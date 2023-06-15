https://sputniknews.com.tr/20230615/il-olma-ihtimali-olan-24-ilce-hangileri-1072493687.html

Hangi ilçeler il olacak?

Hangi ilçeler il olacak?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AK Parti harekete geçti. Belirlenen 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T16:02+0300

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türkiye

şehir

il

ilçe

devlet bahçeli

şehir

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MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkarılması gerektiğini, ilçe sayısının ise bine çıkarılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Bu açıklamanın ardından il olma kriterlerine sahip ilçeler de merak konusu oldu. İşte bu kriterlere uyan ilçelerden birkaçı:Yüksekova - Nüfus 117 binMidyat - Nüfus 120 binPolatlı - Nüfus 128 binNazilli - Nüfus 162 binBandırma - Nüfus 164 binEdremit - Nüfus 167 binErciş - Nüfus 171 binZonguldak Ereğli - 175 binFethiye - Nüfus 177 binİskenderun - Nüfus 251 binManavgat - Nüfus 252 binSiverek - 267 binÇorlu - Nüfus 294 binİnegöl - Nüfus 290 binTarsus - Nüfus 350 binAlanya - Nüfus 364 binKahta Ergani BandırmaElbistan

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