Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak?

© İHA Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu 80 puanla şampiyon Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Müsabakanın ardından Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin sona erdiğini ve kulüple yollarının ayrıldığını açıkladı.