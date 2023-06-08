https://sputniknews.com.tr/20230608/kilicdaroglu-chp-orgutlerini-7ye-bolecek-imamoglu-isim-ver-onerisini-geri-cevirdi-1072200435.html
Kılıçdaroğlu, CHP örgütlerini 7'ye bölecek: İmamoğlu 'isim ver' önerisini geri çevirdi
Kılıçdaroğlu, CHP örgütlerini 7'ye bölecek: İmamoğlu 'isim ver' önerisini geri çevirdi
Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) örgütleri kendisine bağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, örgütleri 7’ye bölgecek ve her bir bölgeye koordinatör... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T21:58+0300
2023-06-08T21:58+0300
2023-06-08T21:58+0300
chp
ekrem imamoğlu
politika
kemal kılıçdaroğlu
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T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, her bölge için bir koordinatör atamayı planlayan Kılıçdaroğlu, seçeceği isimleri de parti içi dengeleri gözeterek atayacak.İmamoğlu, 'isim ver' önerisini geri çevirdiKılıçdaroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da isim önermesini istediği öğrenildi.Ancak İmamoğlu'nun söz konusu öneriyi geri çevirdiği ve herhangi bir isim önerisinde bulunmadığı belirtildi.Kılıçdaroğlu’nun birkaç gün içerisinde örgütlerle ilgili yeni bölge koordinatörlerini açıklaması bekleniyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
chp, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu
chp, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu, CHP örgütlerini 7'ye bölecek: İmamoğlu 'isim ver' önerisini geri çevirdi
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Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) örgütleri kendisine bağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, örgütleri 7’ye bölgecek ve her bir bölgeye koordinatör atayacak. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da isim istedi ancak İmamoğlu, öneride bulunmadı.
T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre
, her bölge için bir koordinatör atamayı planlayan Kılıçdaroğlu, seçeceği isimleri de parti içi dengeleri gözeterek atayacak.
İmamoğlu, 'isim ver' önerisini geri çevirdi
Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da isim önermesini istediği öğrenildi.
Ancak İmamoğlu'nun söz konusu öneriyi geri çevirdiği ve herhangi bir isim önerisinde bulunmadığı belirtildi.
Kılıçdaroğlu’nun birkaç gün içerisinde örgütlerle ilgili yeni bölge koordinatörlerini açıklaması bekleniyor.