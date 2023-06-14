https://sputniknews.com.tr/20230614/rusya-turkiye-suriye-iliskilerinin-normallestirilmesiyle-ilgili-yol-haritasi-taslagimiz-tamamlandi-1072419104.html
Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesiyle ilgili yol haritası taslağımız tamamlandı
Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesiyle ilgili yol haritası taslağımız tamamlandı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi ile ilgili yol haritası taslağını tamamladıklarını belirtti. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T11:48+0300
2023-06-14T11:48+0300
2023-06-14T11:49+0300
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suriye
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov gazetecilere açıklamasında, “(Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi hakkındaki) Rus yol haritası taslağı hazır. Şimdi yapmamız gereken, ortaklarımızla görüşmek ve bu çalışmada yol almak” dedi.Bogdanov, “Astana’da gerçekleşecek görüşmenin bu konuda ciddi bir ilerleme sağlamamıza yardımcı olacağını umuyoruz” diye de ekledi.Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcıları 21 Haziran’da toplanacakRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesiyle ilgili Astana’da düzenlenecek bir sonraki görüşmenin 21 Haziran’da gerçekleşeceğini de kaydetti.Bogdanov, “Astana’ya büyük bir Rus delegasyonu gidecek. 21 Haziran’da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir görüşme olacak” bilgisini verdi.Söz konusu görüşmede Rusya, İran, Türkiye ve Suriye’nin dışişleri bakan yardımcıları yer alacak. Dört ülkenin temsilcilerini bir araya getiren son görüşme, Moskova’da 10 Mayıs’ta dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230613/esad-iran-disisleri-yetkilisiyle-gorusmede-turkiye-dahil-dortlu-muzakerelerde-ortak-strateji-istedi-1072391336.html
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rusya, türkiye, iran, suriye, mihail bogdanov
Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesiyle ilgili yol haritası taslağımız tamamlandı
11:48 14.06.2023 (güncellendi: 11:49 14.06.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi ile ilgili yol haritası taslağını tamamladıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov gazetecilere açıklamasında, “(Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi hakkındaki) Rus yol haritası taslağı hazır. Şimdi yapmamız gereken, ortaklarımızla görüşmek ve bu çalışmada yol almak” dedi.
Bogdanov, “Astana’da gerçekleşecek görüşmenin bu konuda ciddi bir ilerleme sağlamamıza yardımcı olacağını umuyoruz” diye de ekledi.
Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcıları 21 Haziran’da toplanacak
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesiyle ilgili Astana’da düzenlenecek bir sonraki görüşmenin 21 Haziran’da gerçekleşeceğini de kaydetti.
Bogdanov, “Astana’ya büyük bir Rus delegasyonu gidecek. 21 Haziran’da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir görüşme olacak” bilgisini verdi.
Söz konusu görüşmede Rusya, İran, Türkiye ve Suriye’nin dışişleri bakan yardımcıları yer alacak. Dört ülkenin temsilcilerini bir araya getiren son görüşme, Moskova’da 10 Mayıs’ta dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşmişti.