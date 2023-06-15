https://sputniknews.com.tr/20230615/cinden-faiz-indirimi-1072470038.html

Çin'den faiz indirimi

Çin'den faiz indirimi

Çin Merkez Bankası, 1 yıllık politika faiz oranını 10 baz puan indirerek yüzde 2.65'e çekti. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T09:47+0300

2023-06-15T09:47+0300

2023-06-15T09:47+0300

ekonomi

çin

yuan

faiz indirimi

enflasyon

ekonomi

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Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomideki yavaşlamaya karşı politika faizini düşürerek parasal genişlemeye gideceğinin işaretini verdi.PBoC, 1 yıllık faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek yüzde 2.75'ten yüzde 2.65'e çekti.Bankalara PBoC'den menkul varlıkları karşılığı orta vadeli kredi alma imkanı sağlayan mekanizma ile piyasaya 237 milyar yuan (yaklaşık 33 milyar dolar) aktarılması hedefleniyor.Banka, 13 Haziran'da, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2'den yüzde 1.9'a düşürerek piyasaya 2 milyar yuan (yaklaşık 280 milyon dolar) sıcak para aktarmıştı.Bankanın kararı, mayıs ayındaki ekonomik aktivite, dış ticaretteki düşüş ve zayıf enflasyon verilerinin ardından geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230613/cin-kisa-vadeli-borclanma-faizini-10-aydir-ilk-kez-dusurdu-1072362469.html

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çin, yuan, faiz indirimi, enflasyon, ekonomi