https://sputniknews.com.tr/20221225/meral-aksener-ile-mustafa-sandalin-aya-benzer-dansi-1064999070.html

Meral Akşener ile Mustafa Sandal'dan 'Aya Benzer' dansı

Meral Akşener ile Mustafa Sandal'dan 'Aya Benzer' dansı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Büyük Kadın Buluşması'na katıldı. Mustafa Sandal'ın konser verdiği esnada sahneye çıkan Akşener'in dans ettiği... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

meral akşener

mustafa sandal

dans

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da ‘Büyük Kadın Buluşması’na katıldı.Büyük Kadın Buluşması'nda konuşan Akşener, Kadınların her alanda eşit olması gerektiğini vurgulayarak, "Kadınlar siyasetin tam merkezidir. Kadınlar için İYİ Parti iktidarında bakım ekonomisini geliştireceğiz. Eşitlikçi bir Türkiye vadediyoruz. Şiddet uygulayan erkeğin, oluşturacağımız terapi evlerinde tedavi görmesini sağlayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrını başarılı, mutlu ve neşe dolu kadınların omuzlarında yükselteceğiz" mesajlarını verdi.Şarkıcı Mustafa Sandal'ın konserinde sahneye çıkan Akşener, Mustafa Sandal ile sarılarak, 'Aya Benzer' şarkısında dans etti. Ortaya çıkan samimi manzara kameraya böyle yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20221216/hande-firat-ile-melik-yigitel-canli-yayinda-imamoglu-ve-aksenerin-sarilmasini-canlandirildi-1064674332.html

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meral akşener, mustafa sandal, dans