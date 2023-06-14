https://sputniknews.com.tr/20230614/ozgur-ozel-kurultay-yerel-secimlerden-once-yapilmali-1072421920.html
Özgür Özel: Kurultay yerel seçimlerden önce yapılmalı
Özgür Özel: Kurultay yerel seçimlerden önce yapılmalı
CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var" dedi. Kurultayın mutlaka yerel seçimden önce yapılması gerektiğini belirten Özel... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T12:16+0300
2023-06-14T12:16+0300
2023-06-14T12:28+0300
politika
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp kurultayı
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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, bir grup gazeteci ile bir araya gelen Özel, "Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var. Eğer siz bunu bir sandığın önüne koyup üyelerimizle, kurultayda hesaplaşmazsanız yani hesaplaşmalarını ve hesap görmelerini, hesap sormalarını ve hesap vermemizi sağlamazsak ve oradan helalleşerek çıkmazsak taban sizinle ilk bulduğu sandıkta hesaplaşır. İlk bulduğu sandık yerel seçim sandığı olursa bu olur. O yüzden biz, üyenin delegenin önünden sandığı kaçıramayız" dedi."Ama partinin en iyi noktaya gelmesi için genel başkanlık dahil bana bir sorumluluk düşüyorsa da bundan kaçmayacağım" ifadelerini kullanan ÖÇzel, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "gemiyi limana sağlam götüreceğim" sözüyle kurultayı kastettiğini belirtti. Özel şöyle devam etti:Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu ile gizli bir anlaşmanın yapıldığı konusundaki iddialara ilişkin de "Benim kendi pozisyonumla ilgili dedikodu niteliğindeki bu angajmanlarla ilgili söylenenler gerçeği yansıtmıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230614/kilicdaroglu-ve-imamoglu-gorusecek-1072412779.html
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı
Özgür Özel: Kurultay yerel seçimlerden önce yapılmalı
12:16 14.06.2023 (güncellendi: 12:28 14.06.2023) Abone ol
CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var" dedi. Kurultayın mutlaka yerel seçimden önce yapılması gerektiğini belirten Özel kurultayda helalleşilmemesi halinde tabanın bulduğu ilk sandıkta hesaplaşacağını kaydetti
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, bir grup gazeteci ile bir araya gelen Özel, "Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var. Eğer siz bunu bir sandığın önüne koyup üyelerimizle, kurultayda hesaplaşmazsanız yani hesaplaşmalarını ve hesap görmelerini, hesap sormalarını ve hesap vermemizi sağlamazsak ve oradan helalleşerek çıkmazsak taban sizinle ilk bulduğu sandıkta hesaplaşır. İlk bulduğu sandık yerel seçim sandığı olursa bu olur. O yüzden biz, üyenin delegenin önünden sandığı kaçıramayız" dedi.
"Ama partinin en iyi noktaya gelmesi için genel başkanlık dahil bana bir sorumluluk düşüyorsa da bundan kaçmayacağım" ifadelerini kullanan ÖÇzel, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "gemiyi limana sağlam götüreceğim" sözüyle kurultayı kastettiğini belirtti.
"Kemal Bey’in kaptanlıktan tarif ettiği işten benim anladığım, Kemal Bey kurultaya kadar kaptanlık edip, onu tarif ediyor"
Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu ile gizli bir anlaşmanın yapıldığı konusundaki iddialara ilişkin de "Benim kendi pozisyonumla ilgili dedikodu niteliğindeki bu angajmanlarla ilgili söylenenler gerçeği yansıtmıyor" dedi.