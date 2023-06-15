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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230615/afrika-liderleri-ukrayna-ihtilafi-icin-yeni-cozum-plani-sunabilir-1072510148.html
Afrika liderleri Ukrayna ihtilafı için yeni çözüm planı sunabilir
Afrika liderleri Ukrayna ihtilafı için yeni çözüm planı sunabilir
Afrika liderleri, Ukrayna’daki ihtilafın çözüm misyonu kapsamında bir dizi 'güven artırıcı önlem' teklif edebilir. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T22:49+0300
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ukrayna krizi
afrika
rusya
ukrayna
çözüm
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Reuters, çerçeve belgesinin taslağına dayandırılan haberinde, “Afrika liderleri, Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafta arabuluculuk yönündeki ilk çabalarında, bir dizi 'güven artırıcı önlem' önerebilir” ifadesini kullandı.Önlemlerin Rus güçlerinin geri çekilmesini, Belarus’taki taktik nükleer silahın Rusya’ya iade edilmesini, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i 'yakalama emrinin' askıya alınmasını ve Batı’nın Rusya’ya uyguladığı bazı yaptırımların kaldırılmasını içerebileceği ifade edildi. Listede ayrıca 'tahıl ve gübre için koşulsuz anlaşma' da yer alabilir.Ardından düşmanca eylemlere son verilmesi ve Rusya ile Batı arasında görüşmelerin başlatılmasına ilişkin anlaşmanın gelebileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230613/putin-ukraynadaki-operasyonumuzla-amacladiklarimiz-degismedi-1072395384.html
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afrika, rusya, ukrayna, çözüm
afrika, rusya, ukrayna, çözüm

Afrika liderleri Ukrayna ihtilafı için yeni çözüm planı sunabilir

22:49 15.06.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Afrika liderleri, Ukrayna’daki ihtilafın çözüm misyonu kapsamında bir dizi 'güven artırıcı önlem' teklif edebilir.
Reuters, çerçeve belgesinin taslağına dayandırılan haberinde, “Afrika liderleri, Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafta arabuluculuk yönündeki ilk çabalarında, bir dizi 'güven artırıcı önlem' önerebilir” ifadesini kullandı.
Önlemlerin Rus güçlerinin geri çekilmesini, Belarus’taki taktik nükleer silahın Rusya’ya iade edilmesini, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i 'yakalama emrinin' askıya alınmasını ve Batı’nın Rusya’ya uyguladığı bazı yaptırımların kaldırılmasını içerebileceği ifade edildi. Listede ayrıca 'tahıl ve gübre için koşulsuz anlaşma' da yer alabilir.
Ardından düşmanca eylemlere son verilmesi ve Rusya ile Batı arasında görüşmelerin başlatılmasına ilişkin anlaşmanın gelebileceği kaydedildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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