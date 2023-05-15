https://sputniknews.com.tr/20230515/japonya-rusya-ve-cinin-asyadaki-askeri-isbirliginden-endise-duyuyor-1071106592.html
Japonya, Rusya ve Çin'in Asya'daki askeri işbirliğinden endişe duyuyor
Japonya, Rusya ve Çin'in Asya'daki askeri işbirliğinden endişe duyuyor
Japon hükümeti, Rusya ve Çin'in Asya'da artan askeri işbirliğinden endişe duyduğunu, Avrupa güvenliğinin, Hint-Pasifik güvenliğinden ayrı tutulamayacağını... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T08:16+0300
2023-05-15T08:16+0300
2023-05-15T08:16+0300
dünya
çin
rusya
japonya
işbirliği
endişe
yoşimasa hayaşi
hayaşi yoşimasa
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Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, İsveç'in başkenti Stockholm'de Hint-Pasifik Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren zirvede, Rusya ve Çin'in bölgedeki faaliyetlerine tepki gösterdi.Rusya ile Çin'in Asya'daki askeri işbirliğinden endişe duyduklarını aktaran Hayaşi, Rusya-Ukrayna krizinin Avrupa'nın güvenliğinin Hint-Pasifik güvenliğinden ayrılamayacağını gösterdiğini savundu.Rusya'nın Ukrayna operasyonunun uluslararası düzenin temelini sarstığını belirten Hayaşi, bunun uluslararası toplumun ortak cevabıyla karşılaşması gerektiğini söyledi.Hayaşi, "Aksi takdirde, diğer bölgelerde de benzer meydan okumalar ortaya çıkacak, barışımızın ve refahımızın temelini oluşturan mevcut düzen temelden altüst olabilir" diye konuştu.Japon Bakan, Çin'in, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükonun tek taraflı değiştirilmesi teşebbüslerini sürdürdüğünü ve Tayvan Boğazı'nda askeri faaliyetlerini artırdığını kaydetti.Hayaşi, "Ayrıca Çin ve Rusya, bombardıman uçaklarının ortak uçuşları ve Japonya yakınlarında ortak deniz tatbikatları da dahil olmak üzere (bölgede) askeri işbirliklerini güçlendiriyor" dedi.Kuzey Kore'nin 'benzeri görülmemiş sıklıkta ve tarzda' balistik füze denemelerini anımsatan Hayaşi, bu denemeler vasıtasıyla bölgede 'provokasyonların tırmandığı' uyarısında bulundu.
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çin, rusya, japonya, işbirliği, endişe, yoşimasa hayaşi, hayaşi yoşimasa
çin, rusya, japonya, işbirliği, endişe, yoşimasa hayaşi, hayaşi yoşimasa
Japonya, Rusya ve Çin'in Asya'daki askeri işbirliğinden endişe duyuyor
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Japon hükümeti, Rusya ve Çin'in Asya'da artan askeri işbirliğinden endişe duyduğunu, Avrupa güvenliğinin, Hint-Pasifik güvenliğinden ayrı tutulamayacağını açıkladı.
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, İsveç'in başkenti Stockholm'de Hint-Pasifik Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren zirvede, Rusya ve Çin'in bölgedeki faaliyetlerine tepki gösterdi.
Rusya ile Çin'in Asya'daki askeri işbirliğinden endişe duyduklarını aktaran Hayaşi, Rusya-Ukrayna krizinin Avrupa'nın güvenliğinin Hint-Pasifik güvenliğinden ayrılamayacağını gösterdiğini savundu.
Rusya'nın Ukrayna operasyonunun uluslararası düzenin temelini sarstığını belirten Hayaşi, bunun uluslararası toplumun ortak cevabıyla karşılaşması gerektiğini söyledi.
Hayaşi, "Aksi takdirde, diğer bölgelerde de benzer meydan okumalar ortaya çıkacak, barışımızın ve refahımızın temelini oluşturan mevcut düzen temelden altüst olabilir" diye konuştu.
Japon Bakan, Çin'in, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükonun tek taraflı değiştirilmesi teşebbüslerini sürdürdüğünü ve Tayvan Boğazı'nda askeri faaliyetlerini artırdığını kaydetti.
Hayaşi, "Ayrıca Çin ve Rusya, bombardıman uçaklarının ortak uçuşları ve Japonya yakınlarında ortak deniz tatbikatları da dahil olmak üzere (bölgede) askeri işbirliklerini güçlendiriyor" dedi.
Kuzey Kore'nin 'benzeri görülmemiş sıklıkta ve tarzda' balistik füze denemelerini anımsatan Hayaşi, bu denemeler vasıtasıyla bölgede 'provokasyonların tırmandığı' uyarısında bulundu.