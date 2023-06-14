https://sputniknews.com.tr/20230614/turkiyeden-almanyaya-vize-basvurusu-yapanlarin-ret-yanitina-itiraz-sureci-askiya-alindi-1072422549.html

Türkiye'den Almanya'ya vize başvurusu yapanların ret yanıtına itiraz süreci askıya alındı

Türkiye'den Almanya'ya vize başvurusu yapanların ret yanıtına itiraz süreci askıya alındı

Vize işlemlerini hızlandırmak için pilot proje açıklayan Almanya, bu aydan itibaren 6 ay boyunca başvuru reddine karşı itiraz sürecini 3 ülkede -Çin, Fas ve... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T12:26+0300

2023-06-14T12:26+0300

2023-06-14T12:47+0300

dünya

almanya

türkiye

almanya dışişleri bakanlığı

schengen bölgesi

schengen

vize

ret

itiraz

askıya alma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060671667_1:0:753:423_1920x0_80_0_0_2943666140adbc0d506a4dddd3376758.jpg

AB ülkelerine giriş için gerekli Schengen vizesi başvurularının reddedildiği ya da aylarca sürüncemede bırakıldığından yakınan Türkiye vatandaşlarının en çok başvuru yaptığı ülke olan Almanya, 'çare bulma' gerekçesiyle tartışmalı bir adım attı. Geçen hafta "Şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyoruz" açıklamasını yapan Almanya, ardından vize işlemlerini hızlandırmak için başvuru reddine karşı itiraz sürecini askıya aldığını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın 7 Haziran tarihli "Vize işlemlerinde itirazların askıya alınmasına ilişkin pilot proje" başlıklı basın açıklamasında, "Çin, Fas ve Türkiye'de bir pilot proje başlatıyoruz: Vize başvurusunun reddedilmesine karşı itiraz askıya alınacak" denildi.Bakanlık itiraz sürecini askıya almanın hikmetini şöyle açıkladı:'İtiraz sürecinin 'Almanya'nın gönüllü tanıdığı bir hukuk yolu olduğu, dolayısıyla yasal zorunluluk olmadığı' belirtilen açıklamada, gerekçelendirme şöyle devam etti:Alman Dışişleri "Bu, başvuranlar için ne anlama geliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230612/hurriyet-yazari-cekirge-vizelerin-hemen-hepsi-10uncu-maddeden-ret-oluyor-1072312788.html

almanya

schengen bölgesi

çin

fas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, türkiye, almanya dışişleri bakanlığı, schengen bölgesi, schengen, vize, ret, itiraz, askıya alma, pilot proje, çin, fas