https://sputniknews.com.tr/20230612/trump-biden-suc-ailesini-sorusturmasi-icin-ozel-yetkili-savci-atayacagim-1072353395.html
Trump: Biden suç ailesini soruşturması için özel yetkili savcı atayacağım
Trump: Biden suç ailesini soruşturması için özel yetkili savcı atayacağım
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 seçimlerinde galip gelmesi halinde mevcut makam sahibi Joe Biden, ailesi ve yolsuzluklara karışan diğer şahısları... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T23:27+0300
2023-06-12T23:27+0300
2023-06-12T23:27+0300
dünya
donald trump
abd
joe biden
gizli belgeler
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında devam eden yargı süreci ve 2024 başkanlık seçimlerinde galip geldikten sonra yapacaklarına dair açıklamada bulundu.Kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth Social'da paylaşım yapan Trump, "ABD tarihinin en yozlaşmış başkanı olan Joe Biden'ın, tüm Biden suç ailesinin ve seçimlerimizin, sınırlarımızın ve ülkemizin yıkımında dahli olan herkesin peşine düşmesi için gerçek bir özel yetkili savcı atayacağım" dedi.Geçen hafta Trump'ı ulusal güvenlik bilgilerini kasıtlı olarak saklamak da dahil olmak üzere 37 suçla itham eden iddianame kamuoyuna açıklanmıştı. İddianame, Trump'ın 2024 seçimleri için Cumhuriyetçi başkan adayları arasında başı çektiği dönemde geldi.Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgelerTrump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında 'gizli belgeler' soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları 'siyasi' olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin 'bağımsız bir hakem veya özel bir hakim' tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.Trump hakkında yürütülen 'gizli belgeler' ve '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına 'sus payı' ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230612/trump-gizli-belgeler-kapsaminda-yarin-hakim-karsisina-cikacagi-miamiye-gitti-1072347179.html
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donald trump, abd, joe biden, gizli belgeler
donald trump, abd, joe biden, gizli belgeler
Trump: Biden suç ailesini soruşturması için özel yetkili savcı atayacağım
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 seçimlerinde galip gelmesi halinde mevcut makam sahibi Joe Biden, ailesi ve yolsuzluklara karışan diğer şahısları soruşturmak üzere özel yetkili bir savcı atayacağını söyledi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında devam eden yargı süreci ve 2024 başkanlık seçimlerinde galip geldikten sonra yapacaklarına dair açıklamada bulundu.
Kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth Social'da paylaşım yapan Trump, "ABD tarihinin en yozlaşmış başkanı olan Joe Biden'ın, tüm Biden suç ailesinin ve seçimlerimizin, sınırlarımızın ve ülkemizin yıkımında dahli olan herkesin peşine düşmesi için gerçek bir özel yetkili savcı atayacağım" dedi.
Geçen hafta Trump'ı ulusal güvenlik bilgilerini kasıtlı olarak saklamak da dahil olmak üzere 37 suçla itham eden iddianame kamuoyuna açıklanmıştı. İddianame, Trump'ın 2024 seçimleri için Cumhuriyetçi başkan adayları arasında başı çektiği dönemde geldi.
Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler
Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında 'gizli belgeler' soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.
Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları 'siyasi' olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin 'bağımsız bir hakem veya özel bir hakim' tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.
Trump hakkında yürütülen 'gizli belgeler' ve '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.
Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına 'sus payı' ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.