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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230614/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-ukrayna-nato-konseyini-silahsiz-tanka-benzetti-1072458693.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna-NATO Konseyi'ni silahsız tanka benzetti
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna-NATO Konseyi'ni silahsız tanka benzetti
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kuzey Atlantik İttifakına üyelik yolunda adım atılmadan kurulacak olan Ukrayna-NATO Konseyi'ni silahsız tanka benzetti. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T22:03+0300
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ukrayna krizi
nato
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kiev'in ittifaka üyeliği yolunda herhangi bir adım atılmadan oluşturulacak Ukrayna-NATO Konseyi'ni silahsız tanka benzetti.Kuleba, "Vilnius'u konuştuk. Ukrayna'nın tutumu net: Üyelik yolunda güçlü bir adım atmadan Ukrayna-NATO Konseyi'nin oluşturulması, silahsız tank tedarik etmeye benziyor" ifadesini kullandı.Kuleba ayrıca, NATO'nun Ukrayna'ya ayrıcalıklı bir ortak olarak değil, bir müttefik olarak ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı.Daha önce Wall Street Journal, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesinde yeni bir Ukrayna-NATO Konseyi'nin kurulmasının planlandığını aktarmıştı. Kurulması planlanan organın Kiev'in gelecekte ittifaka üyelik bileti görevini görmesi bekleniyor. Buna göre Ukrayna, konseyi toplama ve katılımcı ülkelerden yardım isteme hakkına sahip olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230611/nato-genel-sekreter-yardimcisi-geoana-ukrayna-konusunda-ittifak-icinde-fikir-birligi-yok-1072271850.html
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nato, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, almanya
nato, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, almanya

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna-NATO Konseyi'ni silahsız tanka benzetti

22:03 14.06.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIDmitriy Kuleba
Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kuzey Atlantik İttifakına üyelik yolunda adım atılmadan kurulacak olan Ukrayna-NATO Konseyi'ni silahsız tanka benzetti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kiev'in ittifaka üyeliği yolunda herhangi bir adım atılmadan oluşturulacak Ukrayna-NATO Konseyi'ni silahsız tanka benzetti.
Kuleba, "Vilnius'u konuştuk. Ukrayna'nın tutumu net: Üyelik yolunda güçlü bir adım atmadan Ukrayna-NATO Konseyi'nin oluşturulması, silahsız tank tedarik etmeye benziyor" ifadesini kullandı.
Kuleba ayrıca, NATO'nun Ukrayna'ya ayrıcalıklı bir ortak olarak değil, bir müttefik olarak ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı.
Daha önce Wall Street Journal, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesinde yeni bir Ukrayna-NATO Konseyi'nin kurulmasının planlandığını aktarmıştı. Kurulması planlanan organın Kiev'in gelecekte ittifaka üyelik bileti görevini görmesi bekleniyor. Buna göre Ukrayna, konseyi toplama ve katılımcı ülkelerden yardım isteme hakkına sahip olacak.
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
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