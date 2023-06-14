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https://sputniknews.com.tr/20230614/yurt-disinda-yasayanlarin-tatil-icin-turkiyeye-girisleri-basladi-tuylerimiz-diken-diken-oluyor-1072416186.html
Yurt dışında yaşayanların tatil için Türkiye’ye girişleri başladı: 'Tüylerimiz diken diken oluyor'
Yurt dışında yaşayanların tatil için Türkiye’ye girişleri başladı: 'Tüylerimiz diken diken oluyor'
Yurt dışında yaşayan ancak yaz tatilini ve Kurban Bayramı’nı Türkiye'de geçirmek isteyen Türkler, Edirne'deki sınır kapılarından giriş yapmaya başladı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T10:53+0300
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yaşam
türkiye
yurt dışı
gurbetçi
tatil
yıllık izin
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Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelişleri sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.Yurt dışından tatil için Türkiye'ye gelen Bülent Uçan, “Türkiye’ye geldiğimizde heyecanımız hiç eksilmiyor daha da artıyor. Milli duygularımız çok fazla. Türkiye bizim vatanımız, dönüp dolaşacağımız yer burası. Türkiye’yi çok seviyoruz ve destekçisiyiz” açıklamasında bulundu.'Tüylerimiz diken diken oluyor, vatanımıza canımız feda'Bir başka gurbetçi vatandaş Aydoğan Yılmaz, “Senenin 11 ayını gurbette çalışarak Türkiye özlemiyle geçiriyoruz. 1 aylık tatilimizi anavatan memleketimiz Türkiye’de yapıyoruz. Kurban Bayramımızı Türkiye’de geçireceğiz ve o gururla yine gurbete çalışmaya döneceğiz. Türkiye’ye girişte tüylerimiz diken diken oluyor. Vatan ve bayrak denilince akarsular duruyor, vatanımız için canımız feda” ifadelerini kullandı.Bir diğer gurbetçi Ayhan Koç da bayramı ailesiyle Türkiye'de geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230323/once-yanlis-kisiyi-kacirdiklarini-fark-edip-ozur-dilediler-sonra-gurbetci-is-insanini-kacirdilar-1068667207.html
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türkiye, yurt dışı, gurbetçi, tatil, yıllık izin
türkiye, yurt dışı, gurbetçi, tatil, yıllık izin

Yurt dışında yaşayanların tatil için Türkiye’ye girişleri başladı: 'Tüylerimiz diken diken oluyor'

10:53 14.06.2023
© İHA / ŞENER URFAYurt dışında yaşayanların tatil için Türkiye’ye girişleri başladı
Yurt dışında yaşayanların tatil için Türkiye’ye girişleri başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© İHA / ŞENER URFA
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Yurt dışında yaşayan ancak yaz tatilini ve Kurban Bayramı’nı Türkiye'de geçirmek isteyen Türkler, Edirne'deki sınır kapılarından giriş yapmaya başladı.
Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelişleri sürüyor.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.
Yurt dışından tatil için Türkiye'ye gelen Bülent Uçan, “Türkiye’ye geldiğimizde heyecanımız hiç eksilmiyor daha da artıyor. Milli duygularımız çok fazla. Türkiye bizim vatanımız, dönüp dolaşacağımız yer burası. Türkiye’yi çok seviyoruz ve destekçisiyiz” açıklamasında bulundu.

'Tüylerimiz diken diken oluyor, vatanımıza canımız feda'

Bir başka gurbetçi vatandaş Aydoğan Yılmaz, “Senenin 11 ayını gurbette çalışarak Türkiye özlemiyle geçiriyoruz. 1 aylık tatilimizi anavatan memleketimiz Türkiye’de yapıyoruz. Kurban Bayramımızı Türkiye’de geçireceğiz ve o gururla yine gurbete çalışmaya döneceğiz. Türkiye’ye girişte tüylerimiz diken diken oluyor. Vatan ve bayrak denilince akarsular duruyor, vatanımız için canımız feda” ifadelerini kullandı.
Bir diğer gurbetçi Ayhan Koç da bayramı ailesiyle Türkiye'de geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
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