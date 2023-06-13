https://sputniknews.com.tr/20230613/jorge-jesus-ali-koc-bir-gun-geri-doneceksin-dedi-1072393878.html
Jorge Jesus: Ali Koç, 'Bir gün geri döneceksin' dedi
Jorge Jesus: Ali Koç, 'Bir gün geri döneceksin' dedi
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren ve ülkesine dönen teknik direktör Jorge Jesus, Başkan Ali Koç'un kendisine, "Bir gün geri döneceksin" dediğini aktardı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T16:53+0300
2023-06-13T16:53+0300
2023-06-13T16:53+0300
spor
jorge jesus
ali koç
teknik direktör
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Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.beIN Sports'un Globo'dan aktardığı röportaja göre Jesus, "Türkiye'de teknik direktörlük yapmak çok güzel bir deneyimdi. Harika bir ülkede, harika bir şehirdeydim. İstanbul çok güzel bir yer. Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım. Şimdi haziran sonuna kadar neler olacağını göreceğiz, ben de bilmiyorum" sözlerini söyledi.Takımdan ayrılmadan önceki veda yemeğinde Ali Koç ile arasındaki diyaloğu da paylaşan Jesus, "Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım. Bana bir veda yemeği hazırladılar. Başkan Ali Koç bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi" ifadelerini kullandı.'Birkaç teklif geldi ama Brezilya'dan değildi'Fenerbahçe'nin başındaki teknik direktörlük döneminde aldığı tekliflerin sorulması üzerine Jesus, Brezilya'dan teklif gelmediğini belirtirken şu sözlerle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230613/fenerbahcede-teknik-direktor-kim-olacak-1072380097.html
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jorge jesus, ali koç, teknik direktör
jorge jesus, ali koç, teknik direktör
Jorge Jesus: Ali Koç, 'Bir gün geri döneceksin' dedi
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren ve ülkesine dönen teknik direktör Jorge Jesus, Başkan Ali Koç'un kendisine, "Bir gün geri döneceksin" dediğini aktardı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.
beIN Sports'un Globo'dan aktardığı röportaja göre Jesus, "Türkiye'de teknik direktörlük yapmak çok güzel bir deneyimdi. Harika bir ülkede, harika bir şehirdeydim. İstanbul çok güzel bir yer. Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım. Şimdi haziran sonuna kadar neler olacağını göreceğiz, ben de bilmiyorum" sözlerini söyledi.
Takımdan ayrılmadan önceki veda yemeğinde Ali Koç ile arasındaki diyaloğu da paylaşan Jesus, "Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım. Bana bir veda yemeği hazırladılar. Başkan Ali Koç bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi" ifadelerini kullandı.
'Birkaç teklif geldi ama Brezilya'dan değildi'
Fenerbahçe'nin başındaki teknik direktörlük döneminde aldığı tekliflerin sorulması üzerine Jesus, Brezilya'dan teklif gelmediğini belirtirken şu sözlerle devam etti:
"Fenerbahçe'deyken birkaç teklif geldi ama hiçbiri Brezilya'dan değildi, Brezilya'dan kimse benimle temasa geçmedi. Hayalim bir milli takımla Dünya Kupası'nda yer almaktı. Liglerden, Avrupa kupalarına kadar birçok turnuvada yer aldım. Fenerbahçe taraftarları için benim ayrılmamı görmeleri kolay olmazdı. Fenerbahçe taraftarlarını hiçbir şey karşılığında değişmeyeceğimi hissetmelerini istedim."