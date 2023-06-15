https://sputniknews.com.tr/20230615/bill-cosby-hakkinda-9-kadin-daha-cinsel-saldiri-iddiasiyla-dava-acti-1072490615.html

Bill Cosby hakkında 9 kadın daha cinsel saldırı iddiasıyla dava açtı

Bill Cosby hakkında 9 kadın daha cinsel saldırı iddiasıyla dava açtı

ABD'de, cinsel saldırı suçlarından hapis yattıktan sonra hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakılan 85 yaşındaki komedyen ve televizyon... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T14:27+0300

2023-06-15T14:27+0300

2023-06-15T14:27+0300

dünya

abd

bill cosby

dava

mahkeme

cinsel istismar

cinsel taciz

cinsel saldırı

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ABD'li komedyen Bill Cosby'nin 'güç ve şöhretini' kullanarak kendilerini mağdur ettiğini iddia eden 9 kadın Nevada'daki federal mahkemede Cosby hakkında cinsel saldırı iddiasıyla yeni bir dava açtı.Dava dilekçesinde, söz konusu 9 kadının 1979-1992'de Las Vegas, Reno ve Lake Tahoe'da bulunan ev, soyunma odaları ve otellerde uyuşturucuya maruz bırakıldığı ve saldırıya uğradığı öne sürüldü.Bill Cosby, Andrea Constand adlı spor yöneticisine uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunmaktan 2018'de suçlu bulunmuş ve Haziran 2021’de serbest bırakılana kadar yaklaşık 3 yıl hapishanede kalmıştı.Mahkumiyeti bozma kararı savcılar tarafından Kasım 2021’de ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşınmış, ancak ABD Yüksek Mahkemesi Mart 2022’de mahkumiyet kararının bozulmasını incelemeyi reddetmişti.Cosby, 60'tan fazla kadın tarafından tecavüz, cinsel saldırı ve cinsel tacizle suçlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221208/bill-cosbye-5-kadindan-yeni-taciz-suclamasi-1064321820.html

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abd, bill cosby, dava, mahkeme, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı