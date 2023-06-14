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https://sputniknews.com.tr/20230614/sberbak-ceosu-gref-kuresel-ekonomik-kriz-er-ya-da-gec-olacak-1072458347.html
Sberbak CEO’su Gref: Küresel ekonomik kriz er ya da geç olacak
Sberbak CEO’su Gref: Küresel ekonomik kriz er ya da geç olacak
Rus bankacılık devi Sberbank’ın CEO’su German Gref, küresel ekonomik krizin er ya geç başlayacağını söyledi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T21:59+0300
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ekonomi
sberbank
rusya
ekonomik kriz
german gref
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Gref, Rus basınına yaptığı açıklamada dünya ekonomisinin, gelişiminde döngüsel niteliğe sahip olduğunu söyleyerek, “Er ya geç kriz çıkacak. Tek soru ne zaman? Ekonomistler arasında bu konuda birçok espri var. Ama yine de elbette, herhangi bir büyük yapı, mümkün olduğunca hazır olmak için bu tür seçenekleri hesaplar” ifadesini kullandı.Gref, halihazırda Sberbank’ın bu senaryoyu da içeren üç yıllık strateji üzerinde çalıştığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230523/sberbank-rusyada-yuan-cinsinden-islemlerin-sayisinda-10-katlik-artis-bekleniyor-1071475301.html
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sberbank, rusya, ekonomik kriz, german gref

Sberbak CEO’su Gref: Küresel ekonomik kriz er ya da geç olacak

21:59 14.06.2023
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinSberbank
Sberbank - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Rus bankacılık devi Sberbank’ın CEO’su German Gref, küresel ekonomik krizin er ya geç başlayacağını söyledi.
Gref, Rus basınına yaptığı açıklamada dünya ekonomisinin, gelişiminde döngüsel niteliğe sahip olduğunu söyleyerek, “Er ya geç kriz çıkacak. Tek soru ne zaman? Ekonomistler arasında bu konuda birçok espri var. Ama yine de elbette, herhangi bir büyük yapı, mümkün olduğunca hazır olmak için bu tür seçenekleri hesaplar” ifadesini kullandı.
Gref, halihazırda Sberbank’ın bu senaryoyu da içeren üç yıllık strateji üzerinde çalıştığını kaydetti.
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