https://sputniknews.com.tr/20230613/esad-iran-disisleri-yetkilisiyle-gorusmede-turkiye-dahil-dortlu-muzakerelerde-ortak-strateji-istedi-1072391336.html
Esad, İran Dışişleri yetkilisiyle görüşmede Türkiye dahil dörtlü müzakerelerde ortak strateji istedi
Esad, İran Dışişleri yetkilisiyle görüşmede Türkiye dahil dörtlü müzakerelerde ortak strateji istedi
Çin'in devreye girmesiyle İran'ın başta Suudi Arabistan'la normalleşme olmak üzere Araplarla işbirliğini artırdığı ve Suriye'nin Arap Birliği'ne geri döndüğü... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T16:08+0300
2023-06-13T16:08+0300
2023-06-13T16:34+0300
dünya
iran
suriye
iran dışişleri bakanlığı
başdanışman
beşar esad
türkiye
rusya
astana süreci
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Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Devlet Başkanı Beşar Esad-İran Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Ali Asger Haci görüşmesinde, son gelişmeler ve değişimler ışığında ortak bir vizyonun yanısıra Suriye ile İran'ı karşılıklı ilgilendiren konular, bölgesel ve uluslararası işbirliği ve istişare konuları ele alındı.'Koordinasyonun önemini' vurguladıEsad, Astana formatındaki Türkiye, Rusya, Suriye, İran müzakerelerine atıfla, özellikle dörtlü toplantılar ve Astana süreci ile ilgili olarak, 'bundan sonraki aşamada koordinasyonun önemini' vurguladı.'Temelleri atalım, hedefleri netleştirelim'Suriye Devlet Başkanı, 'zeminin temellerini tanımlamak ve takvime bağlı olarak yaklaşan müzakerelerin üzerine inşa edileceği başlıklarla hedefleri, bu başlıkların uygulanmasına yönelik mekanizmaları tam olarak netleştirmek için tarafların Moskova ve Tahran'la işbirliği içinde ortak strateji geliştirmesi gerektiğine' dikkat çekti. Haci de 'müzakere edilen çeşitli dosyalarda Suriye vizyonunun doğruluğunu' teyit etti. 'Savaşı kazandınız, Arap ülkelerini barışmak zorunda bıraktınız''Suriye'nin dış ilişkilerinde özellikle Arap düzeyinde yaşanan gelişmelerden Tahran'ın duyduğu memnuniyeti' dile getiren İran Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı, 'Suriye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı, direnci ve halkının fedakarlıkları olmasaydı bu yeni aşamanın gerçekleşemeyeceğinin' altını çizdi. Sıra liderler zirvesine gelirkenRusya ve İran'ın Suriye ile Türkiye arasındaki normalleşme müzakerelerine arabuluculuk yapmasıyla son dönemde savunma bakanları ve dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeler yapıldı.Rusya ve İran'ın arabuluculuğundaRusya ve İran'ın Suriye-Türkiye müzakerelerinin önünü açtığı geçen yılın sonlarından bu yana Esad hükümeti, normalleşmenin önkoşulu olarak Türkiye'ye bağlı kuvvetlerin Suriye'den çekilmesine öncelik verdiğine dair açıklamalar yaptı.
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iran, suriye, iran dışişleri bakanlığı, başdanışman, beşar esad, türkiye, rusya, astana süreci
iran, suriye, iran dışişleri bakanlığı, başdanışman, beşar esad, türkiye, rusya, astana süreci
Esad, İran Dışişleri yetkilisiyle görüşmede Türkiye dahil dörtlü müzakerelerde ortak strateji istedi
16:08 13.06.2023 (güncellendi: 16:34 13.06.2023) Abone ol
Çin'in devreye girmesiyle İran'ın başta Suudi Arabistan'la normalleşme olmak üzere Araplarla işbirliğini artırdığı ve Suriye'nin Arap Birliği'ne geri döndüğü dönemde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Ali Asger Haci ile beraberindeki heyeti ağırlayarak bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Devlet Başkanı Beşar Esad-İran Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Ali Asger Haci görüşmesinde, son gelişmeler ve değişimler ışığında ortak bir vizyonun yanısıra Suriye ile İran'ı karşılıklı ilgilendiren konular, bölgesel ve uluslararası işbirliği ve istişare konuları ele alındı.
'Koordinasyonun önemini' vurguladı
Esad, Astana formatındaki Türkiye, Rusya, Suriye, İran müzakerelerine atıfla, özellikle dörtlü toplantılar ve Astana süreci ile ilgili olarak, 'bundan sonraki aşamada koordinasyonun önemini' vurguladı.
'Temelleri atalım, hedefleri netleştirelim'
Suriye Devlet Başkanı, 'zeminin temellerini tanımlamak ve takvime bağlı olarak yaklaşan müzakerelerin üzerine inşa edileceği başlıklarla hedefleri, bu başlıkların uygulanmasına yönelik mekanizmaları tam olarak netleştirmek için tarafların Moskova ve Tahran'la işbirliği içinde ortak strateji geliştirmesi gerektiğine' dikkat çekti.
Haci de 'müzakere edilen çeşitli dosyalarda Suriye vizyonunun doğruluğunu' teyit etti.
'Savaşı kazandınız, Arap ülkelerini barışmak zorunda bıraktınız'
'Suriye'nin dış ilişkilerinde özellikle Arap düzeyinde yaşanan gelişmelerden Tahran'ın duyduğu memnuniyeti' dile getiren İran Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı, 'Suriye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı, direnci ve halkının fedakarlıkları olmasaydı bu yeni aşamanın gerçekleşemeyeceğinin' altını çizdi.
Sıra liderler zirvesine gelirken
Rusya ve İran'ın Suriye ile Türkiye arasındaki normalleşme müzakerelerine arabuluculuk yapmasıyla son dönemde savunma bakanları ve dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeler yapıldı.
Rusya ve İran'ın arabuluculuğunda
Rusya ve İran'ın Suriye-Türkiye müzakerelerinin önünü açtığı geçen yılın sonlarından bu yana Esad hükümeti, normalleşmenin önkoşulu olarak Türkiye'ye bağlı kuvvetlerin Suriye'den çekilmesine öncelik verdiğine dair açıklamalar yaptı.