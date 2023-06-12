Trump: Biden suç ailesini soruşturması için özel yetkili savcı atayacağım

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
MKE'deki patlamaya ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu kurumda ilk kez yaşanmıyor
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB'nin tartışmalı sığınmacı politikası ne anlatıyor?
09:11
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
e-devlet'te veri hırsızlığı iddiaları
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Seçim sonrası üretim ve sanayide yaşananlar
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Asgari ücrette ilk toplantı yarın
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye dış politikasını bekleyen Ortadoğu
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
73 dk
Z RAPORU
CHP'de değişim mesajları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYЭR HALЭ
Ali Зaрatay'la Seyir Hali
07:01
118 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230612/trump-biden-suc-ailesini-sorusturmasi-icin-ozel-yetkili-savci-atayacagim-1072353395.html
Trump: Biden suç ailesini soruşturması için özel yetkili savcı atayacağım
Trump: Biden suç ailesini soruşturması için özel yetkili savcı atayacağım
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 seçimlerinde galip gelmesi halinde mevcut makam sahibi Joe Biden, ailesi ve yolsuzluklara karışan diğer şahısları... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T23:27+0300
2023-06-12T23:27+0300
dünya
donald trump
abd
joe biden
gizli belgeler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069183438_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f6e210613d44813d39682d914bdfe3ca.jpg
Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında devam eden yargı süreci ve 2024 başkanlık seçimlerinde galip geldikten sonra yapacaklarına dair açıklamada bulundu.Kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth Social'da paylaşım yapan Trump, "ABD tarihinin en yozlaşmış başkanı olan Joe Biden'ın, tüm Biden suç ailesinin ve seçimlerimizin, sınırlarımızın ve ülkemizin yıkımında dahli olan herkesin peşine düşmesi için gerçek bir özel yetkili savcı atayacağım" dedi.Geçen hafta Trump'ı ulusal güvenlik bilgilerini kasıtlı olarak saklamak da dahil olmak üzere 37 suçla itham eden iddianame kamuoyuna açıklanmıştı. İddianame, Trump'ın 2024 seçimleri için Cumhuriyetçi başkan adayları arasında başı çektiği dönemde geldi.Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgelerTrump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında 'gizli belgeler' soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları 'siyasi' olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin 'bağımsız bir hakem veya özel bir hakim' tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.Trump hakkında yürütülen 'gizli belgeler' ve '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına 'sus payı' ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230612/trump-gizli-belgeler-kapsaminda-yarin-hakim-karsisina-cikacagi-miamiye-gitti-1072347179.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069183438_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_ac469691a3214b078ab76b529af8e116.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, joe biden, gizli belgeler
donald trump, abd, joe biden, gizli belgeler

Trump: Biden suç ailesini soruşturması için özel yetkili savcı atayacağım

23:27 12.06.2023
© AP Photo / Mary Altaffer Donald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Abone olTelegram
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 seçimlerinde galip gelmesi halinde mevcut makam sahibi Joe Biden, ailesi ve yolsuzluklara karışan diğer şahısları soruşturmak üzere özel yetkili bir savcı atayacağını söyledi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında devam eden yargı süreci ve 2024 başkanlık seçimlerinde galip geldikten sonra yapacaklarına dair açıklamada bulundu.
Kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth Social'da paylaşım yapan Trump, "ABD tarihinin en yozlaşmış başkanı olan Joe Biden'ın, tüm Biden suç ailesinin ve seçimlerimizin, sınırlarımızın ve ülkemizin yıkımında dahli olan herkesin peşine düşmesi için gerçek bir özel yetkili savcı atayacağım" dedi.
Geçen hafta Trump'ı ulusal güvenlik bilgilerini kasıtlı olarak saklamak da dahil olmak üzere 37 suçla itham eden iddianame kamuoyuna açıklanmıştı. İddianame, Trump'ın 2024 seçimleri için Cumhuriyetçi başkan adayları arasında başı çektiği dönemde geldi.

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında 'gizli belgeler' soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.
Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları 'siyasi' olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin 'bağımsız bir hakem veya özel bir hakim' tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.
Trump hakkında yürütülen 'gizli belgeler' ve '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.
Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına 'sus payı' ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
DÜNYA
Trump, 'gizli belgeler' kapsamında yarın hakim karşısına çıkacağı Miami'ye gitti
20:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала