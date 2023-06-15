https://sputniknews.com.tr/20230615/cinden-faiz-indirimi-1072470038.html
Çin'den faiz indirimi
Çin'den faiz indirimi
Çin Merkez Bankası, 1 yıllık politika faiz oranını 10 baz puan indirerek yüzde 2.65'e çekti. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T09:47+0300
2023-06-15T09:47+0300
2023-06-15T09:47+0300
ekonomi
çin
yuan
faiz indirimi
enflasyon
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072470276_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b6c4b303aa881f9987ec474b9f259d2.jpg
Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomideki yavaşlamaya karşı politika faizini düşürerek parasal genişlemeye gideceğinin işaretini verdi.PBoC, 1 yıllık faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek yüzde 2.75'ten yüzde 2.65'e çekti.Bankalara PBoC'den menkul varlıkları karşılığı orta vadeli kredi alma imkanı sağlayan mekanizma ile piyasaya 237 milyar yuan (yaklaşık 33 milyar dolar) aktarılması hedefleniyor.Banka, 13 Haziran'da, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2'den yüzde 1.9'a düşürerek piyasaya 2 milyar yuan (yaklaşık 280 milyon dolar) sıcak para aktarmıştı.Bankanın kararı, mayıs ayındaki ekonomik aktivite, dış ticaretteki düşüş ve zayıf enflasyon verilerinin ardından geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230613/cin-kisa-vadeli-borclanma-faizini-10-aydir-ilk-kez-dusurdu-1072362469.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072470276_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9f38b767317f98b8322cd5db8bcaf9b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, yuan, faiz indirimi, enflasyon, ekonomi
çin, yuan, faiz indirimi, enflasyon, ekonomi
Çin'den faiz indirimi
Abone ol
Çin Merkez Bankası, 1 yıllık politika faiz oranını 10 baz puan indirerek yüzde 2.65'e çekti.
Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomideki yavaşlamaya karşı politika faizini düşürerek parasal genişlemeye gideceğinin işaretini verdi.
PBoC, 1 yıllık faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek yüzde 2.75'ten yüzde 2.65'e çekti.
Bankalara PBoC'den menkul varlıkları karşılığı orta vadeli kredi alma imkanı sağlayan mekanizma ile piyasaya 237 milyar yuan (yaklaşık 33 milyar dolar) aktarılması hedefleniyor.
Banka, 13 Haziran'da, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2'den yüzde 1.9'a düşürerek piyasaya 2 milyar yuan (yaklaşık 280 milyon dolar) sıcak para aktarmıştı.
Bankanın kararı, mayıs ayındaki ekonomik aktivite, dış ticaretteki düşüş ve zayıf enflasyon verilerinin ardından geldi.