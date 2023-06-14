https://sputniknews.com.tr/20230614/yavrusunu-korumak-isteyen-karga-yoldan-gecenlere-saldirdi-1072429724.html

Yavrusunu korumak isteyen karga yoldan geçenlere saldırdı

Yavrusunu korumak isteyen karga yoldan geçenlere saldırdı

Kadıköy’de yuvadan yola düşen, yoldaki araçlara rağmen uçamayan yavru kargayı yoldan almak isteyenlere diğer kargalar saldırdı. Bir esnaf ise çareyi kafasına... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T13:27+0300

2023-06-14T13:27+0300

2023-06-14T13:55+0300

yaşam

karga

saldırı

kadıköy

kask

video

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İstanbul Kadıköy’de yuvadan yola düşen yavru karga, gelen araçlara rağmen uçmayınca yolda araç trafiği durdu. Kargayı ezmemek için duran araçlar nedeniyle araç kuyruğu oluşunca yavru kargayı yoldan almak istediler. Fakat diğer kargalar tarafından saldırıya uğrayanlar hedeflerini gerçekleştiremeden kaçmak zorunda kaldı. Bir esnaf ise çareyi kafasına motosiklet kaskı takmakta buldu. Kargayı sokaktan alan ve yol kenarına götüren bir kişi, diğer kargaların saldırılarından kafasındaki kask sayesinde kurtuldu.‘Motosiklet kaskı ile kurtarmayı düşündüm’Kargayı motosiklet kaskı takarak kurtaran Kerem Kaçaman, ”Biz burada çalışanız, karga yavrusunu düşürmüştü. Yoldan gelen araçlar yavru kargadan dolayı geçemiyordu. Kargayı almak isteyen yoldan geçen vatandaşlara kargalar saldırıyordu. İnsanlar tereddütte kaldı, yavru kargayı kurtaramayınca ben de motosiklet kaskı ile kurtarmayı düşündüm. Yavru kargayı alarak bahçeye bıraktım. Olay sosyal medya gündem oldu” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230606/trafigi-durdurup-yavrusuna-yardim-etmek-istedi-karga-saldirdi-1072078516.html

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Yavrusunu korumak isteyen karga yoldan geçenlere saldırdı Yavrusunu korumak isteyen karga yoldan geçenlere saldırdı 2023-06-14T13:27+0300 true PT0M52S

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karga, saldırı, kadıköy, kask, video