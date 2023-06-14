https://sputniknews.com.tr/20230614/asgari-ucrette-zam-pazarligi-kritik-tarih-belli-oldu-1072424714.html
Asgari ücrette zam pazarlığı: Kritik tarih belli oldu
Asgari ücrette zam pazarlığı: Kritik tarih belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı 19 Haziran’da gerçekleşecek. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T12:45+0300
2023-06-14T12:45+0300
2023-06-14T12:45+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
Asgari ücrette zam pazarlığı: Kritik tarih belli oldu
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Ayrıntılar geliyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı 19 Haziran’da gerçekleşecek.