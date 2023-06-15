https://sputniknews.com.tr/20230615/il-olma-ihtimali-olan-24-ilce-hangileri-1072493687.html
Hangi ilçeler il olacak?
Hangi ilçeler il olacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AK Parti harekete geçti. Belirlenen 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T16:02+0300
2023-06-15T16:02+0300
2023-06-15T16:15+0300
türkiye
şehir
il
ilçe
devlet bahçeli
şehir
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MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkarılması gerektiğini, ilçe sayısının ise bine çıkarılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Bu açıklamanın ardından il olma kriterlerine sahip ilçeler de merak konusu oldu. İşte bu kriterlere uyan ilçelerden birkaçı:Yüksekova - Nüfus 117 binMidyat - Nüfus 120 binPolatlı - Nüfus 128 binNazilli - Nüfus 162 binBandırma - Nüfus 164 binEdremit - Nüfus 167 binErciş - Nüfus 171 binZonguldak Ereğli - 175 binFethiye - Nüfus 177 binİskenderun - Nüfus 251 binManavgat - Nüfus 252 binSiverek - 267 binÇorlu - Nüfus 294 binİnegöl - Nüfus 290 binTarsus - Nüfus 350 binAlanya - Nüfus 364 binKahta Ergani BandırmaElbistan
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hangi ilçeler il olacak,şehir olacak ilçeler,alanya şehir mi oluyor,ilçe nasıl şehir olur,24 ilçe il,hangi ilçeler il olur
hangi ilçeler il olacak,şehir olacak ilçeler,alanya şehir mi oluyor,ilçe nasıl şehir olur,24 ilçe il,hangi ilçeler il olur
Hangi ilçeler il olacak?
16:02 15.06.2023 (güncellendi: 16:15 15.06.2023) Abone ol
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AK Parti harekete geçti. Belirlenen 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak. Peki, 2023 yılında il olma ihtimali bulunan ilçeler hangileri?
MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkarılması gerektiğini, ilçe sayısının ise bine çıkarılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet’in 100’ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür."
Bu açıklamanın ardından il olma kriterlerine sahip ilçeler de merak konusu oldu. İşte bu kriterlere uyan ilçelerden birkaçı:
Yüksekova - Nüfus 117 bin
Zonguldak Ereğli - 175 bin
İskenderun - Nüfus 251 bin