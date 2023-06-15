https://sputniknews.com.tr/20230615/isvicreli-vekiller-zelenskiyin-konusmasina-ogle-yemegini-tercih-etti-1072510818.html
‘İsviçreli vekiller, Zelenskiy’in konuşmasına öğle yemeğini tercih etti’
‘İsviçreli vekiller, Zelenskiy’in konuşmasına öğle yemeğini tercih etti’
İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger gazetesi, İsviçre Halk Partisi (SVP) üyesi milletvekillerin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in video mesajının... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T23:12+0300
2023-06-15T23:12+0300
2023-06-15T23:12+0300
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isviçre
ukrayna
vladimir zelenskiy
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İsviçre parlamentosunda SVP fraksiyonunun başkanı Thomas Aeschi’nin uyarıda bulunması üzerine milletvekilleri Ukrayna liderinin konuşmasını görmezden geldi. Parlamento salonundan video görüntüleri, birkaç milletvekili sandalyesinin boş olduğunu gösterdi.Zelenskiy’in konuşmasının temel oturum sırasında değil öğle arasında gösterildiğine dikkat çekilen haberde Aeschi’nin şu sözlerine yer verildi: “Bu, Ukrayna liderini dinlemek istemeyenlere yemek ve dinlenmeye daha fazla zaman ayırma fırsatını veriyor. SVP bundan yararlanmak istiyor. Milletvekili grubunun büyük kısmı konuşmadan uzak duracak.”Daha önce Aeschi, İsviçre parlamentosunun Zelenskiy’in konuşmasına izin vermesine karşı çıkmıştı. Bu konuşma için, Ukrayna’nın silah sevkiyatına doğrudan etki yaratma girişimi olarak nitelendiren İsviçreli politikacı, Zelenskiy’in konuşmasının iptal edilmesi yönündeki tekliflerini oylamaya sunduklarını ama destek almadıklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230615/ukraynali-uzman-soskin-zelenskiy-devlet-baskanligi-gorevinden-alinmali-1072510390.html
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isviçre, ukrayna, vladimir zelenskiy
isviçre, ukrayna, vladimir zelenskiy
‘İsviçreli vekiller, Zelenskiy’in konuşmasına öğle yemeğini tercih etti’
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İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger gazetesi, İsviçre Halk Partisi (SVP) üyesi milletvekillerin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in video mesajının yayınladığı sırada salonda bulunmadığına dikkat çekti.
İsviçre parlamentosunda SVP fraksiyonunun başkanı Thomas Aeschi’nin uyarıda bulunması üzerine milletvekilleri Ukrayna liderinin konuşmasını görmezden geldi. Parlamento salonundan video görüntüleri, birkaç milletvekili sandalyesinin boş olduğunu gösterdi.
Zelenskiy’in konuşmasının temel oturum sırasında değil öğle arasında gösterildiğine dikkat çekilen haberde Aeschi’nin şu sözlerine yer verildi: “Bu, Ukrayna liderini dinlemek istemeyenlere yemek ve dinlenmeye daha fazla zaman ayırma fırsatını veriyor. SVP bundan yararlanmak istiyor. Milletvekili grubunun büyük kısmı konuşmadan uzak duracak.”
Daha önce Aeschi, İsviçre parlamentosunun Zelenskiy’in konuşmasına izin vermesine karşı çıkmıştı. Bu konuşma için, Ukrayna’nın silah sevkiyatına doğrudan etki yaratma girişimi olarak nitelendiren İsviçreli politikacı, Zelenskiy’in konuşmasının iptal edilmesi yönündeki tekliflerini oylamaya sunduklarını ama destek almadıklarını söyledi.