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TFF Başkanı Büyükekşi'den 'Kuntz' açıklaması: Herhangi bir kararımız söz konusu değil
TFF Başkanı Büyükekşi'den 'Kuntz' açıklaması: Herhangi bir kararımız söz konusu değil
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükekşi'nin Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T15:31+0300
2023-06-14T15:31+0300
spor
mehmet büyükekşi
stefan kuntz
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım ve teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili açıklamaları şöyle:"Önce Letonya maçı, bugün Riga'ya gidiyorsunuz. Hedefimiz 3 puanla dönebilmek. Daha sonra da Samsun'da Galler'le maçımız var. Hedef 2 maçta 6 puan alabilmek. Hedefimiz ilk 2'de olup, Almanya'da olmak istiyoruz. Hem oradaki vatandaşlarımızın gururu olabilmek için hem de ikinci en çok Türk'ün yaşadığı ülkede kendi evimizde gibi maçlarımızı oynamak istiyoruz.Şu anda maça gidiyoruz. Bu şekilde bir şey doğru değil. Hedefimiz 2 maçı kazanmak. Ondan sonra bunları değerlendiririz. Bütün odağımız Milli Takım. Sırasıyla gidersek; önce Şampiyonlar Ligi finaliydi, onu başardık. İnşallah darısı bu iki maça. Ondan sonra kongre. Eğer bunlar çok güzel geçerse, ona göre hareket ederiz. Farklı sonuçlar olursa, ona göre hareket ederiz. Bugünden yarına herhangi bir kararımız söz konusu değil. Şu anda hocamızla yola devam ediyoruz. Başarılı olması için de her türlü desteği veriyoruz. İnşalllah başarılı olur çünkü ülkemiz için çok önemli bir turnuva."
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mehmet büyükekşi, stefan kuntz, türkiye futbol federasyonu (tff)
mehmet büyükekşi, stefan kuntz, türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF Başkanı Büyükekşi'den 'Kuntz' açıklaması: Herhangi bir kararımız söz konusu değil

15:31 14.06.2023
© İHAMehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükekşi'nin Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik soruya yanıt verdi. Büyükekşi, "Herhangi bir kararımız söz konusu değil" dedi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım ve teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili açıklamaları şöyle:
"Önce Letonya maçı, bugün Riga'ya gidiyorsunuz. Hedefimiz 3 puanla dönebilmek. Daha sonra da Samsun'da Galler'le maçımız var. Hedef 2 maçta 6 puan alabilmek. Hedefimiz ilk 2'de olup, Almanya'da olmak istiyoruz. Hem oradaki vatandaşlarımızın gururu olabilmek için hem de ikinci en çok Türk'ün yaşadığı ülkede kendi evimizde gibi maçlarımızı oynamak istiyoruz.
Şu anda maça gidiyoruz. Bu şekilde bir şey doğru değil. Hedefimiz 2 maçı kazanmak. Ondan sonra bunları değerlendiririz. Bütün odağımız Milli Takım. Sırasıyla gidersek; önce Şampiyonlar Ligi finaliydi, onu başardık. İnşallah darısı bu iki maça. Ondan sonra kongre. Eğer bunlar çok güzel geçerse, ona göre hareket ederiz. Farklı sonuçlar olursa, ona göre hareket ederiz. Bugünden yarına herhangi bir kararımız söz konusu değil. Şu anda hocamızla yola devam ediyoruz. Başarılı olması için de her türlü desteği veriyoruz. İnşalllah başarılı olur çünkü ülkemiz için çok önemli bir turnuva."
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