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SON DAKİKA | Bahçeli: Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır
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Bahçeli: Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır
Bahçeli: Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin siyasi kriz yıllarını geride bıraktığını belirterek ''Kurulamayan, kurulsa bile yürüyemeyen koalisyon... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T11:02+0300
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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Bahçeli: Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır

11:02 13.06.2023 (güncellendi: 11:12 13.06.2023)
© İHAMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin siyasi kriz yıllarını geride bıraktığını belirterek ''Kurulamayan, kurulsa bile yürüyemeyen koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır.'' dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Dipsiz anlaşmazlıklar ve gergin bekleyişler raf ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa bile yürüyemeyen koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır. Bu yüzden parlamenter sisteme geri dönem hayalleri suya düşmüştür. Milletimiz iki seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit etmiştir. Türkiyemiz ayak bağlarından tümüyle kurtulmuştur.'
MHP, toplamda 5 milyon 484 bin 820 oy sayısı ve yüzde 10,07 oy oranı ile şeytani planları altüst etmiştir. Elde ettiğimiz bu sonuç başarıdır. Üç hilal, Türk siyasetinin yükselen markasıdır. Türk milliyetçiliğinin entelektüel sermayesini talan peşine düşenler unutmayınız ki çuvallamaya mahkumdur. Siyaset, akıl ahlak ve fikir hazinesine erişmiş olanlar için anlamlı bir eylem ve erdem sahasıdır.''
Bizim çürüklerle yolumuz ayrıdır.
Baharı getireceğiz diyenlerin damı karla kaplanmıştır. Birleşe birleşe kazanacağız diyenler dağıla dağıla gitti.
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