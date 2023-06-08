https://sputniknews.com.tr/20230608/kilicdaroglu-chp-orgutlerini-7ye-bolecek-imamoglu-isim-ver-onerisini-geri-cevirdi-1072200435.html

Kılıçdaroğlu, CHP örgütlerini 7'ye bölecek: İmamoğlu 'isim ver' önerisini geri çevirdi

Kılıçdaroğlu, CHP örgütlerini 7'ye bölecek: İmamoğlu 'isim ver' önerisini geri çevirdi

Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) örgütleri kendisine bağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, örgütleri 7’ye bölgecek ve her bir bölgeye koordinatör... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T21:58+0300

2023-06-08T21:58+0300

2023-06-08T21:58+0300

chp

ekrem imamoğlu

politika

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061290013_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_9abddcd44df738fe7e1f9b65a75a0dab.jpg

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, her bölge için bir koordinatör atamayı planlayan Kılıçdaroğlu, seçeceği isimleri de parti içi dengeleri gözeterek atayacak.İmamoğlu, 'isim ver' önerisini geri çevirdiKılıçdaroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da isim önermesini istediği öğrenildi.Ancak İmamoğlu'nun söz konusu öneriyi geri çevirdiği ve herhangi bir isim önerisinde bulunmadığı belirtildi.Kılıçdaroğlu’nun birkaç gün içerisinde örgütlerle ilgili yeni bölge koordinatörlerini açıklaması bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu