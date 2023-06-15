‘İsviçreli vekiller, Zelenskiy’in konuşmasına öğle yemeğini tercih etti’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kur farkını değerlendiren İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: İlaç sıkıntısı yaşıyoruz
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP'nin 'değişim formülü' ne anlatıyor?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine bugün ekonomi ana gündemli toplanıyor
12:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
OMSD Genel Sekreteri Yılmaz: Yeşil mutabakatın olmadığı bir dünyadan korkmalıyız
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
101 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı
20:45
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıkaran Dr. Asutay: Literatür tarihinde bir ilk yaşandı
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neoliberal politikalara mı dönülüyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Attila İlhan 98 yaşında
18:33
87 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı kararları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230615/isvicreli-vekiller-zelenskiyin-konusmasina-ogle-yemegini-tercih-etti-1072510818.html
‘İsviçreli vekiller, Zelenskiy’in konuşmasına öğle yemeğini tercih etti’
‘İsviçreli vekiller, Zelenskiy’in konuşmasına öğle yemeğini tercih etti’
İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger gazetesi, İsviçre Halk Partisi (SVP) üyesi milletvekillerin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in video mesajının... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T23:12+0300
2023-06-15T23:12+0300
ukrayna krizi
isviçre
ukrayna
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071003348_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_555d9a434839735c086165cf514383a4.jpg
İsviçre parlamentosunda SVP fraksiyonunun başkanı Thomas Aeschi’nin uyarıda bulunması üzerine milletvekilleri Ukrayna liderinin konuşmasını görmezden geldi. Parlamento salonundan video görüntüleri, birkaç milletvekili sandalyesinin boş olduğunu gösterdi.Zelenskiy’in konuşmasının temel oturum sırasında değil öğle arasında gösterildiğine dikkat çekilen haberde Aeschi’nin şu sözlerine yer verildi: “Bu, Ukrayna liderini dinlemek istemeyenlere yemek ve dinlenmeye daha fazla zaman ayırma fırsatını veriyor. SVP bundan yararlanmak istiyor. Milletvekili grubunun büyük kısmı konuşmadan uzak duracak.”Daha önce Aeschi, İsviçre parlamentosunun Zelenskiy’in konuşmasına izin vermesine karşı çıkmıştı. Bu konuşma için, Ukrayna’nın silah sevkiyatına doğrudan etki yaratma girişimi olarak nitelendiren İsviçreli politikacı, Zelenskiy’in konuşmasının iptal edilmesi yönündeki tekliflerini oylamaya sunduklarını ama destek almadıklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230615/ukraynali-uzman-soskin-zelenskiy-devlet-baskanligi-gorevinden-alinmali-1072510390.html
isviçre
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071003348_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_79328e0dc90fc6113c1ef9ded74147cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isviçre, ukrayna, vladimir zelenskiy
isviçre, ukrayna, vladimir zelenskiy

‘İsviçreli vekiller, Zelenskiy’in konuşmasına öğle yemeğini tercih etti’

23:12 15.06.2023
© AFP 2023 / ROBIN VAN LONKHUIJSENVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Abone olTelegram
İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger gazetesi, İsviçre Halk Partisi (SVP) üyesi milletvekillerin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in video mesajının yayınladığı sırada salonda bulunmadığına dikkat çekti.
İsviçre parlamentosunda SVP fraksiyonunun başkanı Thomas Aeschi’nin uyarıda bulunması üzerine milletvekilleri Ukrayna liderinin konuşmasını görmezden geldi. Parlamento salonundan video görüntüleri, birkaç milletvekili sandalyesinin boş olduğunu gösterdi.
Zelenskiy’in konuşmasının temel oturum sırasında değil öğle arasında gösterildiğine dikkat çekilen haberde Aeschi’nin şu sözlerine yer verildi: “Bu, Ukrayna liderini dinlemek istemeyenlere yemek ve dinlenmeye daha fazla zaman ayırma fırsatını veriyor. SVP bundan yararlanmak istiyor. Milletvekili grubunun büyük kısmı konuşmadan uzak duracak.”
Daha önce Aeschi, İsviçre parlamentosunun Zelenskiy’in konuşmasına izin vermesine karşı çıkmıştı. Bu konuşma için, Ukrayna’nın silah sevkiyatına doğrudan etki yaratma girişimi olarak nitelendiren İsviçreli politikacı, Zelenskiy’in konuşmasının iptal edilmesi yönündeki tekliflerini oylamaya sunduklarını ama destek almadıklarını söyledi.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
Ukrayna krizi
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy devlet başkanlığı görevinden alınmalı
22:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала