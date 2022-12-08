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Bill Cosby'e 5 kadından yeni taciz suçlaması
Bill Cosby'e 5 kadından yeni taciz suçlaması
Ünlü komedyen ve oyuncu Bill Cosby hakkında Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson ve Cindra Ladd yeni iddialarda bulundu. Beş kadın, Cosby... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T02:59+0300
2022-12-08T02:59+0300
yaşam
bill cosby
taciz
cinsel taciz
kadın
suçlama
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Daha önce 'Fat Albert and the Cosby Kids', 'Ghost Dad' ve 'Uptown Saturday Night' gibi yapımlarda yer alan ünlü isim Bill Cosby, hakkında yeni bir cinsel taciz ve cinsel saldırı iddiası ortaya atıldı.Beş kadın, Bill Cosby'nin kariyerlerinin başlarında kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.Dava, Altın Küre ve Emmy ödüllü Bill Cosby'nin 2018 yılında Pennsylvania'daki cinsel saldırı mahkumiyetinin bozulmasının ardından hapishaneden ayrılmasından bir yıldan fazla bir süre sonra geldi.Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson ve Cindra Ladd; Cosby'ye, 'The Cosby Show'un çekildiği New York'un Queens ilçesindeki stüdyoya ve çok sevilen TV dizisini yapan NBCUniversal'a dava açtı.NTV'nin aktardığına göre 5 kadın, 1960'ların sonlarından 1990'lara kadar sette ya da diğer eğlence alanlarında, ünlü oyuncu tarafından taciz edildiğini veya saldırıya uğradığını iddia etti.10 yıl hapis cezası almıştıÖte yandan birçok kez cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalan Bill Cosby, 2018 yılında, bir kadına 2004'te ilaç vermek ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunmuş ve 10 yıl hapis cezası almıştı.Pensilvanya Yüksek Mahkemesi daha sonra mahkumiyet kararını bozarak 3 yıl hapis yatan Cosby'yi serbest bırakmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220603/bill-cosbyye-yeni-cinsel-saldiri-suclamasi-16-yasindaki-kadina-istismarda-bulundu--1056965323.html
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bill cosby, taciz, cinsel taciz, kadın, suçlama
bill cosby, taciz, cinsel taciz, kadın, suçlama

Bill Cosby'e 5 kadından yeni taciz suçlaması

02:59 08.12.2022
© AAABD'li komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby'
ABD'li komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby' - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AA
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Ünlü komedyen ve oyuncu Bill Cosby hakkında Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson ve Cindra Ladd yeni iddialarda bulundu. Beş kadın, Cosby tarafından taciz edildiğini veya saldırıya uğradığını ileri sürdü.
Daha önce 'Fat Albert and the Cosby Kids', 'Ghost Dad' ve 'Uptown Saturday Night' gibi yapımlarda yer alan ünlü isim Bill Cosby, hakkında yeni bir cinsel taciz ve cinsel saldırı iddiası ortaya atıldı.
Beş kadın, Bill Cosby'nin kariyerlerinin başlarında kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.
Dava, Altın Küre ve Emmy ödüllü Bill Cosby'nin 2018 yılında Pennsylvania'daki cinsel saldırı mahkumiyetinin bozulmasının ardından hapishaneden ayrılmasından bir yıldan fazla bir süre sonra geldi.
Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson ve Cindra Ladd; Cosby'ye, 'The Cosby Show'un çekildiği New York'un Queens ilçesindeki stüdyoya ve çok sevilen TV dizisini yapan NBCUniversal'a dava açtı.
NTV'nin aktardığına göre 5 kadın, 1960'ların sonlarından 1990'lara kadar sette ya da diğer eğlence alanlarında, ünlü oyuncu tarafından taciz edildiğini veya saldırıya uğradığını iddia etti.

10 yıl hapis cezası almıştı

Öte yandan birçok kez cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalan Bill Cosby, 2018 yılında, bir kadına 2004'te ilaç vermek ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunmuş ve 10 yıl hapis cezası almıştı.
Pensilvanya Yüksek Mahkemesi daha sonra mahkumiyet kararını bozarak 3 yıl hapis yatan Cosby'yi serbest bırakmıştı.
Cosby - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
YAŞAM
Bill Cosby'e yeni cinsel saldırı suçlaması: '16 yaşındaki kadına istismarda bulundu'
3 Haziran , 23:59
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