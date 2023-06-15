https://sputniknews.com.tr/20230615/bati-basini-japonya-abd-ile-ukraynaya-muhimmat-tedariki-konusunu-gorusuyor-1072509058.html

Batı Basını: Japonya, ABD ile Ukrayna'ya mühimmat tedariki konusunu görüşüyor

Batı Basını: Japonya, ABD ile Ukrayna'ya mühimmat tedariki konusunu görüşüyor

Japonya’nın Ukrayna'nın karşı saldırısı için ABD ile mühimmat tedariki konusunu görüştüğü belirtildi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T22:24+0300

2023-06-15T22:24+0300

2023-06-15T22:26+0300

ukrayna krizi

japonya

ukrayna

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mühimmat

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Wall Street Journal'ın (WSJ) kaynaklarına dayandırarak verdiği haberine göre Japonya, Ukrayna'nın karşı saldırısı için ABD'ye 155 mm kalibreli top mermileri tedariki konusunda görüşmeler yürütüyor.Haberde, “Japonya, iki ülkenin uzun süredir devam eden güvenlik ittifakı kapsamında mühimmat alışverişi yapmalarına izin veren 2016 tarihli anlaşma uyarınca ABD'ye 155 milimetre kalibreli top mermileri tedarik etmeyi düşünüyor. Söz konusu mühimmat, Ukrayna'nın askeri faaliyetlerini destekleyen ABD’nin stoklarını yenilemeye yardımcı olacak” denildi.Tedarik edilmesi düşünülen mühimmatın miktarı hakkında herhangi bir bilgi olmadığına vurgu yapılan haberde, Pentagon sözcüsünün “Ukrayna'ya yardım sağlama konusunda Japonya ve diğer ülkelerle birlikte çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230515/japonya-rusya-ve-cinin-asyadaki-askeri-isbirliginden-endise-duyuyor-1071106592.html

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