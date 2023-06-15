https://sputniknews.com.tr/20230615/adanada-bir-kadin-otomobilin-tavanina-cikip-dans-etti-1072484572.html

Adana'da bir kadın otomobilin tavanına çıkıp dans etti

Adana'da bir kadın otomobilin tavanına çıkıp dans etti

Denizli’de bir markette dans eden kadının ardından, bu kez de Adana’da otomobilin tavanına çıkıp dans eden kadın görüntüsü ortaya çıktı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T13:30+0300

2023-06-15T13:30+0300

2023-06-15T13:30+0300

yaşam

adana

dans

otomobil

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Bir süre öne Denizli’de bir kadın markette çalan müzikten etkilenip dakikalarca dans ettiği görüntüler gündem oldu. Bu kez de Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesinde bir kadın müziksiz oynadı. Kadın ayakkabılarını çıkartıp çantasını kaldırıma koyarak, yol kenarında park halinde duran otomobilin tavanına çıkıp birden dans etmeye başladı. Kadının otomobilin tavanında dans ettiğini gören bir kişi hemen gelip müdahale ederek aşağı inmesini söyledi. Kadın kısa süre dans ettikten sonra otomobilin tavanından aşağı indi.

https://sputniknews.com.tr/20230612/sevdigi-sarkiyi-duyan-kadin-marketin-ortasinda-dans-sovu-yapti-1072321592.html

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