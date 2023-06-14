Ordu'da ehliyetsiz ve sahte plaka ile drift yapan sürücüye 72 bin 110 lira ceza

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Terziler: Türkiye sağlık turizminde sayılı ülkeler listesine girdi
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Şimşek'in hocası Prof. Dr. Uygur: IMF düşünülmeli
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Yolsuzluk yapan başkan suçu kime attı?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim sonrası partiler ilk grup toplantılarını yapıyor
12:47
50 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:04
30 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kur farkını değerlendiren İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: İlaç sıkıntısı yaşıyoruz
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP'nin 'değişim formülü' ne anlatıyor?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine bugün ekonomi ana gündemli toplanıyor
12:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu pazartesi günü toplanacak
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230614/orduda-ehliyetsiz-ve-sahte-plaka-ile-drift-yapan-surucuye-72-bin-110-lira-ceza-1072446094.html
Ordu'da ehliyetsiz ve sahte plaka ile drift yapan sürücüye 72 bin 110 lira ceza
Ordu'da ehliyetsiz ve sahte plaka ile drift yapan sürücüye 72 bin 110 lira ceza
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobiliyle iki yerde drift yapan sürücü cezasız kalmadı. Ekipler tarafından 72 bin 110 lira ceza kesildi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T16:33+0300
2023-06-14T16:37+0300
yaşam
ordu
drift
ceza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104199/93/1041999328_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_db8fef3a347cf8df041a40d8ada768ca.png
Daha önce ehliyeti süresiz iptal edilen M.T, ilçenin farklı yerlerinde üstü açık spor aracıyla drift yaptı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen ekipler, sürücüye iki yerde drift yapmak, ehliyetsiz araç ve sahte plaka kullandığı gerekçesiyle 72 bin 110 lira idari para cezası uyguladı. Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından da adli işlem başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230524/drift-atan-surucuye-60-bin-lira-ceza-yaptiklarim-icin-cok-pisman-degilim-1071495124.html
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104199/93/1041999328_361:0:2494:1600_1920x0_80_0_0_25aa20e18e93b25cd5c0fea3ef9f8df7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ordu, drift, ceza
ordu, drift, ceza

Ordu'da ehliyetsiz ve sahte plaka ile drift yapan sürücüye 72 bin 110 lira ceza

16:33 14.06.2023 (güncellendi: 16:37 14.06.2023)
© AATrafik cezası
Trafik cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobiliyle iki yerde drift yapan sürücü cezasız kalmadı. Ekipler tarafından 72 bin 110 lira ceza kesildi.
Daha önce ehliyeti süresiz iptal edilen M.T, ilçenin farklı yerlerinde üstü açık spor aracıyla drift yaptı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen ekipler, sürücüye iki yerde drift yapmak, ehliyetsiz araç ve sahte plaka kullandığı gerekçesiyle 72 bin 110 lira idari para cezası uyguladı.
Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından da adli işlem başlatıldı.
Drift atan sürücüye 60 bin lira ceza: 'Yaptıklarım için çok pişman değilim' - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
TÜRKİYE
Drift atan sürücüye 60 bin lira ceza: 'Yaptıklarım için çok pişman değilim'
24 Mayıs, 11:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала