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https://sputniknews.com.tr/20230614/ibb-meclisinde-belediyenin-bazi-tasinmazlarinin-satisina-onay-verildi-1072455227.html
İBB Meclisi'nde belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi
İBB Meclisi'nde belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazların satışına onay verdi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T20:18+0300
2023-06-14T20:18+0300
türkiye
ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu
ekrem imamoğlu
sadullah hasanoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi. Meclis, komisyon raporları doğrultusunda Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Bahçelievler, Kartal, Pendik ve Zeytinburnu'ndaki taşınmazların satışına onay verdi.Beşiktaş'taki açık otoparkın İstanbul Merkez Komutanlığı'na 5 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesi kabul edildi. Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin, tahsis süresinin bitmesinin ardından Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğünce kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına 5 yıl süreyle bedelsiz tahsisinin uzatılması kararlaştırıldı.İstanbulkart sahiplerine, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınmasına ilişkin teklif de onaylandı.'Ekrem Bey yaklaşık 25 yıl geriden geliyor'Meclis'te gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AK Partili Meclis Üyesi ve Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, haziranın çevre ayı olduğunu hatırlattı.İBB'nin çevreyle ilgili çalışması, başarısı ve işi olmadığını söyleyen Hasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çevre Haftası'nda hiç ortalıkta olmadığını, İstanbul'da da bulunmadığını kaydetti.Hasanoğlu, İstanbul'da eskiden suların akmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde su sorununun çözüldüğünü vurguladı.Haliç'in eskiden çok kötü bir halde olduğunu, Erdoğan'ın Haliç'i temizlediğini dile getiren Hasanoğlu, İmamoğlu'nun Haliç ile ilgili yeni bir algı oyunu yaptığını savundu.Hasanoğlu, "İmamoğlu Haliç'te bir tören düzenliyor ve orada 'Haliç cazibe merkezi haline geliyor.' diyor. Ne zaman söylüyor? İki gün önce. Kim? İBB Başkanı, mağlup cumhurbaşkanı yardımcısı aday adayı. Gündemde kalması lazım. Hemen çare nerede? Haliç'te. 'Gidelim, orada görüntü verelim.' Haliç'te yelken yarışları, kano yarışları, su sporları ilk kez ne zaman yapıldı? 2000-2001 yılında... Ekrem Bey yaklaşık 25 yıl geriden geliyor. İstanbul'da sel olur Başkan Bodrum'da, deprem olur Başkan kayakta, kar yağar Başkan balıkçıda, yangın olur 70 saat Başakşehir'de söndürülemez Başkan Haliç'te. Ah, ah, ah..." ifadelerini kullandı.Haliç'teki su sporları projesinin AK Parti projesi olduğunu ifade eden Hasanoğlu, yeni İBB yönetiminin bu projeyi 3 yıldır dondurduğunu ve çivi çakmadığını söyledi.Meclis'te tartışma çıktıHasanoğlu'nun konuşmasının ardından CHP ve AK Parti grupları arasında Haliç ve diğer çevre konularında tartışma çıktı.Tartışmanın uzaması üzerine Meclis 1. Başkanvekili Okul, tartışmayı sonlandırmak için kürsüye çıkan AK Parti'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse'nin konuşmasına başlamasını istedi.CHP ve İYİ Parti grupları ise kendilerine söz hakkı verilmediğini gerekçe göstererek Meclis salonundan ayrıldı. Karaköse'nin konuşması bittikten sonra CHP'li Meclis Üyesi Umut Şenol gündem dışı konuşma yapmak üzere kürsüye gelince CHP ve İYİ Partili Meclis üyeleri de salona geldi. Bu kez de AK Partili ve MHP'li Meclis üyeleri salonu terk etti.Şenol, konuşmasında İstanbul'da nüfus artışı ve mülteci konularına değindi.
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ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu, ekrem imamoğlu, sadullah hasanoğlu
ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu, ekrem imamoğlu, sadullah hasanoğlu

İBB Meclisi'nde belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi

20:18 14.06.2023
© İHA İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu İBB Saraçhane Başkanlık binasında gerçekleştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu İBB Saraçhane Başkanlık binasında gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© İHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazların satışına onay verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi. Meclis, komisyon raporları doğrultusunda Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Bahçelievler, Kartal, Pendik ve Zeytinburnu'ndaki taşınmazların satışına onay verdi.
Beşiktaş'taki açık otoparkın İstanbul Merkez Komutanlığı'na 5 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesi kabul edildi. Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin, tahsis süresinin bitmesinin ardından Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğünce kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına 5 yıl süreyle bedelsiz tahsisinin uzatılması kararlaştırıldı.
İstanbulkart sahiplerine, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınmasına ilişkin teklif de onaylandı.

'Ekrem Bey yaklaşık 25 yıl geriden geliyor'

Meclis'te gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AK Partili Meclis Üyesi ve Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, haziranın çevre ayı olduğunu hatırlattı.
İBB'nin çevreyle ilgili çalışması, başarısı ve işi olmadığını söyleyen Hasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çevre Haftası'nda hiç ortalıkta olmadığını, İstanbul'da da bulunmadığını kaydetti.
Hasanoğlu, İstanbul'da eskiden suların akmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde su sorununun çözüldüğünü vurguladı.
Haliç'in eskiden çok kötü bir halde olduğunu, Erdoğan'ın Haliç'i temizlediğini dile getiren Hasanoğlu, İmamoğlu'nun Haliç ile ilgili yeni bir algı oyunu yaptığını savundu.
Hasanoğlu, "İmamoğlu Haliç'te bir tören düzenliyor ve orada 'Haliç cazibe merkezi haline geliyor.' diyor. Ne zaman söylüyor? İki gün önce. Kim? İBB Başkanı, mağlup cumhurbaşkanı yardımcısı aday adayı. Gündemde kalması lazım. Hemen çare nerede? Haliç'te. 'Gidelim, orada görüntü verelim.' Haliç'te yelken yarışları, kano yarışları, su sporları ilk kez ne zaman yapıldı? 2000-2001 yılında... Ekrem Bey yaklaşık 25 yıl geriden geliyor. İstanbul'da sel olur Başkan Bodrum'da, deprem olur Başkan kayakta, kar yağar Başkan balıkçıda, yangın olur 70 saat Başakşehir'de söndürülemez Başkan Haliç'te. Ah, ah, ah..." ifadelerini kullandı.
Haliç'teki su sporları projesinin AK Parti projesi olduğunu ifade eden Hasanoğlu, yeni İBB yönetiminin bu projeyi 3 yıldır dondurduğunu ve çivi çakmadığını söyledi.

Meclis'te tartışma çıktı

Hasanoğlu'nun konuşmasının ardından CHP ve AK Parti grupları arasında Haliç ve diğer çevre konularında tartışma çıktı.
Tartışmanın uzaması üzerine Meclis 1. Başkanvekili Okul, tartışmayı sonlandırmak için kürsüye çıkan AK Parti'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse'nin konuşmasına başlamasını istedi.
CHP ve İYİ Parti grupları ise kendilerine söz hakkı verilmediğini gerekçe göstererek Meclis salonundan ayrıldı. Karaköse'nin konuşması bittikten sonra CHP'li Meclis Üyesi Umut Şenol gündem dışı konuşma yapmak üzere kürsüye gelince CHP ve İYİ Partili Meclis üyeleri de salona geldi. Bu kez de AK Partili ve MHP'li Meclis üyeleri salonu terk etti.
Şenol, konuşmasında İstanbul'da nüfus artışı ve mülteci konularına değindi.
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