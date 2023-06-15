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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230615/cinden-faiz-indirimi-1072470038.html
Çin'den faiz indirimi
Çin'den faiz indirimi
Çin Merkez Bankası, 1 yıllık politika faiz oranını 10 baz puan indirerek yüzde 2.65'e çekti. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
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faiz indirimi
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Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomideki yavaşlamaya karşı politika faizini düşürerek parasal genişlemeye gideceğinin işaretini verdi.PBoC, 1 yıllık faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek yüzde 2.75'ten yüzde 2.65'e çekti.Bankalara PBoC'den menkul varlıkları karşılığı orta vadeli kredi alma imkanı sağlayan mekanizma ile piyasaya 237 milyar yuan (yaklaşık 33 milyar dolar) aktarılması hedefleniyor.Banka, 13 Haziran'da, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2'den yüzde 1.9'a düşürerek piyasaya 2 milyar yuan (yaklaşık 280 milyon dolar) sıcak para aktarmıştı.Bankanın kararı, mayıs ayındaki ekonomik aktivite, dış ticaretteki düşüş ve zayıf enflasyon verilerinin ardından geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230613/cin-kisa-vadeli-borclanma-faizini-10-aydir-ilk-kez-dusurdu-1072362469.html
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çin, yuan, faiz indirimi, enflasyon, ekonomi
çin, yuan, faiz indirimi, enflasyon, ekonomi

Çin'den faiz indirimi

09:47 15.06.2023
© AFP 2023 / STRYuan
Yuan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / STR
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Çin Merkez Bankası, 1 yıllık politika faiz oranını 10 baz puan indirerek yüzde 2.65'e çekti.
Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomideki yavaşlamaya karşı politika faizini düşürerek parasal genişlemeye gideceğinin işaretini verdi.
PBoC, 1 yıllık faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek yüzde 2.75'ten yüzde 2.65'e çekti.
Bankalara PBoC'den menkul varlıkları karşılığı orta vadeli kredi alma imkanı sağlayan mekanizma ile piyasaya 237 milyar yuan (yaklaşık 33 milyar dolar) aktarılması hedefleniyor.
Banka, 13 Haziran'da, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2'den yüzde 1.9'a düşürerek piyasaya 2 milyar yuan (yaklaşık 280 milyon dolar) sıcak para aktarmıştı.
Bankanın kararı, mayıs ayındaki ekonomik aktivite, dış ticaretteki düşüş ve zayıf enflasyon verilerinin ardından geldi.
2018'de küresel ekonomiyi bekleyen şok dalgaları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
EKONOMİ
Çin kısa vadeli borçlanma faizini 10 aydır ilk kez düşürdü
13 Haziran , 09:53
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