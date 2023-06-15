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İstanbulkart için yeni düzenleme
İstanbulkart için yeni düzenleme
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde alınan kararla birlikte İstanbulkart sahipleri "yetersiz bakiye" durumunda 15 TL'ye kadar ulaşım hakkına sahip... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
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İBB Meclisi haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. İstanbulkart sahiplerine, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınmasına ilişkin teklif de onaylandı.Meclis'e sunulan teklifte, 2022 yılı ocak ayı ile 2023 yılı aralık ayı arasında İstanbul'da 1 milyon 356 bin 160 İstanbulkart mobil uygulama QR kullanıcısının 40 milyon 44 bin 321 adet geçiş yaptığı, bu geçişlerin yüzde 3'üne denk gelen 1 milyon 339 in 620 geçişte yolcuların yetersiz bakiye nedeniyle geçiş yapamadığı belirtildi. Yetersiz bakiye uyarısı alan İstanbulkart mobil kullanıcı sayısının 432 bin 70 adet olduğu, günlük ortalama 6 bin 500 geçişte İstanbulkart Mobil kullanıcılarının yetersiz bakiye uyarısı aldığı, yüzde 62,40'ının aynı ay içerisinde aynı gün dolum yaptığı, yüzde 23,92'sinin de dolum yapmayarak İstanbulkart Mobil uygulamasından vazgeçtiği belirtildi.1 geçiş için faydalanabilecekDijital İstanbulkart sahiplerine güncel metrobüs tam parkur ücreti üzerinden hesap yapılarak 15 TL eksi bakiye sağlanması için karar alınması istendi. Karar oybirliği ile kabul edildi. Karara göre, her kullanıcı bu uygulamadan yalnızca 1 geçiş için faydalanabilecek, ödeme yapmadan tekrar hizmetten yararlanamayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230614/ibb-meclisinde-belediyenin-bazi-tasinmazlarinin-satisina-onay-verildi-1072455227.html
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istanbulkart, ücretsiz, düzenleme
istanbulkart, ücretsiz, düzenleme

İstanbulkart için yeni düzenleme

06:40 15.06.2023
© Fotoğraf : Instagram/istanbulkartİstanbulkart
İstanbulkart - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© Fotoğraf : Instagram/istanbulkart
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde alınan kararla birlikte İstanbulkart sahipleri "yetersiz bakiye" durumunda 15 TL'ye kadar ulaşım hakkına sahip olacak.
İBB Meclisi haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. İstanbulkart sahiplerine, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınmasına ilişkin teklif de onaylandı.
Meclis'e sunulan teklifte, 2022 yılı ocak ayı ile 2023 yılı aralık ayı arasında İstanbul'da 1 milyon 356 bin 160 İstanbulkart mobil uygulama QR kullanıcısının 40 milyon 44 bin 321 adet geçiş yaptığı, bu geçişlerin yüzde 3'üne denk gelen 1 milyon 339 in 620 geçişte yolcuların yetersiz bakiye nedeniyle geçiş yapamadığı belirtildi. Yetersiz bakiye uyarısı alan İstanbulkart mobil kullanıcı sayısının 432 bin 70 adet olduğu, günlük ortalama 6 bin 500 geçişte İstanbulkart Mobil kullanıcılarının yetersiz bakiye uyarısı aldığı, yüzde 62,40'ının aynı ay içerisinde aynı gün dolum yaptığı, yüzde 23,92'sinin de dolum yapmayarak İstanbulkart Mobil uygulamasından vazgeçtiği belirtildi.

1 geçiş için faydalanabilecek

Dijital İstanbulkart sahiplerine güncel metrobüs tam parkur ücreti üzerinden hesap yapılarak 15 TL eksi bakiye sağlanması için karar alınması istendi. Karar oybirliği ile kabul edildi. Karara göre, her kullanıcı bu uygulamadan yalnızca 1 geçiş için faydalanabilecek, ödeme yapmadan tekrar hizmetten yararlanamayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu İBB Saraçhane Başkanlık binasında gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
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