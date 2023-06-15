https://sputniknews.com.tr/20230615/arac-muayenesinde-e-rapor-donemi-basladi-1072510501.html

Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı

Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı

TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabilmesini sağlayan uygulamanın başladığı... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T23:02+0300

2023-06-15T23:02+0300

2023-06-15T23:02+0300

dünya

ulaştırma ve altyapı bakanlığı ulaştırma hizmetleri düzenleme genel müdürlüğü

araç

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

ulaştırma ve altyapı bakanlığı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, "araç muayenesinde e-rapor dönemi"ne ilişkin paylaşım yapıldı.Bakanlığın dijitalleşme çalışmaları doğrultusunda, TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:TÜVTÜRK tarafından işletilen istasyonlarda araç muayene sürecinin sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek. Ayrıca araç sahipleri bu raporun özetine e-Devlet Kapısı'ndaki "Araçlarım" sekmesinden de ulaşabilecek.

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı ulaştırma hizmetleri düzenleme genel müdürlüğü, araç, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu