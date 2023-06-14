https://sputniknews.com.tr/20230614/orduda-ehliyetsiz-ve-sahte-plaka-ile-drift-yapan-surucuye-72-bin-110-lira-ceza-1072446094.html
Ordu'da ehliyetsiz ve sahte plaka ile drift yapan sürücüye 72 bin 110 lira ceza
Ordu'da ehliyetsiz ve sahte plaka ile drift yapan sürücüye 72 bin 110 lira ceza
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobiliyle iki yerde drift yapan sürücü cezasız kalmadı. Ekipler tarafından 72 bin 110 lira ceza kesildi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T16:33+0300
2023-06-14T16:33+0300
2023-06-14T16:37+0300
yaşam
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ceza
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Daha önce ehliyeti süresiz iptal edilen M.T, ilçenin farklı yerlerinde üstü açık spor aracıyla drift yaptı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen ekipler, sürücüye iki yerde drift yapmak, ehliyetsiz araç ve sahte plaka kullandığı gerekçesiyle 72 bin 110 lira idari para cezası uyguladı. Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından da adli işlem başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230524/drift-atan-surucuye-60-bin-lira-ceza-yaptiklarim-icin-cok-pisman-degilim-1071495124.html
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Ordu'da ehliyetsiz ve sahte plaka ile drift yapan sürücüye 72 bin 110 lira ceza
16:33 14.06.2023 (güncellendi: 16:37 14.06.2023) Abone ol
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobiliyle iki yerde drift yapan sürücü cezasız kalmadı. Ekipler tarafından 72 bin 110 lira ceza kesildi.
Daha önce ehliyeti süresiz iptal edilen M.T, ilçenin farklı yerlerinde üstü açık spor aracıyla drift yaptı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen ekipler, sürücüye iki yerde drift yapmak, ehliyetsiz araç ve sahte plaka kullandığı gerekçesiyle 72 bin 110 lira idari para cezası uyguladı.
Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından da adli işlem başlatıldı.