https://sputniknews.com.tr/20221225/meral-aksener-ile-mustafa-sandalin-aya-benzer-dansi-1064999070.html
Meral Akşener ile Mustafa Sandal'dan 'Aya Benzer' dansı
Meral Akşener ile Mustafa Sandal'dan 'Aya Benzer' dansı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Büyük Kadın Buluşması'na katıldı. Mustafa Sandal'ın konser verdiği esnada sahneye çıkan Akşener'in dans ettiği... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T16:47+0300
2022-12-25T16:47+0300
2022-12-25T16:49+0300
yaşam
meral akşener
mustafa sandal
dans
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da ‘Büyük Kadın Buluşması’na katıldı.Büyük Kadın Buluşması'nda konuşan Akşener, Kadınların her alanda eşit olması gerektiğini vurgulayarak, "Kadınlar siyasetin tam merkezidir. Kadınlar için İYİ Parti iktidarında bakım ekonomisini geliştireceğiz. Eşitlikçi bir Türkiye vadediyoruz. Şiddet uygulayan erkeğin, oluşturacağımız terapi evlerinde tedavi görmesini sağlayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrını başarılı, mutlu ve neşe dolu kadınların omuzlarında yükselteceğiz" mesajlarını verdi.Şarkıcı Mustafa Sandal'ın konserinde sahneye çıkan Akşener, Mustafa Sandal ile sarılarak, 'Aya Benzer' şarkısında dans etti. Ortaya çıkan samimi manzara kameraya böyle yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20221216/hande-firat-ile-melik-yigitel-canli-yayinda-imamoglu-ve-aksenerin-sarilmasini-canlandirildi-1064674332.html
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meral akşener, mustafa sandal, dans
Meral Akşener ile Mustafa Sandal'dan 'Aya Benzer' dansı
16:47 25.12.2022 (güncellendi: 16:49 25.12.2022) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Büyük Kadın Buluşması'na katıldı. Mustafa Sandal'ın konser verdiği esnada sahneye çıkan Akşener'in dans ettiği dakikalar kameraya yansıdı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da ‘Büyük Kadın Buluşması’na katıldı.
Büyük Kadın Buluşması'nda konuşan Akşener, Kadınların her alanda eşit olması gerektiğini vurgulayarak, "Kadınlar siyasetin tam merkezidir. Kadınlar için İYİ Parti iktidarında bakım ekonomisini geliştireceğiz. Eşitlikçi bir Türkiye vadediyoruz. Şiddet uygulayan erkeğin, oluşturacağımız terapi evlerinde tedavi görmesini sağlayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrını başarılı, mutlu ve neşe dolu kadınların omuzlarında yükselteceğiz" mesajlarını verdi.
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın konserinde sahneye çıkan Akşener, Mustafa Sandal ile sarılarak, 'Aya Benzer' şarkısında dans etti. Ortaya çıkan samimi manzara kameraya böyle yansıdı.