https://sputniknews.com.tr/20230614/kilicdaroglu-ve-imamoglu-gorusecek-1072412779.html

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşecek

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşecek

CHP'de değişim tartışmaları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T07:55+0300

2023-06-14T07:55+0300

2023-06-14T07:56+0300

politika

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/09/1068040914_0:0:1465:824_1920x0_80_0_0_85f405a715ba85a78d37ea739dab817a.jpg

28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından kurultay sürecini başlatan CHP'de 'değişim' tartışmaları sürüyor. NTV'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının "değişim" ile ilgili değerlendirmeleri devam ederken İBB Başkanı ile CHP liderinin bugün Ankara'da bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. 28 Mayıs seçimlerinden sonra 2 kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun görüşmesinin CHP Genel Merkez'de yapılacağı tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230613/ekrem-imamoglu-ile-kemal-kilicdaroglu-tekrar-gorusecek-1072397560.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu