullandı.'Birkaç teklif geldi ama Brezilya'dan değildi'Fenerbahçe'nin başındaki teknik direktörlük döneminde aldığı tekliflerin sorulması üzerine Jesus, Brezilya'dan teklif gelmediğini belirtirken şu sözlerle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230613/fenerbahcede-teknik-direktor-kim-olacak-1072380097.html

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jorge jesus, ali koç, teknik direktör