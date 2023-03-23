https://sputniknews.com.tr/20230323/once-yanlis-kisiyi-kacirdiklarini-fark-edip-ozur-dilediler-sonra-gurbetci-is-insanini-kacirdilar-1068667207.html

Önce yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark edip özür dilediler, sonra gurbetçi iş insanını kaçırdılar

Önce yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark edip özür dilediler, sonra gurbetçi iş insanını kaçırdılar

Almanya'dan İstanbul'a gelen bir iş insanı Zeki Oğuz, marketten çıktıktan sonra kaçırıldı. Olay güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, hedefi şaşırarak... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T14:46+0300

2023-03-23T14:46+0300

2023-03-23T14:51+0300

kaçırma

türkiye

istanbul

almanya

iş insanı

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Almanya’da yaşayan ve Taksim’de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş insanı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul’a geldi. Oğuz Kemerburgaz'a bir markete girerek alışveriş yaptı.Bu sırada araçtan inen saldırganlar, market önünde beklerken bir kişinin etrafını sardı. Etrafını sardıkları kişinin Zeki Oğuz olmadığını fark eden zanlılar, daha sonra bu kişiden özür dileyip serbest bıraktı. İş adamı Zeki Oğuz'un marketten çıkmasıyla birlikte saldırganlar, Oğuz'u araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.Oğuz’a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler Oğuz'un bulunabileceği yerlerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler inceledikleri görüntülerde Oğuz'un Kemerburgaz'daki bir markette alışveriş yaptıktan sonra şüpheliler tarafından araca bindirilip kaçırıldığını tespit etti.

https://sputniknews.com.tr/20230118/adiyamanda-4-yasindaki-kiz-cocugu-sokak-ortasinda-kacirildi-1065860530.html

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