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Ahmet Hakan'dan Eda Ece'ye: 'Kendisinin şifa bulması ancak tedaviye başlamasıyla ile mümkün'
Ahmet Hakan'dan Eda Ece'ye: 'Kendisinin şifa bulması ancak tedaviye başlamasıyla ile mümkün'
Ahmet Hakan, katıldığı ödül töreninde depremzedeler ile ilgili kullandığı ifadeler gerekçesi ile oyuncu Eda Ece'yi eleştirdi ve "Kendisinin şifa bulması, ancak... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T09:41+0300
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eda ece
elle
dergi
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ELLE dergisinin ödül töreninde konuşma yapan Eda Ece'ye ilişkin "Neden ödül aldığını anlayamadım ama almış işte" dedi ve konuşmasını eleştirdi.Ahmet Hakan, Ece'nin “Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi, onlar başkaları yapıyor sandılar. Sandıktan onu anladık” sözlerini "Yani demek istiyor ki...“Deprem bölgesine yardımı biz yaptık. Depremzedeler ise yardımı AK Partililer yaptı sandılar. Gittiler, oylarını Erdoğan’a verdiler.” Berbat mizah. Zavallı espri bu" dedi.Ahmet hakan bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara da değindi:
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Ahmet Hakan'dan Eda Ece'ye: 'Kendisinin şifa bulması ancak tedaviye başlamasıyla ile mümkün'

09:41 15.06.2023
© Fotoğraf : Instagram /Eda Ece Eda Ece
 Eda Ece - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© Fotoğraf : Instagram /Eda Ece
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Ahmet Hakan, katıldığı ödül töreninde depremzedeler ile ilgili kullandığı ifadeler gerekçesi ile oyuncu Eda Ece'yi eleştirdi ve "Kendisinin şifa bulması, ancak bu hastalığını teşhis edip tedaviye başlamasıyla mümkün olabilir" dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ELLE dergisinin ödül töreninde konuşma yapan Eda Ece'ye ilişkin "Neden ödül aldığını anlayamadım ama almış işte" dedi ve konuşmasını eleştirdi.
Ahmet Hakan, Ece'nin “Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi, onlar başkaları yapıyor sandılar. Sandıktan onu anladık” sözlerini "Yani demek istiyor ki...“Deprem bölgesine yardımı biz yaptık. Depremzedeler ise yardımı AK Partililer yaptı sandılar. Gittiler, oylarını Erdoğan’a verdiler.” Berbat mizah. Zavallı espri bu" dedi.
Ahmet hakan bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara da değindi:
"Depremzedelere karşı yaptığı terbiyesizliği, gerekçesiz özgüvenini, taze acıları mizaha konu etmesini, yaptığı terbiyesizlikle ilgili özür açıklaması yapmak yerine Atatürk’e sığınmasını falan bir tarafa bırakalım. Çünkü bunların hiçbiri Eda Ece’nin gerçek sorunu değil. Onun gerçek sorunu şu: Bu toplumu zihninde “biz”, “onlar” ve “başkaları” diye kamplara bölmesi ve bunu yaparken süper doğal bir şey yapıyormuş gibi davranması. Kendisinin şifa bulması, ancak bu hastalığını teşhis edip tedaviye başlamasıyla mümkün olabilir. NE zaman herhangi bir ödül töreninde politik mesaj verme kaygısı içine giren sanatçıları görsem... Aklıma hemen ünlü İngiliz komedyen Ricky Gervais’in 2020 Altın Küre açılış konuşması gelir. Şöyle demişti Ricky Gervais o meşhur konuşmasında: “Bu akşam bir ödül kazanırsanız, burayı politik bir konuşma yapmak için platform olarak kullanmayın. Halka ders verecek pozisyonda değilsiniz. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz okulda Greta Thunberg’den daha az zaman geçirdiniz. Eğer kazanırsanız, buraya gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve s...r olup gidin.” Ödül konuşması yapacak olan her sanatçının, o konuşmayı yapmadan önce en az kırk bir kez dinlemesi gereken bir konuşmadır bu."
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