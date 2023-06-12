Hürriyet yazarı Çekirge: Vizelerin hemen hepsi 10. maddeden ret oluyor

"İstanbul’da vize işlemleriyle uğraşan bir şirketin sahibine sordum: Neden bu kadar çok ret var?. "Evet çok sayıda ret geliyor. Hemen hepsi 10. maddeden ret oluyor. İçlerinde üst düzey kamu görevi yapmış isimler bile var. Bana göre 3 nedenle ret geliyor. 1- Siyasi nedenler... 2- Türk vatandaşlığı alanların vize başvurusu. İçlerinde doğum yerini Hatay ya da Gaziantep diye yazdıranlar olduğunu duyuyoruz. 3- Vize başvurularındaki aşırı artış. Ki gençlerin başvuru sayısı yükseliyor" dedi.