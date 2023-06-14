https://sputniknews.com.tr/20230614/turkiyeden-almanyaya-vize-basvurusu-yapanlarin-ret-yanitina-itiraz-sureci-askiya-alindi-1072422549.html
Türkiye'den Almanya'ya vize başvurusu yapanların ret yanıtına itiraz süreci askıya alındı
Türkiye'den Almanya'ya vize başvurusu yapanların ret yanıtına itiraz süreci askıya alındı
Vize işlemlerini hızlandırmak için pilot proje açıklayan Almanya, bu aydan itibaren 6 ay boyunca başvuru reddine karşı itiraz sürecini 3 ülkede -Çin, Fas ve... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T12:26+0300
2023-06-14T12:26+0300
2023-06-14T12:47+0300
dünya
almanya
türkiye
almanya dışişleri bakanlığı
schengen bölgesi
schengen
vize
ret
itiraz
askıya alma
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AB ülkelerine giriş için gerekli Schengen vizesi başvurularının reddedildiği ya da aylarca sürüncemede bırakıldığından yakınan Türkiye vatandaşlarının en çok başvuru yaptığı ülke olan Almanya, 'çare bulma' gerekçesiyle tartışmalı bir adım attı. Geçen hafta "Şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyoruz" açıklamasını yapan Almanya, ardından vize işlemlerini hızlandırmak için başvuru reddine karşı itiraz sürecini askıya aldığını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın 7 Haziran tarihli "Vize işlemlerinde itirazların askıya alınmasına ilişkin pilot proje" başlıklı basın açıklamasında, "Çin, Fas ve Türkiye'de bir pilot proje başlatıyoruz: Vize başvurusunun reddedilmesine karşı itiraz askıya alınacak" denildi.Bakanlık itiraz sürecini askıya almanın hikmetini şöyle açıkladı:'İtiraz sürecinin 'Almanya'nın gönüllü tanıdığı bir hukuk yolu olduğu, dolayısıyla yasal zorunluluk olmadığı' belirtilen açıklamada, gerekçelendirme şöyle devam etti:Alman Dışişleri "Bu, başvuranlar için ne anlama geliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:
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almanya, türkiye, almanya dışişleri bakanlığı, schengen bölgesi, schengen, vize, ret, itiraz, askıya alma, pilot proje, çin, fas
Türkiye'den Almanya'ya vize başvurusu yapanların ret yanıtına itiraz süreci askıya alındı
12:26 14.06.2023 (güncellendi: 12:47 14.06.2023) Abone ol
Vize işlemlerini hızlandırmak için pilot proje açıklayan Almanya, bu aydan itibaren 6 ay boyunca başvuru reddine karşı itiraz sürecini 3 ülkede -Çin, Fas ve Türkiye- askıya aldı.
AB ülkelerine giriş için gerekli Schengen vizesi başvurularının reddedildiği ya da aylarca sürüncemede bırakıldığından yakınan Türkiye vatandaşlarının en çok başvuru yaptığı ülke olan Almanya, 'çare bulma' gerekçesiyle tartışmalı bir adım attı.
Geçen hafta "Şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyoruz" açıklamasını yapan Almanya, ardından vize işlemlerini hızlandırmak için başvuru reddine karşı itiraz sürecini askıya aldığını duyurdu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın
7 Haziran tarihli "Vize işlemlerinde itirazların askıya alınmasına ilişkin pilot proje"
başlıklı basın açıklamasında
, "Çin, Fas ve Türkiye'de bir pilot proje başlatıyoruz: Vize başvurusunun reddedilmesine karşı itiraz askıya alınacak"
denildi.
Bakanlık itiraz sürecini askıya almanın hikmetini şöyle açıkladı:
"Pandemi sürecinde getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte, vize bölümlerimiz başvurularında bazı durumlarda KOVID-19 öncesi seviyeleri de aşan önemli bir artış yaşıyor. Belirli yerlerde vize bölümlerimiz bu artışı tüm vize kategorilerinde aynı ölçüde işleyememektedir. Bu, bazı başvuru sahiplerinin vize başvurusuna randevu almak için daha uzun süre beklemek zorunda kalmasına yol açmaktadır. Pilot proje, bekleme sürelerini azaltmamızı sağlayarak vize başvurularının işlenmesi için ek kapasiteler oluşturmayı amaçlıyor."
'İtiraz sürecinin 'Almanya'nın gönüllü tanıdığı bir hukuk yolu olduğu, dolayısıyla yasal zorunluluk olmadığı' belirtilen açıklamada, gerekçelendirme şöyle devam etti:
"Pilot proje kapsamında, askıya almanın yurtdışındaki temsilciliklerimizin işleme koydukları başvuru sayısını artırmasına ve böylece tüm yolcular için bekleme sürelerini azaltmasına yardımcı olup olmayacağını incelemek istiyoruz. Tüm başvuranlar bunun faydasını görecektir."
"Pilot proje 6 ay sürecek. Ardından sonuçlar değerlendirilecek. Pilot proje başarılı olursa, diğer vize bölümlerini de içerecek şekilde genişletmeyi düşüneceğiz."
Alman Dışişleri "Bu, başvuranlar için ne anlama geliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Vize başvurusuna ilişkin karar, daha önce olduğu gibi aynı yasal temelde alınacaktır. İbraz edilen gerekli belgelerden vize şartlarının sağlandığı anlaşılırsa, dış temsilcilikler vize vermeye devam edecektir.
"Bununla birlikte, derhal geçerli olmak üzere, pilot projede yer alan vize bölümleri, vize başvurusu geri çevrilen başvuru sahiplerine ret nedenlerinin öncekinden daha ayrıntılı bildirildiği yenilenmiş ret bildirimleri yayımlayacak."
"Başvuru sahipleri, yasal bir süre içinde ret kararının idari bir prosedürde incelenmesini talep edebilir veya yeni bir vize başvurusunda bulunabilir. Bununla birlikte, vize bölümlerimiz, daha önce yapılmış başvuruları artık incelemeyecektir."
"1 Haziran'dan önce itirazda bulunabileceklerini bildiren ret bildirimi alan başvuru sahipleri, yine de ret yanıtını tebligatta belirtilen süre içinde yurtdışındaki temsilciliğe inceletebilir."