Trafiği durdurup yavrusuna yardım etmek istedi, karga saldırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Durmuş Yılmaz: Mehmet Şimşek'in eli serbest bırakılabilir ki o konuda da fazla emin değilim
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi ne gösteriyor?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine'nin yeni bakanları görevlerini devralıyor
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Dr. Çitilci: Politika faizinde önce 'bekle-gör', sonra da artış olabilir
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türk dış politikasında Hakan Fidan dönemi
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
CHP'de ne olacak?
18:33
86 dk
Z RAPORU
Dünya Çevre Günü
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kılıçdaroğlu'nun 'yola devam' kararı parti içinde nasıl yorumlandı?
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Şampiyon Galatasaray derbiden de mutlu ayrıldı
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230606/trafigi-durdurup-yavrusuna-yardim-etmek-istedi-karga-saldirdi-1072078516.html
Trafiği durdurup yavrusuna yardım etmek istedi, karga saldırdı
Trafiği durdurup yavrusuna yardım etmek istedi, karga saldırdı
Beşiktaş’ta yolun ortası düşen yavru kargayı gören bir kadın sürücü, aracından inerek yardıma koştu. Yavru kargayı eline almak isterken başka bir karganın... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T13:14+0300
2023-06-06T13:14+0300
yaşam
karga
saldırı
yavru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072078275_0:353:414:586_1920x0_80_0_0_09fcd8caf7fca88483156b2dacea7f52.jpg
Beşiktaş'ın Kuruçeşme Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan bir kadın sürücü, yuvasından yola düşen yavru kargayı fark etti. Yardım etmek amacıyla trafiği durduran kadın sürücü, aracından inerek yavru kargayı eline almak istedi. Kadına o esnada yavrusunu korumak isteyen karga saldırdı. Yardım etmek isterken başka bir karganın saldırısına uğrayan kadın, kaçarak aracına bindi. Ortaya çıkan ilginç görüntüler bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230418/tatile-gitti-kargalar-evini-sahiplendi-1069851295.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072078275_0:314:414:625_1920x0_80_0_0_9f0af31b550ffa907e3ffa8bd59bb1b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karga, saldırı, yavru
karga, saldırı, yavru

Trafiği durdurup yavrusuna yardım etmek istedi, karga saldırdı

13:14 06.06.2023
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZTrafiği durdurup yardım etmek istedi, karga saldırdı
Trafiği durdurup yardım etmek istedi, karga saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZ
Abone olTelegram
Beşiktaş’ta yolun ortası düşen yavru kargayı gören bir kadın sürücü, aracından inerek yardıma koştu. Yavru kargayı eline almak isterken başka bir karganın saldırısına uğrayan kadın sürücü, koşarak aracına bindi.
Beşiktaş'ın Kuruçeşme Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan bir kadın sürücü, yuvasından yola düşen yavru kargayı fark etti.
Yardım etmek amacıyla trafiği durduran kadın sürücü, aracından inerek yavru kargayı eline almak istedi. Kadına o esnada yavrusunu korumak isteyen karga saldırdı. Yardım etmek isterken başka bir karganın saldırısına uğrayan kadın, kaçarak aracına bindi.
Ortaya çıkan ilginç görüntüler bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Tatile gitti, evini kargalar sahiplendi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
YAŞAM
Tatile gitti, kargalar evini sahiplendi
18 Nisan, 15:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала