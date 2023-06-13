Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak?

Türkiye
SON DAKİKA | CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na 'Neden kaybettin?' sorusu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
MKE'deki patlamaya ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu kurumda ilk kez yaşanmıyor
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB'nin tartışmalı sığınmacı politikası ne anlatıyor?
09:11
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
e-devlet'te veri hırsızlığı iddiaları
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Seçim sonrası üretim ve sanayide yaşananlar
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Asgari ücrette ilk toplantı yarın
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye dış politikasını bekleyen Ortadoğu
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
73 dk
Z RAPORU
CHP'de değişim mesajları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve sağlık turizmi
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kurultay'a hazırlanan CHP'de kim, hangi ittifakta yer alır?
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Yolsuzluk yapan başkan suçu kime attı?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim sonrası partiler ilk grup toplantılarını yapıyor
12:47
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:02
58 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230613/fenerbahcede-teknik-direktor-kim-olacak-1072380097.html
Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak?
Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak?
Sezonu Türkiye Kupası ile tamamlayan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus dönemi de sona erdi. Bunun üzerine vakit kaybetmeden teknik adam arayışlarına... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T13:15+0300
2023-06-13T13:15+0300
multimedya
fenerbahçe
fotoğraf
sergen yalçın
mircea lucescu
abdullah avcı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072378945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f63aad940b157e41551165ecb73b558.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072378945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b72d34a47a8145a89e1103c9340151eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe'de teknik direktör kim, fenerbahçe teknik direktör, fenerbahçe teknik direktörü kim, fenerbahçe teknik direktör adayları, sergen yalçın fenerbahçe teknik direktör, fenerbahçe teknik direktör adayları 2023
fenerbahçe'de teknik direktör kim, fenerbahçe teknik direktör, fenerbahçe teknik direktörü kim, fenerbahçe teknik direktör adayları, sergen yalçın fenerbahçe teknik direktör, fenerbahçe teknik direktör adayları 2023

Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak?

13:15 13.06.2023
Abone olTelegram
Sezonu Türkiye Kupası ile tamamlayan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus dönemi de sona erdi. Bunun üzerine vakit kaybetmeden teknik adam arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerde listede Adana Demirspor ile yollarını ayıran Vincenzo Montella, Mircea Lucescu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı bulunuyor.
© İHASpor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu 80 puanla şampiyon Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Müsabakanın ardından Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin sona erdiğini ve kulüple yollarının ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı hız kazandı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu 80 puanla şampiyon Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Müsabakanın ardından Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin sona erdiğini ve kulüple yollarının ayrıldığını açıkladı.
© İHA

Haziran 2018’de göreve gelen ve geride kalan 5 sezonda 4’ü yabancı olmak üzere 10 farklı teknik adamla çalışan Başkan Ali Koç ve yönetimi, Jesus'un ayrılığının ardından da teknik direktör arayışlarını hızlandırdı.

(Fotoğraf: Mircea Lucescu)

Haziran 2018’de göreve gelen ve geride kalan 5 sezonda 4’ü yabancı olmak üzere 10 farklı teknik adamla çalışan Başkan Ali Koç ve yönetimi, Jesus&#x27;un ayrılığının ardından da teknik direktör arayışlarını hızlandırdı.(Fotoğraf: Mircea Lucescu) - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA

Haziran 2018’de göreve gelen ve geride kalan 5 sezonda 4’ü yabancı olmak üzere 10 farklı teknik adamla çalışan Başkan Ali Koç ve yönetimi, Jesus'un ayrılığının ardından da teknik direktör arayışlarını hızlandırdı.

(Fotoğraf: Mircea Lucescu)

© İHA

Kanarya'da listede Vincenzo Montella, Mircea Lucescu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı yer alıyor. Sarı-lacivertliler, birkaç gün içinde söz konusu adaylar arasından kararını verecek ve takımın yeni teknik direktörünü açıklayacak.

(Fotoğraf: Abdullah Avcı)

Kanarya&#x27;da listede Vincenzo Montella, Mircea Lucescu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı yer alıyor. Sarı-lacivertliler, birkaç gün içinde söz konusu adaylar arasından kararını verecek ve takımın yeni teknik direktörünü açıklayacak.(Fotoğraf: Abdullah Avcı) - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA

Kanarya'da listede Vincenzo Montella, Mircea Lucescu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı yer alıyor. Sarı-lacivertliler, birkaç gün içinde söz konusu adaylar arasından kararını verecek ve takımın yeni teknik direktörünü açıklayacak.

(Fotoğraf: Abdullah Avcı)

© İHA

Bir yandan eksik bölgeler için transfer çalışmalarına da başlayan Fenerbahçe'nin ilk transferi, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Kent oldu. Sarı-lacivertli ekip, genç futbolcuyla ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

(Fotoğraf: Vincenzo Montella)

Bir yandan eksik bölgeler için transfer çalışmalarına da başlayan Fenerbahçe&#x27;nin ilk transferi, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Kent oldu. Sarı-lacivertli ekip, genç futbolcuyla ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. (Fotoğraf: Vincenzo Montella) - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA

Bir yandan eksik bölgeler için transfer çalışmalarına da başlayan Fenerbahçe'nin ilk transferi, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Kent oldu. Sarı-lacivertli ekip, genç futbolcuyla ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

(Fotoğraf: Vincenzo Montella)

© İHA

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin, 2. Eleme Turu’nda karşılaşacağı rakibi 21 Haziran’daki kura çekiminde belli olacak. Bu çerçevede ilk resmi maçına 27 Temmuz’da çıkacak sarı-lacivertlilerin, yeni teknik direktörün açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 3 hafta sonra hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

(Fotoğraf: Sergen Yalçın)

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin, 2. Eleme Turu’nda karşılaşacağı rakibi 21 Haziran’daki kura çekiminde belli olacak. Bu çerçevede ilk resmi maçına 27 Temmuz’da çıkacak sarı-lacivertlilerin, yeni teknik direktörün açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 3 hafta sonra hazırlıklarına başlaması bekleniyor. (Fotoğraf: Sergen Yalçın) - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin, 2. Eleme Turu’nda karşılaşacağı rakibi 21 Haziran’daki kura çekiminde belli olacak. Bu çerçevede ilk resmi maçına 27 Temmuz’da çıkacak sarı-lacivertlilerin, yeni teknik direktörün açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 3 hafta sonra hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

(Fotoğraf: Sergen Yalçın)

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала