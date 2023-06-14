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https://sputniknews.com.tr/20230614/kilicdaroglu-ve-imamoglu-gorusecek-1072412779.html
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşecek
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşecek
CHP'de değişim tartışmaları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T07:55+0300
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politika
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
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28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından kurultay sürecini başlatan CHP'de 'değişim' tartışmaları sürüyor. NTV'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının "değişim" ile ilgili değerlendirmeleri devam ederken İBB Başkanı ile CHP liderinin bugün Ankara'da bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. 28 Mayıs seçimlerinden sonra 2 kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun görüşmesinin CHP Genel Merkez'de yapılacağı tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230613/ekrem-imamoglu-ile-kemal-kilicdaroglu-tekrar-gorusecek-1072397560.html
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşecek

07:55 14.06.2023 (güncellendi: 07:56 14.06.2023)
© AAİmamoğlu ve Kılıçdaroğlu
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA
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CHP'de değişim tartışmaları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği öğrenildi.
28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından kurultay sürecini başlatan CHP'de 'değişim' tartışmaları sürüyor.
NTV'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının "değişim" ile ilgili değerlendirmeleri devam ederken İBB Başkanı ile CHP liderinin bugün Ankara'da bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
28 Mayıs seçimlerinden sonra 2 kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun görüşmesinin CHP Genel Merkez'de yapılacağı tahmin ediliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Mitingi’nde konuştu. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
POLİTİKA
Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu tekrar görüşecek
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