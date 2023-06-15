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İTO Başkanı Avdagiç'ten canlı yayında asgari ücrete zam açıklaması
İTO Başkanı Avdagiç'ten canlı yayında asgari ücrete zam açıklaması
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da 2. toplantısını yapacak. İstanbul Ticaret Odası Başkanı... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T13:28+0300
2023-06-15T13:28+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret 2023
istanbul ticaret odası (ito)
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Milyonlarca çalışan asgari ücrette yapılacak zammı bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da 2. toplantısını yapacak.NTV yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, asgari ücrette 6 aylık enflasyon kadar artış yapılması gerektiğini söyledi. Avdagiç, açıklamasında şunları kaydetti:"Kendi paramız var, kendi skalamız var, kendi endekslerimiz var. Bunların dikkate alınarak bir güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücrete ile ilgili yapılan çalışma bir ara düzenlemedir. Ara düzenlemeler biliyorsunuz yılbaşından yılbaşına yapılıyor. Dolayısıyla bu ara düzenlemede 5 yıllık veriler var. 6’ıncı ayla ilgili TÜFE öngörüsü bellidir. Bu da 5 aylık veriye eklenerek 6 aylık TÜFE kadar bir artış olmasının hem şirketler açısından hem de ücretliler açısından makul olacağını düşünüyorum. Asgari ücret sadece asgari ücret alan kişiye verilen bir ücret artışı değildir. Basamak etkisiyle tüm ücretlilere bu oran veya bu orana yakın şirketler artış yapmak durumundadır. Mutlaka gelir vergisi dilimlerinin de bu artış dikkate alınarak güncellenmesi ve son birkaç senedir gelir vergisi dilimlerindeki kaybın da önlenmesini sağlayacak adımların atılması çok önemli."
https://sputniknews.com.tr/20230614/asgari-ucrette-zam-pazarligi-kritik-tarih-belli-oldu-1072424714.html
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, istanbul ticaret odası (ito)
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, istanbul ticaret odası (ito)

İTO Başkanı Avdagiç'ten canlı yayında asgari ücrete zam açıklaması

13:28 15.06.2023
© İHAŞekib Avdagiç
Şekib Avdagiç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© İHA
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da 2. toplantısını yapacak. İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, asgari ücrette 6 aylık enflasyon kadar artış yapılması gerektiğini söyledi.
Milyonlarca çalışan asgari ücrette yapılacak zammı bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da 2. toplantısını yapacak.
NTV yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, asgari ücrette 6 aylık enflasyon kadar artış yapılması gerektiğini söyledi.
Avdagiç, açıklamasında şunları kaydetti:
"Kendi paramız var, kendi skalamız var, kendi endekslerimiz var. Bunların dikkate alınarak bir güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücrete ile ilgili yapılan çalışma bir ara düzenlemedir. Ara düzenlemeler biliyorsunuz yılbaşından yılbaşına yapılıyor. Dolayısıyla bu ara düzenlemede 5 yıllık veriler var. 6’ıncı ayla ilgili TÜFE öngörüsü bellidir. Bu da 5 aylık veriye eklenerek 6 aylık TÜFE kadar bir artış olmasının hem şirketler açısından hem de ücretliler açısından makul olacağını düşünüyorum. Asgari ücret sadece asgari ücret alan kişiye verilen bir ücret artışı değildir. Basamak etkisiyle tüm ücretlilere bu oran veya bu orana yakın şirketler artış yapmak durumundadır. Mutlaka gelir vergisi dilimlerinin de bu artış dikkate alınarak güncellenmesi ve son birkaç senedir gelir vergisi dilimlerindeki kaybın da önlenmesini sağlayacak adımların atılması çok önemli."
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EKONOMİ
Asgari ücrette zam pazarlığı: Kritik tarih belli oldu
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