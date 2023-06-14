https://sputniknews.com.tr/20230614/kilicdaroglu-ve-imamoglu-gorusecek-1072412779.html
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşecek
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşecek
CHP'de değişim tartışmaları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T07:55+0300
2023-06-14T07:55+0300
2023-06-14T07:56+0300
politika
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
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28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından kurultay sürecini başlatan CHP'de 'değişim' tartışmaları sürüyor. NTV'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının "değişim" ile ilgili değerlendirmeleri devam ederken İBB Başkanı ile CHP liderinin bugün Ankara'da bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. 28 Mayıs seçimlerinden sonra 2 kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun görüşmesinin CHP Genel Merkez'de yapılacağı tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230613/ekrem-imamoglu-ile-kemal-kilicdaroglu-tekrar-gorusecek-1072397560.html
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşecek
07:55 14.06.2023 (güncellendi: 07:56 14.06.2023) Abone ol
CHP'de değişim tartışmaları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği öğrenildi.
28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından kurultay sürecini başlatan CHP'de 'değişim' tartışmaları sürüyor.
NTV'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının "değişim" ile ilgili değerlendirmeleri devam ederken İBB Başkanı ile CHP liderinin bugün Ankara'da bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
28 Mayıs seçimlerinden sonra 2 kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun görüşmesinin CHP Genel Merkez'de yapılacağı tahmin ediliyor.