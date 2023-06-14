https://sputniknews.com.tr/20230614/tff-baskani-buyukeksiden-kuntz-aciklamasi-herhangi-bir-kararimiz-soz-konusu-degil-1072443115.html

TFF Başkanı Büyükekşi'den 'Kuntz' açıklaması: Herhangi bir kararımız söz konusu değil

TFF Başkanı Büyükekşi'den 'Kuntz' açıklaması: Herhangi bir kararımız söz konusu değil

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükekşi'nin Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T15:31+0300

2023-06-14T15:31+0300

2023-06-14T15:31+0300

spor

mehmet büyükekşi

stefan kuntz

türkiye futbol federasyonu (tff)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067033878_0:0:2778:1563_1920x0_80_0_0_74a9995653c6d90896c9b9cbc7c09879.jpg

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım ve teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili açıklamaları şöyle:"Önce Letonya maçı, bugün Riga'ya gidiyorsunuz. Hedefimiz 3 puanla dönebilmek. Daha sonra da Samsun'da Galler'le maçımız var. Hedef 2 maçta 6 puan alabilmek. Hedefimiz ilk 2'de olup, Almanya'da olmak istiyoruz. Hem oradaki vatandaşlarımızın gururu olabilmek için hem de ikinci en çok Türk'ün yaşadığı ülkede kendi evimizde gibi maçlarımızı oynamak istiyoruz.Şu anda maça gidiyoruz. Bu şekilde bir şey doğru değil. Hedefimiz 2 maçı kazanmak. Ondan sonra bunları değerlendiririz. Bütün odağımız Milli Takım. Sırasıyla gidersek; önce Şampiyonlar Ligi finaliydi, onu başardık. İnşallah darısı bu iki maça. Ondan sonra kongre. Eğer bunlar çok güzel geçerse, ona göre hareket ederiz. Farklı sonuçlar olursa, ona göre hareket ederiz. Bugünden yarına herhangi bir kararımız söz konusu değil. Şu anda hocamızla yola devam ediyoruz. Başarılı olması için de her türlü desteği veriyoruz. İnşalllah başarılı olur çünkü ülkemiz için çok önemli bir turnuva."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet büyükekşi, stefan kuntz, türkiye futbol federasyonu (tff)