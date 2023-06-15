https://sputniknews.com.tr/20230615/isvicreli-vekiller-zelenskiyin-konusmasina-ogle-yemegini-tercih-etti-1072510818.html

‘İsviçreli vekiller, Zelenskiy’in konuşmasına öğle yemeğini tercih etti’

‘İsviçreli vekiller, Zelenskiy’in konuşmasına öğle yemeğini tercih etti’

İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger gazetesi, İsviçre Halk Partisi (SVP) üyesi milletvekillerin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in video mesajının... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T23:12+0300

2023-06-15T23:12+0300

2023-06-15T23:12+0300

ukrayna krizi

isviçre

ukrayna

vladimir zelenskiy

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İsviçre parlamentosunda SVP fraksiyonunun başkanı Thomas Aeschi’nin uyarıda bulunması üzerine milletvekilleri Ukrayna liderinin konuşmasını görmezden geldi. Parlamento salonundan video görüntüleri, birkaç milletvekili sandalyesinin boş olduğunu gösterdi.Zelenskiy’in konuşmasının temel oturum sırasında değil öğle arasında gösterildiğine dikkat çekilen haberde Aeschi’nin şu sözlerine yer verildi: “Bu, Ukrayna liderini dinlemek istemeyenlere yemek ve dinlenmeye daha fazla zaman ayırma fırsatını veriyor. SVP bundan yararlanmak istiyor. Milletvekili grubunun büyük kısmı konuşmadan uzak duracak.”Daha önce Aeschi, İsviçre parlamentosunun Zelenskiy’in konuşmasına izin vermesine karşı çıkmıştı. Bu konuşma için, Ukrayna’nın silah sevkiyatına doğrudan etki yaratma girişimi olarak nitelendiren İsviçreli politikacı, Zelenskiy’in konuşmasının iptal edilmesi yönündeki tekliflerini oylamaya sunduklarını ama destek almadıklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230615/ukraynali-uzman-soskin-zelenskiy-devlet-baskanligi-gorevinden-alinmali-1072510390.html

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