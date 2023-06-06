https://sputniknews.com.tr/20230606/trafigi-durdurup-yavrusuna-yardim-etmek-istedi-karga-saldirdi-1072078516.html
Trafiği durdurup yavrusuna yardım etmek istedi, karga saldırdı
Trafiği durdurup yavrusuna yardım etmek istedi, karga saldırdı
Beşiktaş’ta yolun ortası düşen yavru kargayı gören bir kadın sürücü, aracından inerek yardıma koştu. Yavru kargayı eline almak isterken başka bir karganın... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T13:14+0300
2023-06-06T13:14+0300
2023-06-06T13:14+0300
yaşam
karga
saldırı
yavru
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Beşiktaş'ın Kuruçeşme Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan bir kadın sürücü, yuvasından yola düşen yavru kargayı fark etti. Yardım etmek amacıyla trafiği durduran kadın sürücü, aracından inerek yavru kargayı eline almak istedi. Kadına o esnada yavrusunu korumak isteyen karga saldırdı. Yardım etmek isterken başka bir karganın saldırısına uğrayan kadın, kaçarak aracına bindi. Ortaya çıkan ilginç görüntüler bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230418/tatile-gitti-kargalar-evini-sahiplendi-1069851295.html
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karga, saldırı, yavru
Trafiği durdurup yavrusuna yardım etmek istedi, karga saldırdı
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Beşiktaş’ta yolun ortası düşen yavru kargayı gören bir kadın sürücü, aracından inerek yardıma koştu. Yavru kargayı eline almak isterken başka bir karganın saldırısına uğrayan kadın sürücü, koşarak aracına bindi.
Beşiktaş'ın Kuruçeşme Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan bir kadın sürücü, yuvasından yola düşen yavru kargayı fark etti.
Yardım etmek amacıyla trafiği durduran kadın sürücü, aracından inerek yavru kargayı eline almak istedi. Kadına o esnada yavrusunu korumak isteyen karga saldırdı. Yardım etmek isterken başka bir karganın saldırısına uğrayan kadın, kaçarak aracına bindi.
Ortaya çıkan ilginç görüntüler bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.