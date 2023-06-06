https://sputniknews.com.tr/20230606/trafigi-durdurup-yavrusuna-yardim-etmek-istedi-karga-saldirdi-1072078516.html

Trafiği durdurup yavrusuna yardım etmek istedi, karga saldırdı

Trafiği durdurup yavrusuna yardım etmek istedi, karga saldırdı

Beşiktaş’ta yolun ortası düşen yavru kargayı gören bir kadın sürücü, aracından inerek yardıma koştu. Yavru kargayı eline almak isterken başka bir karganın... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T13:14+0300

2023-06-06T13:14+0300

2023-06-06T13:14+0300

yaşam

karga

saldırı

yavru

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Beşiktaş'ın Kuruçeşme Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan bir kadın sürücü, yuvasından yola düşen yavru kargayı fark etti. Yardım etmek amacıyla trafiği durduran kadın sürücü, aracından inerek yavru kargayı eline almak istedi. Kadına o esnada yavrusunu korumak isteyen karga saldırdı. Yardım etmek isterken başka bir karganın saldırısına uğrayan kadın, kaçarak aracına bindi. Ortaya çıkan ilginç görüntüler bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230418/tatile-gitti-kargalar-evini-sahiplendi-1069851295.html

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karga, saldırı, yavru