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Özgür Özel: Kurultay yerel seçimlerden önce yapılmalı
Özgür Özel: Kurultay yerel seçimlerden önce yapılmalı
CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var" dedi. Kurultayın mutlaka yerel seçimden önce yapılması gerektiğini belirten Özel... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T12:16+0300
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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, bir grup gazeteci ile bir araya gelen Özel, "Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var. Eğer siz bunu bir sandığın önüne koyup üyelerimizle, kurultayda hesaplaşmazsanız yani hesaplaşmalarını ve hesap görmelerini, hesap sormalarını ve hesap vermemizi sağlamazsak ve oradan helalleşerek çıkmazsak taban sizinle ilk bulduğu sandıkta hesaplaşır. İlk bulduğu sandık yerel seçim sandığı olursa bu olur. O yüzden biz, üyenin delegenin önünden sandığı kaçıramayız" dedi."Ama partinin en iyi noktaya gelmesi için genel başkanlık dahil bana bir sorumluluk düşüyorsa da bundan kaçmayacağım" ifadelerini kullanan ÖÇzel, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "gemiyi limana sağlam götüreceğim" sözüyle kurultayı kastettiğini belirtti. Özel şöyle devam etti:Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu ile gizli bir anlaşmanın yapıldığı konusundaki iddialara ilişkin de "Benim kendi pozisyonumla ilgili dedikodu niteliğindeki bu angajmanlarla ilgili söylenenler gerçeği yansıtmıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230614/kilicdaroglu-ve-imamoglu-gorusecek-1072412779.html
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı

Özgür Özel: Kurultay yerel seçimlerden önce yapılmalı

12:16 14.06.2023 (güncellendi: 12:28 14.06.2023)
© AAÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA
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CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var" dedi. Kurultayın mutlaka yerel seçimden önce yapılması gerektiğini belirten Özel kurultayda helalleşilmemesi halinde tabanın bulduğu ilk sandıkta hesaplaşacağını kaydetti
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, bir grup gazeteci ile bir araya gelen Özel, "Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var. Eğer siz bunu bir sandığın önüne koyup üyelerimizle, kurultayda hesaplaşmazsanız yani hesaplaşmalarını ve hesap görmelerini, hesap sormalarını ve hesap vermemizi sağlamazsak ve oradan helalleşerek çıkmazsak taban sizinle ilk bulduğu sandıkta hesaplaşır. İlk bulduğu sandık yerel seçim sandığı olursa bu olur. O yüzden biz, üyenin delegenin önünden sandığı kaçıramayız" dedi.
"Ama partinin en iyi noktaya gelmesi için genel başkanlık dahil bana bir sorumluluk düşüyorsa da bundan kaçmayacağım" ifadelerini kullanan ÖÇzel, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "gemiyi limana sağlam götüreceğim" sözüyle kurultayı kastettiğini belirtti.
Özel şöyle devam etti:
"Kemal Bey’in kaptanlıktan tarif ettiği işten benim anladığım, Kemal Bey kurultaya kadar kaptanlık edip, onu tarif ediyor"
Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu ile gizli bir anlaşmanın yapıldığı konusundaki iddialara ilişkin de "Benim kendi pozisyonumla ilgili dedikodu niteliğindeki bu angajmanlarla ilgili söylenenler gerçeği yansıtmıyor" dedi.
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü
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