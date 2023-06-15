https://sputniknews.com.tr/20230615/belcika-ekonomi-bakani-gida-ureticilerini-tehdit-etti-ifsa-edecegim--1072470124.html

Belçika Ekonomi Bakanı gıda üreticilerini tehdit etti: 'İfşa edeceğim'

Belçika Ekonomi Bakanı gıda üreticilerini tehdit etti: 'İfşa edeceğim'

Belçika Ekonomi Bakanı Dermagne, maliyetlerdeki düşüşe rağmen fiyatları indirecek bir adım atmayan gıda üreticilerini ifşa edeceğini söyledi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T09:53+0300

2023-06-15T09:53+0300

2023-06-15T09:53+0300

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Belçika hükümeti, gıda üreticilerinden süpermarketlerdeki ürünlerin fiyatlarını düşürmelerini talep etti.Ekonomi Bakanı Pierre Yves Dermagne, Belçika Gıda Sanayi Federasyonu (Fevia) ve fiyat gözlem kurumu Price Observatory temsilcileri ile ülkedeki temel gıda ürünlerinin fiyatlarını düşürmek için yaptığı görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.Gıda üreticilerinin en geç temmuz ayı ortasına kadar süpermarketlerdeki gıda fiyatlarını düşürmelerini beklediğini ifade eden Dermagne, sektörden gıda tedarik müzakerelerinde fiyatları indirmelerini talep ettiğini belirtti.'Tüketicilerin aylarca beklemesi kabul edilemez'Dermagne, "Tüketicilerin, fiyat düşüşünün etkisini dükkanlarda hissetmek için aylarca beklemesi kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.Belçika ile komşu ülkeler arasında temel gıda ürünlerinde büyük fiyat farklılıkları olduğuna dikkati çeken Dermagne, bu konuyu yakın takip edeceğini kaydetti.Dermagne, maliyetlerdeki düşüşe rağmen fiyatları indirecek bir adım atmayan gıda üreticilerini halka ifşa edeceğini de söyledi.Belçika'da enerji krizinin fiyatlara etkisi Belçika'da son 1 yılda yaşanan enerji krizinin etkisi ile birlikte temel gıda fiyatlarının artması marketlerdeki fiyatların hızla yükselmesiyle sonuçlandı.Ancak son dönemde küresel piyasalarda enerji, tahıl, süt ve yağ gibi birçok temel ürünün fiyatı azalmasına rağmen bu durum ülkedeki fiyatlara yansımadı.Ayrıca, Belçika ile komşusu Fransa ve Almanya arasında temel ürünler ve market fiyatları arasında büyük bir makas söz konusu.Belçikalıların çoğu da alışverişten tasarruf etmek için komşu ülkelere gitmeye başladı.

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avrupa, belçika, enflasyon, gıda enflasyonu, artış, market, fiyat, bakan, tehdit