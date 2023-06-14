https://sputniknews.com.tr/20230614/sberbak-ceosu-gref-kuresel-ekonomik-kriz-er-ya-da-gec-olacak-1072458347.html

Sberbak CEO’su Gref: Küresel ekonomik kriz er ya da geç olacak

Sberbak CEO’su Gref: Küresel ekonomik kriz er ya da geç olacak

Rus bankacılık devi Sberbank’ın CEO’su German Gref, küresel ekonomik krizin er ya geç başlayacağını söyledi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T21:59+0300

2023-06-14T21:59+0300

2023-06-14T21:59+0300

ekonomi

sberbank

rusya

ekonomik kriz

german gref

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Gref, Rus basınına yaptığı açıklamada dünya ekonomisinin, gelişiminde döngüsel niteliğe sahip olduğunu söyleyerek, “Er ya geç kriz çıkacak. Tek soru ne zaman? Ekonomistler arasında bu konuda birçok espri var. Ama yine de elbette, herhangi bir büyük yapı, mümkün olduğunca hazır olmak için bu tür seçenekleri hesaplar” ifadesini kullandı.Gref, halihazırda Sberbank’ın bu senaryoyu da içeren üç yıllık strateji üzerinde çalıştığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230523/sberbank-rusyada-yuan-cinsinden-islemlerin-sayisinda-10-katlik-artis-bekleniyor-1071475301.html

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sberbank, rusya, ekonomik kriz, german gref