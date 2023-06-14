https://sputniknews.com.tr/20230614/ozgur-ozel-kurultay-yerel-secimlerden-once-yapilmali-1072421920.html

Özgür Özel: Kurultay yerel seçimlerden önce yapılmalı

Özgür Özel: Kurultay yerel seçimlerden önce yapılmalı

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var" dedi. Kurultayın mutlaka yerel seçimden önce yapılması gerektiğini belirten Özel... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T12:16+0300

2023-06-14T12:16+0300

2023-06-14T12:28+0300

politika

özgür özel

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp kurultayı

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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, bir grup gazeteci ile bir araya gelen Özel, "Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var. Eğer siz bunu bir sandığın önüne koyup üyelerimizle, kurultayda hesaplaşmazsanız yani hesaplaşmalarını ve hesap görmelerini, hesap sormalarını ve hesap vermemizi sağlamazsak ve oradan helalleşerek çıkmazsak taban sizinle ilk bulduğu sandıkta hesaplaşır. İlk bulduğu sandık yerel seçim sandığı olursa bu olur. O yüzden biz, üyenin delegenin önünden sandığı kaçıramayız" dedi."Ama partinin en iyi noktaya gelmesi için genel başkanlık dahil bana bir sorumluluk düşüyorsa da bundan kaçmayacağım" ifadelerini kullanan ÖÇzel, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "gemiyi limana sağlam götüreceğim" sözüyle kurultayı kastettiğini belirtti. Özel şöyle devam etti:Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu ile gizli bir anlaşmanın yapıldığı konusundaki iddialara ilişkin de "Benim kendi pozisyonumla ilgili dedikodu niteliğindeki bu angajmanlarla ilgili söylenenler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230614/kilicdaroglu-ve-imamoglu-gorusecek-1072412779.html

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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı