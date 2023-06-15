https://sputniknews.com.tr/20230615/afrika-liderleri-ukrayna-ihtilafi-icin-yeni-cozum-plani-sunabilir-1072510148.html
Afrika liderleri Ukrayna ihtilafı için yeni çözüm planı sunabilir
Afrika liderleri Ukrayna ihtilafı için yeni çözüm planı sunabilir
Afrika liderleri, Ukrayna’daki ihtilafın çözüm misyonu kapsamında bir dizi 'güven artırıcı önlem' teklif edebilir. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T22:49+0300
2023-06-15T22:49+0300
2023-06-15T22:49+0300
ukrayna krizi
afrika
rusya
ukrayna
çözüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063475598_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_5e2ebcefb6565fa29dba4ed231e14860.jpg
Reuters, çerçeve belgesinin taslağına dayandırılan haberinde, “Afrika liderleri, Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafta arabuluculuk yönündeki ilk çabalarında, bir dizi 'güven artırıcı önlem' önerebilir” ifadesini kullandı.Önlemlerin Rus güçlerinin geri çekilmesini, Belarus’taki taktik nükleer silahın Rusya’ya iade edilmesini, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i 'yakalama emrinin' askıya alınmasını ve Batı’nın Rusya’ya uyguladığı bazı yaptırımların kaldırılmasını içerebileceği ifade edildi. Listede ayrıca 'tahıl ve gübre için koşulsuz anlaşma' da yer alabilir.Ardından düşmanca eylemlere son verilmesi ve Rusya ile Batı arasında görüşmelerin başlatılmasına ilişkin anlaşmanın gelebileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230613/putin-ukraynadaki-operasyonumuzla-amacladiklarimiz-degismedi-1072395384.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063475598_64:0:1136:804_1920x0_80_0_0_534aa8335007535214a46c660e2124b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afrika, rusya, ukrayna, çözüm
afrika, rusya, ukrayna, çözüm
Afrika liderleri Ukrayna ihtilafı için yeni çözüm planı sunabilir
Abone ol
Afrika liderleri, Ukrayna’daki ihtilafın çözüm misyonu kapsamında bir dizi 'güven artırıcı önlem' teklif edebilir.
Reuters, çerçeve belgesinin taslağına dayandırılan haberinde, “Afrika liderleri, Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafta arabuluculuk yönündeki ilk çabalarında, bir dizi 'güven artırıcı önlem' önerebilir” ifadesini kullandı.
Önlemlerin Rus güçlerinin geri çekilmesini, Belarus’taki taktik nükleer silahın Rusya’ya iade edilmesini, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i 'yakalama emrinin' askıya alınmasını ve Batı’nın Rusya’ya uyguladığı bazı yaptırımların kaldırılmasını içerebileceği ifade edildi. Listede ayrıca 'tahıl ve gübre için koşulsuz anlaşma' da yer alabilir.
Ardından düşmanca eylemlere son verilmesi ve Rusya ile Batı arasında görüşmelerin başlatılmasına ilişkin anlaşmanın gelebileceği kaydedildi.