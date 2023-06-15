https://sputniknews.com.tr/20230615/adanada-bir-kadin-otomobilin-tavanina-cikip-dans-etti-1072484572.html
Adana'da bir kadın otomobilin tavanına çıkıp dans etti
Adana'da bir kadın otomobilin tavanına çıkıp dans etti
Denizli’de bir markette dans eden kadının ardından, bu kez de Adana’da otomobilin tavanına çıkıp dans eden kadın görüntüsü ortaya çıktı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T13:30+0300
2023-06-15T13:30+0300
2023-06-15T13:30+0300
yaşam
adana
dans
otomobil
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Bir süre öne Denizli’de bir kadın markette çalan müzikten etkilenip dakikalarca dans ettiği görüntüler gündem oldu. Bu kez de Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesinde bir kadın müziksiz oynadı. Kadın ayakkabılarını çıkartıp çantasını kaldırıma koyarak, yol kenarında park halinde duran otomobilin tavanına çıkıp birden dans etmeye başladı. Kadının otomobilin tavanında dans ettiğini gören bir kişi hemen gelip müdahale ederek aşağı inmesini söyledi. Kadın kısa süre dans ettikten sonra otomobilin tavanından aşağı indi.
https://sputniknews.com.tr/20230612/sevdigi-sarkiyi-duyan-kadin-marketin-ortasinda-dans-sovu-yapti-1072321592.html
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adana, dans, otomobil
Adana'da bir kadın otomobilin tavanına çıkıp dans etti
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Denizli’de bir markette dans eden kadının ardından, bu kez de Adana’da otomobilin tavanına çıkıp dans eden kadın görüntüsü ortaya çıktı.
Bir süre öne Denizli’de bir kadın markette çalan müzikten etkilenip dakikalarca dans ettiği görüntüler gündem oldu. Bu kez de Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesinde bir kadın müziksiz oynadı. Kadın ayakkabılarını çıkartıp çantasını kaldırıma koyarak, yol kenarında park halinde duran otomobilin tavanına çıkıp birden dans etmeye başladı.
Kadının otomobilin tavanında dans ettiğini gören bir kişi hemen gelip müdahale ederek aşağı inmesini söyledi. Kadın kısa süre dans ettikten sonra otomobilin tavanından aşağı indi.