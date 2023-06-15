https://sputniknews.com.tr/20230615/eski-ingiltere-basbakani-johnson-hakkindaki-rapor-milletvekillerini-kasitli-olarak-yaniltti-1072485222.html
Eski İngiltere Başbakanı Johnson hakkındaki rapor: Milletvekillerini kasıtlı olarak yanılttı
Eski İngiltere Başbakanı Johnson hakkındaki rapor: Milletvekillerini kasıtlı olarak yanılttı
İngiltere Parlamentosu Ayrıcalıklar Komitesi, eski Başbakan Boris Johnson'ın Kovid-19 kısıtlamaları yürürlükteyken Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen partilere... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T13:58+0300
2023-06-15T13:58+0300
2023-06-15T13:58+0300
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Ayrıcalıklar Komitesi, Johnson'ın, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da 2020-2021 döneminde düzenlenen partilere katılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçlarını açıkladı.Johnson'ın, bilerek ve isteyerek milletvekillerini ve Komiteyi yanılttığı sonucuna ulaşan Ayrıcalıklar Komitesi, bunun birkaç kez tekrar ettiğini belirtti.Komite, Johnson'ı, geçen hafta katıldığı oturumlarda milletvekillerini yanıltarak 'demokratik süreci baltalamak ve Komiteyi aşağılamakla' da suçladı."Aşağılama, çok ciddiydi çünkü hükümetin en yetkili üyesi Başbakan tarafından yapıldı" açıklamasının yer aldığı Komite raporunda, Johnson'a yaptırım tavsiyeleri sıralandı.Komite, milletvekilliğinden 10 Haziran'da istifa eden Johnson'a, eski milletvekillerinin parlamentoya girişte kullandığı kartın verilmemesi önerisinde bulundu.İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından geçen sene başında soruşturma başlatmıştı.Soruşturma kapsamında Johnson'a, kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.Dönemin Başbakanı Johnson, Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs'ta özür dilemiş ancak görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.Johnson, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada ise Kovid-19 salgını sırasında Başbakanlık'ta karantina kurallarının ihlal edildiği partilere katılımıyla ilgili parlamentoyu yanılttığını kabul etmiş, ancak bunu 'kasıtlı' yapmadığını savunmuştu.
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ingiltere, boris johnson, parti, kovid-19, rapor, karantina
ingiltere, boris johnson, parti, kovid-19, rapor, karantina
Eski İngiltere Başbakanı Johnson hakkındaki rapor: Milletvekillerini kasıtlı olarak yanılttı
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İngiltere Parlamentosu Ayrıcalıklar Komitesi, eski Başbakan Boris Johnson'ın Kovid-19 kısıtlamaları yürürlükteyken Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen partilere katılmasıyla ilgili parlamentoyu bilerek yanılttığı sonucuna ulaştı.
Ayrıcalıklar Komitesi, Johnson'ın, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da 2020-2021 döneminde düzenlenen partilere katılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçlarını açıkladı.
Johnson'ın, bilerek ve isteyerek milletvekillerini ve Komiteyi yanılttığı sonucuna ulaşan Ayrıcalıklar Komitesi, bunun birkaç kez tekrar ettiğini belirtti.
Komite, Johnson'ı, geçen hafta katıldığı oturumlarda milletvekillerini yanıltarak 'demokratik süreci baltalamak ve Komiteyi aşağılamakla' da suçladı.
"Aşağılama, çok ciddiydi çünkü hükümetin en yetkili üyesi Başbakan tarafından yapıldı" açıklamasının yer aldığı Komite raporunda, Johnson'a yaptırım tavsiyeleri sıralandı.
Komite, milletvekilliğinden 10 Haziran'da istifa eden Johnson'a, eski milletvekillerinin parlamentoya girişte kullandığı kartın verilmemesi önerisinde bulundu.
İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından geçen sene başında soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında Johnson'a, kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.
Dönemin Başbakanı Johnson, Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs'ta özür dilemiş ancak görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.
Johnson, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada ise Kovid-19 salgını sırasında Başbakanlık'ta karantina kurallarının ihlal edildiği partilere katılımıyla ilgili parlamentoyu yanılttığını kabul etmiş, ancak bunu 'kasıtlı' yapmadığını savunmuştu.