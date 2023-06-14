https://sputniknews.com.tr/20230614/zaharova-abdnin-kieve-zayiflatilmis-uranyumlu-mermileri-gondermesinin-etkilerini-anlatti-1072476790.html
Zaharova ABD'nin Kiev'e zayıflatılmış uranyumlu mermileri göndermesinin etkilerini anlattı
Zaharova ABD'nin Kiev'e zayıflatılmış uranyumlu mermileri göndermesinin etkilerini anlattı
Bugün Rusya'da kapılarını ziyaretçilere açan St. Petersburg Ekonomik Forumu'nda Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T20:30+0300
2023-06-14T20:30+0300
2023-06-15T12:47+0300
video
mariya zaharova
rusya
abd
ukrayna krizi
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
seyreltilmiş uranyum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072476634_8:0:2138:1198_1920x0_80_0_0_b5562802ff07bcdbabca5eb17cf10367.jpg
Zaharova, bu durumda Ukrayna'da üretilen tahıl ve gıda ürünlerinin de zehirleneceği ve bunun gıda güvenliğini tehlikeye atacağına dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230613/abd-basini-biden-yonetimi-ukraynaya-zayiflatilmis-uranyum-iceren-mermi-gonderilmesini-onaylayacak-1072392658.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072476634_275:0:1872:1198_1920x0_80_0_0_a9c5c3fee476d23f73076bc21b5170a2.jpg
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ABD'nin zayıflatılmış uranyumlu mermileri hakkında konuştu
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ABD'nin zayıflatılmış uranyumlu mermileri hakkında konuştu
2023-06-14T20:30+0300
true
PT0M58S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, mariya zaharova, rusya, abd, st. petersburg ekonomi forumu (spief), seyreltilmiş uranyum
video, mariya zaharova, rusya, abd, st. petersburg ekonomi forumu (spief), seyreltilmiş uranyum
Zaharova ABD'nin Kiev'e zayıflatılmış uranyumlu mermileri göndermesinin etkilerini anlattı
20:30 14.06.2023 (güncellendi: 12:47 15.06.2023) Abone ol
Bugün Rusya'da kapılarını ziyaretçilere açan St. Petersburg Ekonomik Forumu'nda Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin zayıflatılmış uranyumlu mermilerin Kiev'e sevkiyatlarının başka kıtada bulundukları için kendilerini etkilemeyeceğini düşünmekte çok yanıldıklarını kaydetti.
Zaharova, bu durumda Ukrayna'da üretilen tahıl ve gıda ürünlerinin de zehirleneceği ve bunun gıda güvenliğini tehlikeye atacağına dikkat çekti.