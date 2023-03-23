https://sputniknews.com.tr/20230323/once-yanlis-kisiyi-kacirdiklarini-fark-edip-ozur-dilediler-sonra-gurbetci-is-insanini-kacirdilar-1068667207.html
Önce yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark edip özür dilediler, sonra gurbetçi iş insanını kaçırdılar
Önce yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark edip özür dilediler, sonra gurbetçi iş insanını kaçırdılar
Almanya'dan İstanbul'a gelen bir iş insanı Zeki Oğuz, marketten çıktıktan sonra kaçırıldı. Olay güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, hedefi şaşırarak... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T14:46+0300
2023-03-23T14:46+0300
2023-03-23T14:51+0300
kaçırma
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istanbul
almanya
iş insanı
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Almanya’da yaşayan ve Taksim’de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş insanı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul’a geldi. Oğuz Kemerburgaz'a bir markete girerek alışveriş yaptı.Bu sırada araçtan inen saldırganlar, market önünde beklerken bir kişinin etrafını sardı. Etrafını sardıkları kişinin Zeki Oğuz olmadığını fark eden zanlılar, daha sonra bu kişiden özür dileyip serbest bıraktı. İş adamı Zeki Oğuz'un marketten çıkmasıyla birlikte saldırganlar, Oğuz'u araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.Oğuz’a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler Oğuz'un bulunabileceği yerlerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler inceledikleri görüntülerde Oğuz'un Kemerburgaz'daki bir markette alışveriş yaptıktan sonra şüpheliler tarafından araca bindirilip kaçırıldığını tespit etti.
https://sputniknews.com.tr/20230118/adiyamanda-4-yasindaki-kiz-cocugu-sokak-ortasinda-kacirildi-1065860530.html
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kaçırma, istanbul, almanya, iş insanı
kaçırma, istanbul, almanya, iş insanı
Önce yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark edip özür dilediler, sonra gurbetçi iş insanını kaçırdılar
14:46 23.03.2023 (güncellendi: 14:51 23.03.2023) Abone ol
Almanya'dan İstanbul'a gelen bir iş insanı Zeki Oğuz, marketten çıktıktan sonra kaçırıldı. Olay güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, hedefi şaşırarak başka birini Oğuz'a benzeten şüphelilerin, yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark edip özür diledikleri anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Almanya’da yaşayan ve Taksim’de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş insanı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul’a geldi. Oğuz Kemerburgaz'a bir markete girerek alışveriş yaptı.
Bu sırada araçtan inen saldırganlar, market önünde beklerken bir kişinin etrafını sardı. Etrafını sardıkları kişinin Zeki Oğuz olmadığını fark eden zanlılar, daha sonra bu kişiden özür dileyip serbest bıraktı. İş adamı Zeki Oğuz'un marketten çıkmasıyla birlikte saldırganlar, Oğuz'u araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.
Oğuz’a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler Oğuz'un bulunabileceği yerlerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler inceledikleri görüntülerde Oğuz'un Kemerburgaz'daki bir markette alışveriş yaptıktan sonra şüpheliler tarafından araca bindirilip kaçırıldığını tespit etti.