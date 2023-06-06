https://sputniknews.com.tr/20230606/zerrin-ozerin-muhabirlere-cem-yilmaz-isyani-akilli-olacaksiniz-1072074364.html

Zerrin Özer'in muhabirlere Cem Yılmaz isyanı: 'Akıllı olacaksınız'

Zerrin Özer'in muhabirlere Cem Yılmaz isyanı: 'Akıllı olacaksınız'

Zerrin Özer, katıldığı ödül töreni öncesi kendisiyle röportaj yapan muhabirlerin komedyen Cem Yılmaz'ın geldiğini öğrenince sohbeti yarıda kestiklerini iddia... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T12:04+0300

2023-06-06T12:04+0300

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yaşam

cem yılmaz

muhabir

şikayet

zerrin özer

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Dün akşam düzenlenen PowerTürk Müzik Ödülleri öncesi öncesi gergin anlar yaşandı. Komedyen Cem Yılmaz ile muhabirlerin röportaj yaptığı esnada araya giren sanatçı Zerrin Özer, Yılmaz’a selam verdikten sonra sitem etti.Cem Yılmaz ile basın mensuplarının röportaj yaptığı esnada araya giren usta sanatçı Zerrin Özer, komedyene selam verdikten sonra basın mensuplarına veryansın etti. Kendi röportajının yarıda kesildiğini iddia eden Özer, "Ben bir şey söylemek istiyorum, hepinize... Siz geliyorsunuz diye röportaj yapıyordu benimle, bırakıp gittiler. Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız" diye bağırdı. Araya giren basın mensupları bir yanlışlık olduğunu kendisiyle röportaj yapıldığını söylese de Özer'in siniri geçmedi. Cem Yılmaz da o anlarda neye uğradığı şaşırdı.

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cem yılmaz, muhabir, şikayet, zerrin özer