https://sputniknews.com.tr/20230614/yurt-disinda-yasayanlarin-tatil-icin-turkiyeye-girisleri-basladi-tuylerimiz-diken-diken-oluyor-1072416186.html

Yurt dışında yaşayanların tatil için Türkiye’ye girişleri başladı: 'Tüylerimiz diken diken oluyor'

Yurt dışında yaşayanların tatil için Türkiye’ye girişleri başladı: 'Tüylerimiz diken diken oluyor'

Yurt dışında yaşayan ancak yaz tatilini ve Kurban Bayramı’nı Türkiye'de geçirmek isteyen Türkler, Edirne'deki sınır kapılarından giriş yapmaya başladı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T10:53+0300

2023-06-14T10:53+0300

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yaşam

türkiye

yurt dışı

gurbetçi

tatil

yıllık izin

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Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelişleri sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.Yurt dışından tatil için Türkiye'ye gelen Bülent Uçan, “Türkiye’ye geldiğimizde heyecanımız hiç eksilmiyor daha da artıyor. Milli duygularımız çok fazla. Türkiye bizim vatanımız, dönüp dolaşacağımız yer burası. Türkiye’yi çok seviyoruz ve destekçisiyiz” açıklamasında bulundu.'Tüylerimiz diken diken oluyor, vatanımıza canımız feda'Bir başka gurbetçi vatandaş Aydoğan Yılmaz, “Senenin 11 ayını gurbette çalışarak Türkiye özlemiyle geçiriyoruz. 1 aylık tatilimizi anavatan memleketimiz Türkiye’de yapıyoruz. Kurban Bayramımızı Türkiye’de geçireceğiz ve o gururla yine gurbete çalışmaya döneceğiz. Türkiye’ye girişte tüylerimiz diken diken oluyor. Vatan ve bayrak denilince akarsular duruyor, vatanımız için canımız feda” ifadelerini kullandı.Bir diğer gurbetçi Ayhan Koç da bayramı ailesiyle Türkiye'de geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230323/once-yanlis-kisiyi-kacirdiklarini-fark-edip-ozur-dilediler-sonra-gurbetci-is-insanini-kacirdilar-1068667207.html

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türkiye, yurt dışı, gurbetçi, tatil, yıllık izin