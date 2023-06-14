https://sputniknews.com.tr/20230614/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-ukrayna-nato-konseyini-silahsiz-tanka-benzetti-1072458693.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna-NATO Konseyi'ni silahsız tanka benzetti
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna-NATO Konseyi'ni silahsız tanka benzetti
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kuzey Atlantik İttifakına üyelik yolunda adım atılmadan kurulacak olan Ukrayna-NATO Konseyi'ni silahsız tanka benzetti. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T22:03+0300
2023-06-14T22:03+0300
2023-06-14T22:03+0300
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kiev'in ittifaka üyeliği yolunda herhangi bir adım atılmadan oluşturulacak Ukrayna-NATO Konseyi'ni silahsız tanka benzetti.Kuleba, "Vilnius'u konuştuk. Ukrayna'nın tutumu net: Üyelik yolunda güçlü bir adım atmadan Ukrayna-NATO Konseyi'nin oluşturulması, silahsız tank tedarik etmeye benziyor" ifadesini kullandı.Kuleba ayrıca, NATO'nun Ukrayna'ya ayrıcalıklı bir ortak olarak değil, bir müttefik olarak ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı.Daha önce Wall Street Journal, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesinde yeni bir Ukrayna-NATO Konseyi'nin kurulmasının planlandığını aktarmıştı. Kurulması planlanan organın Kiev'in gelecekte ittifaka üyelik bileti görevini görmesi bekleniyor. Buna göre Ukrayna, konseyi toplama ve katılımcı ülkelerden yardım isteme hakkına sahip olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230611/nato-genel-sekreter-yardimcisi-geoana-ukrayna-konusunda-ittifak-icinde-fikir-birligi-yok-1072271850.html
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nato, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, almanya
nato, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, almanya
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna-NATO Konseyi'ni silahsız tanka benzetti
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kuzey Atlantik İttifakına üyelik yolunda adım atılmadan kurulacak olan Ukrayna-NATO Konseyi'ni silahsız tanka benzetti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kiev'in ittifaka üyeliği yolunda herhangi bir adım atılmadan oluşturulacak Ukrayna-NATO Konseyi'ni silahsız tanka benzetti.
Kuleba, "Vilnius'u konuştuk. Ukrayna'nın tutumu net: Üyelik yolunda güçlü bir adım atmadan Ukrayna-NATO Konseyi'nin oluşturulması, silahsız tank tedarik etmeye benziyor" ifadesini kullandı.
Kuleba ayrıca, NATO'nun Ukrayna'ya ayrıcalıklı bir ortak olarak değil, bir müttefik olarak ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı.
Daha önce Wall Street Journal, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesinde yeni bir Ukrayna-NATO Konseyi'nin kurulmasının planlandığını aktarmıştı. Kurulması planlanan organın Kiev'in gelecekte ittifaka üyelik bileti görevini görmesi bekleniyor. Buna göre Ukrayna, konseyi toplama ve katılımcı ülkelerden yardım isteme hakkına sahip olacak.