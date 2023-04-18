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https://sputniknews.com.tr/20230418/tatile-gitti-kargalar-evini-sahiplendi-1069851295.html
Tatile gitti, kargalar evini sahiplendi
Tatile gitti, kargalar evini sahiplendi
Tatil için 15 gün evinden ayrılan Levent Yıldız, eve gelince gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Camdan içeri giren kargalar, evin banyo kısmını çöp ve... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T15:22+0300
2023-04-18T15:22+0300
yaşam
karga
çöp
ev
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık semtinde oturan Levent Yıldız, 15 gün önce tatile çıktı. Tatilini yaptıktan sonra eve dönen Yıldız, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Banyosunun çöp ve dal yığınlarıyla dolu olduğunu gören Yıldız, neye uğradığını şaşırdı. O esnada evi çöp yığına kim getirdiğini düşünen Yıldız, bir anda kargaların dallarla camdan içeri girdiğini gördü. Yıldız küvetin içine baktığında ise gözlük, çorap, plastik malzeme, bant ve dallarla karşılaştı.'Banyomu ilk gördüğümde çok şaşırdım, kim yapmış olabilir diye düşündüm'Levent Yıldız, gördüğü manzara karşısında şaşırdığını söyledi:
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karga, çöp, ev, tatil
karga, çöp, ev, tatil

Tatile gitti, kargalar evini sahiplendi

15:22 18.04.2023
© İHATatile gitti, evini kargalar sahiplendi
Tatile gitti, evini kargalar sahiplendi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© İHA
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Tatil için 15 gün evinden ayrılan Levent Yıldız, eve gelince gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Camdan içeri giren kargalar, evin banyo kısmını çöp ve dallarla doldurdu.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık semtinde oturan Levent Yıldız, 15 gün önce tatile çıktı. Tatilini yaptıktan sonra eve dönen Yıldız, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Banyosunun çöp ve dal yığınlarıyla dolu olduğunu gören Yıldız, neye uğradığını şaşırdı. O esnada evi çöp yığına kim getirdiğini düşünen Yıldız, bir anda kargaların dallarla camdan içeri girdiğini gördü. Yıldız küvetin içine baktığında ise gözlük, çorap, plastik malzeme, bant ve dallarla karşılaştı.
© İHA
Tatil için 15 gün evinden ayrılan Levent Yıldız, eve gelince gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA
© İHA
Camdan içeri giren kargalar, evin banyo kısmını çöp ve dallarla doldurdu. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA
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© İHA
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© İHA

'Banyomu ilk gördüğümde çok şaşırdım, kim yapmış olabilir diye düşündüm'

Levent Yıldız, gördüğü manzara karşısında şaşırdığını söyledi:
"15 gündür evde yoktum. 15 günün sonunda eve geldiğimde kargaları içeride gördüm. Dal parçalarını, çorapları, komşulardan buldukları ne malzeme varsa hepsini getirmişler. Her türlü eşya var, karıştırdıkça ilginç ilginç şeyler çıkıyor. Muhtemelen yumurtlayacaklardı, burayı da güvenli buldukları için yuva yapmak istemişler. 2 sene önce de yine odamın penceresi açıktı. Bir haftada çok fazla çöp yığınını dolabıma doldurmuşlardı. Banyomu ilk gördüğümde çok şaşırdım, kim yapmış olabilir diye düşündüm, o sırada karga büyük bir dalla tekrar içeri girdi. Karga da beni görünce şaşırdı, ağzından dalı düşürdü. Pencereyi hemen kapattım ve dışarı çıktım. Kargalar pencerenin önünde dönmeye başladı. Ben yokken kargalar evime çökmüşler."
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