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https://sputniknews.com.tr/20230614/trump-yeniden-hkim-karsisina-cikti-37-suclamanin-tamamini-reddetti-1072406428.html
Trump yeniden hâkim karşısına çıktı: 37 suçlamanın tamamını reddetti
Trump yeniden hâkim karşısına çıktı: 37 suçlamanın tamamını reddetti
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, gizli belgeler soruşturması kapsamında kendisine yöneltilen 37 suçlamanın ardından hakim karşısına çıktı. Trump, hakkındaki... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T00:16+0300
2023-06-14T00:21+0300
dünya
abd
donald trump
duruşma
miami
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden hakim karşısına çıktı. Miami'deki Trump Doral Resort'tan konvoyla ayrılan Trump, malikanesinde bulunan gizli belgelerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen 37 suçlamayla ilgili davanın ilk duruşması için Wilkie D Ferguson Adliyesi’ne geldi.Trump, prosedür gereği adliyede kolluk kuvvetlerine teslim olmasının ardından gözaltına alındı.Davada sanıklar arasında yer alan ve Trump'a yardım ettiği iddiasıyla 6 suçlama yöneltilen Trump’ın yardımcısı Walt Nauta’a da Trump ile birlikte adliyeye geldi. Nauta da prosedür gereği adliyede kolluk kuvvetlerine teslim olmasının ardından gözaltına alındı.'Ülkemizin tarihindeki en üzücü günlerden biri'Türkiye saatiyle 22.00 civarında başlayan duruşmada Trump, hakkındaki 37 suçlamanın tamamını reddetti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin tarihindeki en üzücü günlerden biri. Çöküşte olan bir milletiz” dedi.Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıTrump, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaklaşık 45 dakika süren duruşmada Trump, hakkındaki 37 suçlamanın tümünü reddetti. Mahkeme Trump’a yurt dışı seyahat yasağı getirmezken, aynı davada 6 suçtan yargılanan yardımcısı Walt Nauta ile dava hakkında görüşmesini yasaklandı.Trump’ın konvoyu adliyeden ayrılmasının ardından Little Havana'daki ünlü bir Küba restoranı olan Cafe Versailles'da durdu. Trump destekçileri, yarın 77 yaşına girecek olan Trump’ın doğum gününü kutladı.Trump’ın Miami Uluslararası Havalimanı'na geçerek, buradan ilerleyen saatlerde miting düzenleyeceği New Jersey’e gitmesi bekleniyor.İkinci kez hakim karşısına çıkan tek ABD başkanıTrump, nisanda hakkındaki eyalet bazında cezai suçlama için ilk kez New York'ta hakim karşısına çıkarken, bugün de federal bazda suçlamalar nedeniyle 'hakim karşısına ikinci kez çıkan ilk eski başkan' olarak tarihe geçti.Geçen hafta duyurulan 49 sayfalık iddianamede, Trump, Beyaz Saray’daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları 'saçma ve asılsız' olarak nitelemiş, "Hile yapıyorlar. Sahtekarlar, yolsuzlar. Bu suçlular ödüllendirilemez, yenilmeleri gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.Malikanesinden çıkan gizli belgelerDonald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında 'gizli belgeler' soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları 'siyasi' olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin 'bağımsız bir hakem veya özel bir hakim' tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.Trump hakkında yürütülen 'gizli belgeler' ve '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.Öte yandan Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına 'sus payı' ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.Trump, cezai suçlama ile hakim karşısına çıkan ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230609/donald-trump-gizli-belgelerle-ilgili-aleyhinde-iddianame-hazirlandigini-soyledi-1072207885.html
https://sputniknews.com.tr/20230612/trump-biden-suc-ailesini-sorusturmasi-icin-ozel-yetkili-savci-atayacagim-1072353395.html
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abd, donald trump, duruşma, miami
abd, donald trump, duruşma, miami

Trump yeniden hâkim karşısına çıktı: 37 suçlamanın tamamını reddetti

00:16 14.06.2023 (güncellendi: 00:21 14.06.2023)
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNADonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA
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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, gizli belgeler soruşturması kapsamında kendisine yöneltilen 37 suçlamanın ardından hakim karşısına çıktı. Trump, hakkındaki 37 suçlamanın tümünü reddetti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden hakim karşısına çıktı. Miami'deki Trump Doral Resort'tan konvoyla ayrılan Trump, malikanesinde bulunan gizli belgelerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen 37 suçlamayla ilgili davanın ilk duruşması için Wilkie D Ferguson Adliyesi’ne geldi.
Trump, prosedür gereği adliyede kolluk kuvvetlerine teslim olmasının ardından gözaltına alındı.
Davada sanıklar arasında yer alan ve Trump'a yardım ettiği iddiasıyla 6 suçlama yöneltilen Trump’ın yardımcısı Walt Nauta’a da Trump ile birlikte adliyeye geldi. Nauta da prosedür gereği adliyede kolluk kuvvetlerine teslim olmasının ardından gözaltına alındı.

'Ülkemizin tarihindeki en üzücü günlerden biri'

Türkiye saatiyle 22.00 civarında başlayan duruşmada Trump, hakkındaki 37 suçlamanın tamamını reddetti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin tarihindeki en üzücü günlerden biri. Çöküşte olan bir milletiz” dedi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
DÜNYA
Trump 'gizli belgelerle' ilgili aleyhinde iddianame hazırlandığını söyledi
9 Haziran , 04:27

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Trump, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaklaşık 45 dakika süren duruşmada Trump, hakkındaki 37 suçlamanın tümünü reddetti. Mahkeme Trump’a yurt dışı seyahat yasağı getirmezken, aynı davada 6 suçtan yargılanan yardımcısı Walt Nauta ile dava hakkında görüşmesini yasaklandı.
Trump’ın konvoyu adliyeden ayrılmasının ardından Little Havana'daki ünlü bir Küba restoranı olan Cafe Versailles'da durdu. Trump destekçileri, yarın 77 yaşına girecek olan Trump’ın doğum gününü kutladı.
Trump’ın Miami Uluslararası Havalimanı'na geçerek, buradan ilerleyen saatlerde miting düzenleyeceği New Jersey’e gitmesi bekleniyor.

İkinci kez hakim karşısına çıkan tek ABD başkanı

Trump, nisanda hakkındaki eyalet bazında cezai suçlama için ilk kez New York'ta hakim karşısına çıkarken, bugün de federal bazda suçlamalar nedeniyle 'hakim karşısına ikinci kez çıkan ilk eski başkan' olarak tarihe geçti.
Geçen hafta duyurulan 49 sayfalık iddianamede, Trump, Beyaz Saray’daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.
Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları 'saçma ve asılsız' olarak nitelemiş, "Hile yapıyorlar. Sahtekarlar, yolsuzlar. Bu suçlular ödüllendirilemez, yenilmeleri gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Malikanesinden çıkan gizli belgeler

Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında 'gizli belgeler' soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.
Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları 'siyasi' olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin 'bağımsız bir hakem veya özel bir hakim' tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.
Trump hakkında yürütülen 'gizli belgeler' ve '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.
Öte yandan Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına 'sus payı' ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
Trump, cezai suçlama ile hakim karşısına çıkan ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
DÜNYA
Trump: Biden suç ailesini soruşturması için özel yetkili savcı atayacağım
12 Haziran , 23:27
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