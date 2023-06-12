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Hürriyet yazarı Çekirge: Vizelerin hemen hepsi 10. maddeden ret oluyor
Hürriyet yazarı Çekirge: Vizelerin hemen hepsi 10. maddeden ret oluyor
Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Türkiye'den yapılan vize başvurularında yaşanan sıkıntıları değerlendirdi ve reddedilen vizelerin sebebini araştırdı. Çekirge... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Türkiye'den yapılan vize müracaatlarında yaşanan sıkıntılara değindi.Bugün kaleme aldığı yazısında Çekirge, vize konusunda gelen retlerin sebeplerini araştırdı. Çekirge şunları yazdı:10. madde şu şekilde:Çekirge vize şirketi sahibinin şu cümlelerine de yer verdi:
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Hürriyet yazarı Çekirge: Vizelerin hemen hepsi 10. maddeden ret oluyor

09:27 12.06.2023 (güncellendi: 09:32 12.06.2023)
© DHASchengen vize başvurusu
Schengen vize başvurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
© DHA
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Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Türkiye'den yapılan vize başvurularında yaşanan sıkıntıları değerlendirdi ve reddedilen vizelerin sebebini araştırdı. Çekirge, başvuruların en çok 10. maddeden geldiğini belirtti.
Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Türkiye'den yapılan vize müracaatlarında yaşanan sıkıntılara değindi.
Bugün kaleme aldığı yazısında Çekirge, vize konusunda gelen retlerin sebeplerini araştırdı. Çekirge şunları yazdı:

"İstanbul’da vize işlemleriyle uğraşan bir şirketin sahibine sordum: Neden bu kadar çok ret var?. "Evet çok sayıda ret geliyor. Hemen hepsi 10. maddeden ret oluyor. İçlerinde üst düzey kamu görevi yapmış isimler bile var. Bana göre 3 nedenle ret geliyor. 1- Siyasi nedenler... 2- Türk vatandaşlığı alanların vize başvurusu. İçlerinde doğum yerini Hatay ya da Gaziantep diye yazdıranlar olduğunu duyuyoruz. 3- Vize başvurularındaki aşırı artış. Ki gençlerin başvuru sayısı yükseliyor" dedi.

10. madde şu şekilde:
“Planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçe inandırıcı değildir....”
Çekirge vize şirketi sahibinin şu cümlelerine de yer verdi:

“Geçmişte üst düzey kamu görevi yapıp emekli olmuş isimlerin de arasında bulunduğu vize reddi görmüş kişiler, 10. maddeye itiraz ediyorlar. Gerçekten de kimlikleri, görevleri belli. Daha önce yaptığı iş gezileri var. Otel rezervasyonları, biletleri var. Türkiye’deki durumları belli. Bu bilgiler ışığında itiraz ediyorlar. Ama değişen bir şey olmuyor. Biz de zor durumda kalıyoruz. Sanki biz bazı işleri eksik yapıyormuşuz gibi bir durum doğuyor.”

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