https://sputniknews.com.tr/20230614/sberbak-ceosu-gref-kuresel-ekonomik-kriz-er-ya-da-gec-olacak-1072458347.html
Sberbak CEO’su Gref: Küresel ekonomik kriz er ya da geç olacak
Sberbak CEO’su Gref: Küresel ekonomik kriz er ya da geç olacak
Rus bankacılık devi Sberbank’ın CEO’su German Gref, küresel ekonomik krizin er ya geç başlayacağını söyledi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T21:59+0300
2023-06-14T21:59+0300
2023-06-14T21:59+0300
ekonomi
sberbank
rusya
ekonomik kriz
german gref
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Gref, Rus basınına yaptığı açıklamada dünya ekonomisinin, gelişiminde döngüsel niteliğe sahip olduğunu söyleyerek, “Er ya geç kriz çıkacak. Tek soru ne zaman? Ekonomistler arasında bu konuda birçok espri var. Ama yine de elbette, herhangi bir büyük yapı, mümkün olduğunca hazır olmak için bu tür seçenekleri hesaplar” ifadesini kullandı.Gref, halihazırda Sberbank’ın bu senaryoyu da içeren üç yıllık strateji üzerinde çalıştığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230523/sberbank-rusyada-yuan-cinsinden-islemlerin-sayisinda-10-katlik-artis-bekleniyor-1071475301.html
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sberbank, rusya, ekonomik kriz, german gref
sberbank, rusya, ekonomik kriz, german gref
Sberbak CEO’su Gref: Küresel ekonomik kriz er ya da geç olacak
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Rus bankacılık devi Sberbank’ın CEO’su German Gref, küresel ekonomik krizin er ya geç başlayacağını söyledi.
Gref, Rus basınına yaptığı açıklamada dünya ekonomisinin, gelişiminde döngüsel niteliğe sahip olduğunu söyleyerek, “Er ya geç kriz çıkacak. Tek soru ne zaman? Ekonomistler arasında bu konuda birçok espri var. Ama yine de elbette, herhangi bir büyük yapı, mümkün olduğunca hazır olmak için bu tür seçenekleri hesaplar” ifadesini kullandı.
Gref, halihazırda Sberbank’ın bu senaryoyu da içeren üç yıllık strateji üzerinde çalıştığını kaydetti.