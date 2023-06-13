Bahçeli: Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır

Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Dipsiz anlaşmazlıklar ve gergin bekleyişler raf ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa bile yürüyemeyen koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır. Bu yüzden parlamenter sisteme geri dönem hayalleri suya düşmüştür. Milletimiz iki seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit etmiştir. Türkiyemiz ayak bağlarından tümüyle kurtulmuştur.'

MHP, toplamda 5 milyon 484 bin 820 oy sayısı ve yüzde 10,07 oy oranı ile şeytani planları altüst etmiştir. Elde ettiğimiz bu sonuç başarıdır. Üç hilal, Türk siyasetinin yükselen markasıdır. Türk milliyetçiliğinin entelektüel sermayesini talan peşine düşenler unutmayınız ki çuvallamaya mahkumdur. Siyaset, akıl ahlak ve fikir hazinesine erişmiş olanlar için anlamlı bir eylem ve erdem sahasıdır.''