https://sputniknews.com.tr/20230410/mustafa-sandaldan-muharrem-inceye-dans-gondermesi-taklitlerden-sakininiz-1069474667.html
Mustafa Sandal'dan Muharrem İnce'ye dans göndermesi: 'Taklitlerden sakınınız'
Mustafa Sandal'dan Muharrem İnce'ye dans göndermesi: 'Taklitlerden sakınınız'
Mustafa Sandal, Muharrem İnce'nin viral olan dansını ve kendi dans videosunu paylaşarak İnce'ye gönderme yaptı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T16:05+0300
2023-04-10T16:05+0300
2023-04-10T16:05+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa sandal
muharrem ince
taklit
dans
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Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye gönderme yaptı.Sandal, Muharrem İnce'nin sosyal medyada viral olan dans videosu ile kendisinin 1999 yılında yayınlanan 'Araba' şarkısının klibindeki dansını karşılaştırdığı bir video yayınladı. Şarkıcı paylaşımına "Taklitlerinden sakınınız" ifadelerini ekledi.Sandal, geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen ve görüşme sonrası Kılıçdaroğlu'na 'Hoş geldiniz, güle güle' diyen İnce'ye gönderme yaptığı bir paylaşım daha yapmıştı.İnce'nin sözlerinin ardından İngiliz rock grubu The Beatles'ın 'Hello, Goodbye' şarkısının plak kapağını paylaşan Sandal "Orijinali budur. Bu dakikadan sonra çakmasını dinleyecek halimiz yok" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221225/meral-aksener-ile-mustafa-sandalin-aya-benzer-dansi-1064999070.html
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mustafa sandal, muharrem ince, taklit, dans
mustafa sandal, muharrem ince, taklit, dans
Mustafa Sandal'dan Muharrem İnce'ye dans göndermesi: 'Taklitlerden sakınınız'
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Mustafa Sandal, Muharrem İnce'nin viral olan dansını ve kendi dans videosunu paylaşarak İnce'ye gönderme yaptı.
Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye gönderme yaptı.
Sandal, Muharrem İnce'nin sosyal medyada viral olan dans videosu ile kendisinin 1999 yılında yayınlanan 'Araba' şarkısının klibindeki dansını karşılaştırdığı bir video yayınladı. Şarkıcı paylaşımına "Taklitlerinden sakınınız" ifadelerini ekledi.
Sandal, geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen ve görüşme sonrası Kılıçdaroğlu'na 'Hoş geldiniz, güle güle' diyen İnce'ye gönderme yaptığı bir paylaşım daha yapmıştı.
İnce'nin sözlerinin ardından İngiliz rock grubu The Beatles'ın 'Hello, Goodbye' şarkısının plak kapağını paylaşan Sandal "Orijinali budur. Bu dakikadan sonra çakmasını dinleyecek halimiz yok" ifadelerini kullanmıştı.