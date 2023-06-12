https://sputniknews.com.tr/20230612/sevdigi-sarkiyi-duyan-kadin-marketin-ortasinda-dans-sovu-yapti-1072321592.html
Sevdiği şarkıyı duyan kadın, marketin ortasında dans şovu yaptı
Sevdiği şarkıyı duyan kadın, marketin ortasında dans şovu yaptı
Denizli’de alışveriş yapmak için markete giren kadın, sevdiği müziğin çalındığını duyunca reyonların arasını sahneye çevirdi. Ceketini de çıkaran ve bale... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T11:53+0300
2023-06-12T11:53+0300
2023-06-12T11:53+0300
yaşam
dans
denizli
market
bale
dansçı
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete alışveriş yapmak için bir kadın girdi. Burada almak istediği ürünlere bakan kadın, radyoda çalan müziği duyunca dans etmeye başladı. Kadın bir süre sonra elindeki çantayı yere bırakıp ceketini de çıkararak dansa devam etti.Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadın, balede yapılan 'şpagat' hareketi bacaklarını açarak dansını sonlandırdı.'İlgi çekiciydi'Gözlerin pasını silen dansın ardından market sahibi Şeyma Tüysüz, güvenlik kamerasını izleyerek o anları sosyal medyasında paylaştı. Kadının daha önce de alışveriş yaptığını izledikleri görüntü sonrası şaşırdıklarını söyleyen Tüysüz, “Bir müşterimiz marketimize geldi. Reyon arasında 'Ben sanatçıyım, ben dansçıyım' diyerek, kendini müziğe bırakmış. Çalışan arkadaşımız durumu görmüş ve yaşananları anlamak için kamera kayıtlarına baktık. O görüntüleri gördük. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık ve çok ilgi çekti. Görüntülerde ablamızın dans şovu vardı. Çok şaşırdık ve o yaştaki bir insan için sergilediği hareketler ilgi çekiciydi” dedi.'Çok şaşırdık'Yaşlı kadını oynadığı esnada gören ve ne olduğunu anlayamayan market görevlisi İrem Hilal Özçelik, “Ben reyon arasında geçerken bir teyze geldi. Bana dedi ki 'Ben dansçıyım, oyuncuyum' diyerek, ceketini çıkardı ve ardından müzik eşliğinde oynamaya başladı. Sonra dans ederken bacaklarını açtı. Biz ne olduğunu anlayamadık ve çok şaşırdık” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230410/mustafa-sandaldan-muharrem-inceye-dans-gondermesi-taklitlerden-sakininiz-1069474667.html
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dans, denizli, market, bale, dansçı
dans, denizli, market, bale, dansçı
Sevdiği şarkıyı duyan kadın, marketin ortasında dans şovu yaptı
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Denizli’de alışveriş yapmak için markete giren kadın, sevdiği müziğin çalındığını duyunca reyonların arasını sahneye çevirdi. Ceketini de çıkaran ve bale hareketleri yapmaya başlayan kadın, ayaklarını yere paralel açarak şovunu bitirdi.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete alışveriş yapmak için bir kadın girdi. Burada almak istediği ürünlere bakan kadın, radyoda çalan müziği duyunca dans etmeye başladı.
Kadın bir süre sonra elindeki çantayı yere bırakıp ceketini de çıkararak dansa devam etti.
Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadın, balede yapılan 'şpagat' hareketi bacaklarını açarak dansını sonlandırdı.
'İlgi çekiciydi'
Gözlerin pasını silen dansın ardından market sahibi Şeyma Tüysüz, güvenlik kamerasını izleyerek o anları sosyal medyasında paylaştı. Kadının daha önce de alışveriş yaptığını izledikleri görüntü sonrası şaşırdıklarını söyleyen Tüysüz, “Bir müşterimiz marketimize geldi. Reyon arasında 'Ben sanatçıyım, ben dansçıyım' diyerek, kendini müziğe bırakmış. Çalışan arkadaşımız durumu görmüş ve yaşananları anlamak için kamera kayıtlarına baktık. O görüntüleri gördük. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık ve çok ilgi çekti. Görüntülerde ablamızın dans şovu vardı. Çok şaşırdık ve o yaştaki bir insan için sergilediği hareketler ilgi çekiciydi” dedi.
'Çok şaşırdık'
Yaşlı kadını oynadığı esnada gören ve ne olduğunu anlayamayan market görevlisi İrem Hilal Özçelik, “Ben reyon arasında geçerken bir teyze geldi. Bana dedi ki 'Ben dansçıyım, oyuncuyum' diyerek, ceketini çıkardı ve ardından müzik eşliğinde oynamaya başladı. Sonra dans ederken bacaklarını açtı. Biz ne olduğunu anlayamadık ve çok şaşırdık” diye konuştu.