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SON DAKİKA | Asgari ücrette zam pazarlığı: Kritik tarih belli oldu
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Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesiyle ilgili yol haritası taslağımız tamamlandı
Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesiyle ilgili yol haritası taslağımız tamamlandı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi ile ilgili yol haritası taslağını tamamladıklarını belirtti. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T11:48+0300
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dünya
rusya
türkiye
iran
suriye
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov gazetecilere açıklamasında, “(Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi hakkındaki) Rus yol haritası taslağı hazır. Şimdi yapmamız gereken, ortaklarımızla görüşmek ve bu çalışmada yol almak” dedi.Bogdanov, “Astana’da gerçekleşecek görüşmenin bu konuda ciddi bir ilerleme sağlamamıza yardımcı olacağını umuyoruz” diye de ekledi.Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcıları 21 Haziran’da toplanacakRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesiyle ilgili Astana’da düzenlenecek bir sonraki görüşmenin 21 Haziran’da gerçekleşeceğini de kaydetti.Bogdanov, “Astana’ya büyük bir Rus delegasyonu gidecek. 21 Haziran’da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir görüşme olacak” bilgisini verdi.Söz konusu görüşmede Rusya, İran, Türkiye ve Suriye’nin dışişleri bakan yardımcıları yer alacak. Dört ülkenin temsilcilerini bir araya getiren son görüşme, Moskova’da 10 Mayıs’ta dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230613/esad-iran-disisleri-yetkilisiyle-gorusmede-turkiye-dahil-dortlu-muzakerelerde-ortak-strateji-istedi-1072391336.html
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rusya, türkiye, iran, suriye, mihail bogdanov
rusya, türkiye, iran, suriye, mihail bogdanov

Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesiyle ilgili yol haritası taslağımız tamamlandı

11:48 14.06.2023 (güncellendi: 11:49 14.06.2023)
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Multimedya arşivine gidinTürkiye- Rusya- Suriye- İran
Türkiye- Rusya- Suriye- İran - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© Sputnik / Министерство обороны РФ
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi ile ilgili yol haritası taslağını tamamladıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov gazetecilere açıklamasında, “(Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi hakkındaki) Rus yol haritası taslağı hazır. Şimdi yapmamız gereken, ortaklarımızla görüşmek ve bu çalışmada yol almak” dedi.
Bogdanov, “Astana’da gerçekleşecek görüşmenin bu konuda ciddi bir ilerleme sağlamamıza yardımcı olacağını umuyoruz” diye de ekledi.
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Dün, 16:08

Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcıları 21 Haziran’da toplanacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesiyle ilgili Astana’da düzenlenecek bir sonraki görüşmenin 21 Haziran’da gerçekleşeceğini de kaydetti.
Bogdanov, “Astana’ya büyük bir Rus delegasyonu gidecek. 21 Haziran’da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir görüşme olacak” bilgisini verdi.
Söz konusu görüşmede Rusya, İran, Türkiye ve Suriye’nin dışişleri bakan yardımcıları yer alacak. Dört ülkenin temsilcilerini bir araya getiren son görüşme, Moskova’da 10 Mayıs’ta dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşmişti.
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