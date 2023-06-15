https://sputniknews.com.tr/20230615/afrika-liderleri-ukrayna-ihtilafi-icin-yeni-cozum-plani-sunabilir-1072510148.html

Afrika liderleri Ukrayna ihtilafı için yeni çözüm planı sunabilir

Afrika liderleri Ukrayna ihtilafı için yeni çözüm planı sunabilir

Afrika liderleri, Ukrayna’daki ihtilafın çözüm misyonu kapsamında bir dizi 'güven artırıcı önlem' teklif edebilir. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T22:49+0300

2023-06-15T22:49+0300

2023-06-15T22:49+0300

ukrayna krizi

afrika

rusya

ukrayna

çözüm

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Reuters, çerçeve belgesinin taslağına dayandırılan haberinde, “Afrika liderleri, Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafta arabuluculuk yönündeki ilk çabalarında, bir dizi 'güven artırıcı önlem' önerebilir” ifadesini kullandı.Önlemlerin Rus güçlerinin geri çekilmesini, Belarus’taki taktik nükleer silahın Rusya’ya iade edilmesini, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i 'yakalama emrinin' askıya alınmasını ve Batı’nın Rusya’ya uyguladığı bazı yaptırımların kaldırılmasını içerebileceği ifade edildi. Listede ayrıca 'tahıl ve gübre için koşulsuz anlaşma' da yer alabilir.Ardından düşmanca eylemlere son verilmesi ve Rusya ile Batı arasında görüşmelerin başlatılmasına ilişkin anlaşmanın gelebileceği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230613/putin-ukraynadaki-operasyonumuzla-amacladiklarimiz-degismedi-1072395384.html

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